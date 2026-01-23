Angesichts der zunehmenden Zahl globaler Herausforderungen müssen Unternehmen über die notwendigen Instrumente verfügen, um ihre Arbeitsweisen anpassungsfähig und flexibel zu gestalten.

Geschäftliche Agilität ist keine einzelne Methodik, sondern eine Möglichkeit, die unternehmerischen Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu beschreiben, die es einem Unternehmen ermöglichen, seine Ziele mit Flexibilität und Agilität zu erreichen. Um den Kundenbedürfnissen angesichts des rasanten Marktwandels gerecht zu werden, setzen Unternehmen auf neue technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz (KI), generative KI (Gen AI) und Automatisierung. Diese Technologien helfen dabei, Customer Experiences mit höherem Wert zu schaffen.

Chief Executive Officers (CEOs) erkennen den Bedarf an innovativen Ansätzen, digitaler Transformation und flexiblen Praktiken. Bei einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value gab über die Hälfte der CEOs an, dass ihr Unternehmen KI-Agenten nutzt und sich darauf vorbereitet, sie in großem Maßstab einzusetzen.

„Da KI alles verändert, wird Erfolg nicht mehr einfach dadurch erzielt, dass man die gleichen Dinge besser macht“, heißt es im CEO-Leitfaden 2025, der vom IBM Institute for Business Value veröffentlicht wurde.