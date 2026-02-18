Fachleute für Finanzplanung und -analyse (FP&A) bereiten sich 2026 auf einen massiven Wandel vor, da technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung die Zukunft von FP&A neu gestalten.
Angesichts von Marktvolatilität, globalen Störungen in der Lieferkette und Veränderungen im Kundenverhalten messen Chief Financial Officers (CFOs) den Erfolg der FP&A über die Leistung der Finanzberichterstattung hinaus. Stattdessen erwarten sie Finanzteams als strategische Partner und Wegweiser durch unsichere Zeiten.
FP&A-Teams stehen unter Druck, dynamische Finanzprognosen und geschäftliche Agilität zu liefern, aber viele bleiben durch altbewährte Workflows und manuelle Prozesse eingeschränkt, die schnelles Handeln erschweren. Die Art und Weise, wie FP&A vor zehn Jahren funktionierte, wird im Jahr 2026 nicht mehr ausreichen.
Um sich an dieses neue Umfeld anzupassen, wünschen sich FP&A-Fachleute fortschrittliche Analysen, die ihnen Antworten liefern, noch bevor sie Fragen stellen, sowie eine Finanzabteilung, die die Entscheidungsfindung in Echtzeit unterstützt.
Dieser Überblick hebt die wichtigsten FP&A-Trends hervor, die das Jahr 2026 prägen werden. Dabei ist es auch wichtig zu betonen, dass sich nicht jeder Trend auf KI konzentriert. Sie verfolgen jedoch alle ein gemeinsames Ziel: Finanzberichte in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln, die bessere Entscheidungsfindung für Finanzfachleute ermöglichen.
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Bis vor kurzem umfasste ein Großteil der FP&A-Rolle mühsame Aufgaben wie die manuelle Dateneingabe und die Konsolidierung von Tabellenkalkulationen. Fortschritte in der Technologie, wie etwa KI und Automatisierung, verändern FP&A-Unternehmen durch tiefere Erkenntnisse und gründlichere Analysen.
KI in FP&A gewinnt an Popularität. Laut einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) sagen 69 % der CFOs, dass KI ein wesentlicher Bestandteil ihrer Strategie zur Transformation des Finanzwesens ist. Leider bleibt die Umsetzung für viele CFOs ein großes Hindernis.
Finanzführungskräfte gehen über das Experimentieren mit KI hinaus und gehen zur täglichen Nutzung über, wobei sie Technologieinvestitionen bewusst Priorität einräumen.
Unternehmen führen KI-Agenten und Workflow-Automatisierungsfunktionen ein, um Datenaufnahme, Budgetanalyse und Erzählgenerierung zu automatisieren. Mithilfe dieser Tools können FP&A-Experten zu strategischen Geschäftspartner im gesamten Unternehmen werden und sich auf Erkenntnis und Maßnahmen konzentrieren. Mit diesen neuen Assets können Finanzteams schnelle Entscheidungen auf Basis von datengesteuerten Erkenntnissen und Prognosen treffen, anstatt übermäßig viel Zeit mit Datenverwaltung und Zahlenanalyse zu verbringen.
Maschinelles Lernen (ML)-Modelle verbessern kontinuierlich die Prognosegenauigkeit, indem sie aus neuen Daten lernen und Annahmen dynamisch anpassen. Dadurch verkürzen sich die Planungszyklen von Wochen auf Stunden.
CFOs erkennen schnell die Vorteile von KI und wenden sie in allen Finanzprozessen an. Laut einem Bericht von IBV halten mehr als vier von fünf Finanzvorständen die Einführung traditioneller KI in der Finanzplanung und -analyse sowie im Beschaffungsprozess für wichtig.
KI, und jetzt generative KI, hilft Finanzteams, Ergebnisse zu antizipieren, anstatt zu reagieren. Dank dieser technologischen Fortschritte sind Finanzteams in der Lage, in großem Umfang Prognosen zu erstellen, die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Ausrichtung auf die Unternehmensstrategie zu stärken.
Das Streben nach vorausschauender Analyse steht im Einklang mit den Zielen eines modernen Unternehmens: Risiken antizipieren und eine dynamische Geschäftsplanung durch szenariogesteuerte Modellierung und KI-gestützte Dashboards ermöglichen.
Vorausschauende Analyse ermöglicht integrierte Planungsprozesse, die verschiedene Bereiche des Unternehmens in einer einzigen, fortlaufenden Ansicht verbinden. Moderne FP&A-Softwarelösungen können nahtlos mit bestehenden Excel-Tabellen sowie Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Enterprise-Ressourcen-Planung (ERP)-Tools integriert werden. Diese Technologie kann die Bereiche Finanzen, Betrieb, Belegschaft und Lieferkette miteinander verbinden, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, datengestützte Entscheidungen zu treffen und Workflows zu optimieren, die zuvor voneinander isoliert waren.
Finanzteams nutzen fortschrittliche Analysen, um Budgetfunktionen durch Szenarioplanung zu optimieren und die Auswirkungen von Marktvolatilität und Kundenverhalten zu bewerten. Integrierte FP&A vereint Daten und Metriken in einem einzigen, integrierten Modell, das die Ausrichtung von spezifischen Zielen bis zur operativen Ausführung sicherstellen kann.
Ein Ansatz der vorausschauenden Analyse wandelt Finanzfunktionen von einem rein jährlichen Prozess in eine kontinuierliche Planungsfunktion um. Forecasting passt sich an die sich ändernden Marktbedingungen an, während die Szenarioplanung für Führungskräfte im gesamten Unternehmen zugänglich wird. Die Finanzabteilung fungiert nicht mehr als Gatekeeper von Modellen, sondern als Orchestrator von Erkenntnissen.
Durch die Integration vorausschauender Analysen in integrierte Planung stärkt FP&A die Entscheidungsqualität und -geschwindigkeit. Führungskräfte gewinnen Klarheit über Kompromisse, bevor sie Kapital oder Ressourcen einsetzen. Im Jahr 2026 werden Organisationen, die Prognosen mit Planung verknüpfen, FP&A als strategischen Partner positionieren, der dazu beiträgt, Ergebnisse zu gestalten, anstatt sie zu interpretieren.
Die aktuelle wirtschaftliche und geopolitische Situation erfordert resiliente FP&A-Teams. Teams müssen Risiken frühzeitig erkennen und entschlossen reagieren, ohne die Rentabilität zu beeinträchtigen. Moderne FP&A liefert die Struktur, Daten und Intelligenz, um diese Resilienz aufzubauen.
Finanzteams setzen auf eine cloudbasierte Architektur, um Kontinuität und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Bei der Implementierung fortschrittlicher Analysen werden Schwachstellen in Bezug auf Umsatz, Preisgestaltung und Liquidität identifiziert. Darüber hinaus simulieren moderne FP&A-Teams mehrere Szenarien, um die Downside Exposure und Wiederherstellungspfade zu verstehen. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, historische Daten und KPIs in Business Intelligence umzuwandeln.
Resilient FP&A-Teams automatisieren Prozesse und standardisieren Datenmodelle als Teil ihrer Grundlage. Automatisierte Prozesse verringern die Abhängigkeit von manuellem Aufwand und ermöglichen es den Teams, Kapazitäten neu zuzuweisen und sich auf Partnerschaften zu konzentrieren. Mit einem standardisierten Datenmodell schaffen FP & A-Teams eine Single-Source-of-Truth (SSOT) und verbessern das Vertrauen und die Koordination mit den Stakeholdern.
FP&A-Teams können im Jahr 2026 widerstandsfähig sein, indem sie proaktiv handeln und gut vorbereitet sind. Die Aufgaben eines FP&A-Teams bestehen darin, Führungskräften klare Erkenntnisse zu liefern, die ihnen das nötige Selbstvertrauen geben, um auch unter Druck schwierige Entscheidungen zu treffen. Durch die Modernisierung von Werkzeugen und Prozessen wird die Finanzwelt zu einer stabilisierenden Kraft, die ein Unternehmen dabei unterstützt, unvorhersehbare Ergebnisse zu absorbieren und entsprechend zu arbeiten.
FP&A-Verantwortliche müssen nachhaltige Investitionen in moderne Plattformen mit gezielter Weiterbildung von Finanzfachkräften verbinden. Ein doppelter Fokus kann sicherstellen, dass FP&A-Teams den vollen Wert von Analyse, KI und Automatisierung verstehen. FP&A-Fachleute erweitern ihre Berufsbilder über die traditionelle Finanzanalyse hinaus und werden vielfältiger.
Sie eignen sich fundierte Kenntnisse in den Bereichen Data Science, Szenariomodellierung und Business Storytelling an. Gleichzeitig bauen vorausschauende Analysen und intuitive Plattformen technische Hürden ab, sodass Teams experimentieren und iterieren können, ohne auf die IT angewiesen zu sein.
Die Diskussion über diese Art von Investitionen ist auf sozialen Netzwerken wie LinkedIn oder X sehr beliebt. Branchenexperten diskutieren häufig über die Bedeutung von Investitionen in Technologie und der Aufrechterhaltung des Personalbestands.
Unabhängig davon gestalten Unternehmen Rollen und Karrierewege neu, um sie an die sich verändernde FP&A-Geschäftswelt anzupassen. Die Funktion von FP&A verlagert sich von transaktionaler Berichterstattung hin zu erkenntnisorientierten Beratungspositionen. Dieser Wandel zieht Talente mit sowohl Finanz- als auch Technologiekenntnissen an. Kontinuierliches Lernen wird in das Betriebsmodell integriert und wird durch digitale Schulungen und kollaborative Communities unterstützt.
Durch die Abstimmung von Technologieinvestitionen mit der Transformation der Belegschaft schafft sich FP&A einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Im Jahr 2026 werden die leistungsstärksten Finanzorganisationen nicht die neueste Technologie einsetzen, sondern intelligentere Teams befähigen, sie zu nutzen.
Historisch gesehen agierte FP&A in einem Silo, getrennt von den anderen Teilen des Unternehmens. Es wurden Budgetanträge gestellt, die FP&A Teams lieferten, und damit war das Gespräch beendet.
Mit der integrierten Finanzplanung spielen die Finanzteams jetzt eine zentrale Rolle bei der Abstimmung der finanziellen Absichten mit der betrieblichen Realität. Unternehmen beginnen zu erkennen, dass eine Strategie dann erfolgreich ist, wenn die Zusammenarbeit zwischen Finanzen und Betrieb abgestimmt bleibt.
Dieser Wandel wird durch integrierte Datenplattformen vorangetrieben, die Finanzmodelle mit operativen Treibern wie Kapazität, Produktivität und Kundennachfrage verknüpfen. Die FP&A-Teams wandeln strategische Ziele in messbare operative Zielvorgaben um und schaffen so Verantwortlichkeit bei allen Beteiligten. Wenn ein Problem auftritt, kann es schnell gelöst werden, indem man einen einheitlichen Datensatz betrachtet, anstatt mit dem Finger auf bestimmte Mitarbeiter oder Teams zu zeigen.
Darüber hinaus unterstützen Szenariomodellierung und Finanzmodellierung diese Ausrichtung. Finanz- und Betriebsabteilungen können gemeinsam Kompromisse und Risiken bewerten und Finanzführungskräften helfen, Prioritäten zu setzen, die einen nachhaltigen Mehrwert schaffen. Durch die Übernahme dieser Ausrichtung gewinnen FP&A-Teams Klarheit, Geschwindigkeit und Disziplin in der Ausführung und verwandeln Finanzmodelle in klare Ziele.
Mit Blick auf das Jahr 2026 ist die wichtigste Erkenntnis, dass FP&A als Funktion neu geschrieben werden muss, um erfolgreich zu sein. Der Wandel hin zur Wertschöpfung ist da, und er erfordert eine klare Änderung der Prioritäten und Ziele. Die Herausforderung für die meisten Unternehmen besteht darin, dass sie über die Ressourcen und Prozesse verfügen, die für eine solche Umstellung erforderlich sind.
FP&A-Teams stehen vor erheblichen Aufgaben, um ihr Unternehmen zu modernisieren. Für diese Transformation müssen die Stakeholder klare Ziele setzen, aufgeschlossen sein und die folgenden Richtlinien berücksichtigen:
Erfahren Sie, wie KI-gesteuerte Forecasts, automatisierte Abweichungsanalysen und Echtzeit-Einblicke in die Performance die Finanzteams unterstützen.
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