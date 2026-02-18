Fachleute für Finanzplanung und -analyse (FP&A) bereiten sich 2026 auf einen massiven Wandel vor, da technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung die Zukunft von FP&A neu gestalten.

Angesichts von Marktvolatilität, globalen Störungen in der Lieferkette und Veränderungen im Kundenverhalten messen Chief Financial Officers (CFOs) den Erfolg der FP&A über die Leistung der Finanzberichterstattung hinaus. Stattdessen erwarten sie Finanzteams als strategische Partner und Wegweiser durch unsichere Zeiten.

FP&A-Teams stehen unter Druck, dynamische Finanzprognosen und geschäftliche Agilität zu liefern, aber viele bleiben durch altbewährte Workflows und manuelle Prozesse eingeschränkt, die schnelles Handeln erschweren. Die Art und Weise, wie FP&A vor zehn Jahren funktionierte, wird im Jahr 2026 nicht mehr ausreichen.

Um sich an dieses neue Umfeld anzupassen, wünschen sich FP&A-Fachleute fortschrittliche Analysen, die ihnen Antworten liefern, noch bevor sie Fragen stellen, sowie eine Finanzabteilung, die die Entscheidungsfindung in Echtzeit unterstützt.

Dieser Überblick hebt die wichtigsten FP&A-Trends hervor, die das Jahr 2026 prägen werden. Dabei ist es auch wichtig zu betonen, dass sich nicht jeder Trend auf KI konzentriert. Sie verfolgen jedoch alle ein gemeinsames Ziel: Finanzberichte in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln, die bessere Entscheidungsfindung für Finanzfachleute ermöglichen.