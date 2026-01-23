Geschäftliche Agilität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, interne und externe Veränderungen präventiv zu erkennen und sich durch innovative Lösungen schnell anzupassen, um geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.
Angesichts der zunehmenden Zahl globaler Herausforderungen müssen Unternehmen über die notwendigen Instrumente verfügen, um ihre Arbeitsweisen anpassungsfähig und flexibel zu gestalten.
Geschäftliche Agilität ist keine einzelne Methodik, sondern eine Möglichkeit, die unternehmerischen Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu beschreiben, die es einem Unternehmen ermöglichen, seine Ziele mit Flexibilität und Agilität zu erreichen. Um den Kundenbedürfnissen angesichts des rasanten Marktwandels gerecht zu werden, setzen Unternehmen auf neue technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz (KI), generative KI (Gen AI) und Automatisierung. Diese Technologien helfen dabei, Customer Experiences mit höherem Wert zu schaffen.
Chief Executive Officers (CEOs) erkennen den Bedarf an innovativen Ansätzen, digitaler Transformation und flexiblen Praktiken. Bei einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value gab über die Hälfte der CEOs an, dass ihr Unternehmen KI-Agenten nutzt und sich darauf vorbereitet, sie in großem Maßstab einzusetzen.
„Da KI alles verändert, wird Erfolg nicht mehr einfach dadurch erzielt, dass man die gleichen Dinge besser macht“, heißt es im CEO-Leitfaden 2025, der vom IBM Institute for Business Value veröffentlicht wurde.
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Geschäftliche Agilität bedeutet, Chancen zu suchen und zu nutzen, die Kunden und Stakeholdern zugutekommen. Agile Unternehmen reagieren schnell und effektiv auf Bedrohungen und Chancen und schaffen gleichzeitig mehr Wert über Kunden, Mitarbeiterproduktivität und Stakeholder hinweg.
Es gibt keine Prinzipien oder vorgeschriebenen Praktiken für geschäftliche Agilität. Die Grundlage für geschäftliche Agilität ist jedoch die Wertschätzung von Einzelpersonen und ihren Interaktionen, die Förderung fundierter Entscheidungsfindungsinitiativen und die Konzentration auf kontinuierliche Verbesserungen im gesamten Unternehmen.
Das Zeitalter der Disruption, das angespannte geopolitische Klima und die rasanten technologischen Veränderungen setzen Unternehmen enorm unter Druck, agil zu denken und iterativ zu entwickeln. Was ursprünglich ein Konzept aus der Softwareentwicklung war, wurde inzwischen auf einen breiteren Maßstab ausgeweitet und treibt datengestützte Entscheidungsfindung und intelligentere Risikominderungsstrategien voran.
Eine aktuelle Studie des Business Agility Institute zeigt, dass die Agilität von Unternehmen trotz der Störungen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, einen messbaren Wert schafft. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Resilienz der entscheidende Faktor bei der Prüfung der Agilität von Unternehmen ist. Die Daten zeigen, dass Agilität mit hoher Kundenzufriedenheit, höherer operativer Effizienz und vorhersehbarer finanzieller Leistung korreliert.
Unternehmen, die im Zeitraum 2024 bis 2025 ihre Funktionen zur Geschäftsagilität wesentlich verbesserten, verzeichneten einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 10,3 % pro Mitarbeiter. Im Gegensatz dazu verzeichneten Unternehmen, die über einen Rückgang der Geschäftsagilität berichteten, laut dem Bericht einen geringeren Anstieg von 3,5 %.
Business Agility ist zwar kein exaktes Framework, aber es ist eine Denkweise, die durch kontinuierliches Lernen und flexibler Führung entwickelt wird. Ein flexibles Unternehmen erfordert interfunktionale Zusammenarbeit und ein inklusives Geschäftsumfeld.
Geschäftliche Agilität erfordert agile Prinzipien. Die Kultur eines agilen Unternehmens schätzt Kreativität, Transparenz und die Begeisterung, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Um ein agiles Unternehmen zu werden, ist ein sich wandelndes Umfeld erforderlich, das zum Experimentieren ermutigt und Anpassungsfähigkeit belohnt.
Echte geschäftliche Agilität entsteht durch befähigte Teammitglieder innerhalb eines Unternehmens und ihre Bereitschaft, funktionsübergreifend zu arbeiten. Das Engagement der Mitarbeiter ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Teams, Ziele und Strategien so aufeinander abgestimmt sind, dass sie maximale Wirkung erzielen und strategische, fundierte Entscheidungen ermöglichen.
Eine klare Governance-Strategie ist entscheidend für die organisatorische Agilität und stellt sicher, dass die Ziele klar sind und Risikomanagementprozesse vorhanden sind. Mit Echtzeitdaten und -metriken können Ressourcen schnell zugewiesen werden, was die Markteinführungszeit verkürzt und einen Wettbewerbsvorteil gewährleistet.
Mit einem flexiblen Framework verschieben Führungskräfte innerhalb eines Unternehmens traditionelle Modelle und Organisationsstrukturen. Anstelle von starren Hierarchien fördern sie Eigenverantwortung, Zusammenarbeit und selbstorganisierende Strukturen.
Ein flexibles Unternehmen hat viele Vorteile, darunter den Abbau organisatorischer Silos und die Stärkung funktionsübergreifender Teams.
Geschäftliche Agilität stellt den Kunden in den Mittelpunkt jeder Entscheidung. Teams sammeln Feedback und analysieren Nutzungsdaten, um schnell auf sich ändernde Bedürfnisse zu reagieren.
Dieser Fokus hilft Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die reale Probleme lösen und über die Zeit messbaren Wert schaffen. Durch die Ausrichtung der Prioritäten an den Kundenergebnissen verbessern flexible Unternehmen die Zufriedenheit, rationalisieren die Lösungsentwicklung und schaffen Vertrauen.
Flexible Unternehmen befähigen Teams, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Führungskräfte setzen klare Ziele, während Teams Echtzeitdaten und Echtzeitanalysen nutzen, um ohne unnötige Genehmigungen zu handeln.
Dieser Ansatz reduziert Verzögerungen, verbessert die Reaktionsfähigkeit und hilft dem Unternehmen, sich bietende Chancen zu nutzen. Schnellere Entscheidungen begrenzen auch das Risiko, da Teams testen, lernen und sich anpassen können, bevor kleine Probleme zu kostspieligen Problemen werden.
Business Agility kann auf verschiedene Arten von Geschäftsstrategien angewendet werden. Der flexible Weg fördert eine Kultur des ständigen Lernens und agile Verbesserungsmöglichkeiten. Die Teams überprüfen regelmäßig die Ergebnisse, messen die Leistung und setzen die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis um.
Diese Disziplin führt im Laufe der Zeit zu höherer Qualität, reduziert Fehler und verbessert die Effizienz. Durch die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen und Lösungen bleiben Unternehmen wettbewerbsfähig und sind besser auf Veränderungen vorbereitet.
Flexible Unternehmen passen sich schnell an Marktveränderungen, technologische Veränderungen und neue Vorschriften an. Die Teams priorisieren ihre Aufgaben neu und passen ihre Strategien an, ohne den laufenden Betrieb zu stören.
Diese Anpassungsfähigkeit erhöht die Resilienz und hilft Unternehmen, auch in Unsicherheiten Momentum zu bewahren und weiterhin Wert zu liefern.
Eine agile Transformation erfordert eine agile Strategie. Die Fähigkeit eines Unternehmens, agil zu werden, hängt von seiner Offenheit für flexible und dynamische Planung, kontinuierliches Feedback und Optimierung ab.
Ein großartiges Beispiel für ein Unternehmen mit agiler Denkweise ist Solar Coca-Cola, der zweitgrößte Abfüller von Coca-Cola in Brasilien. Das Unternehmen erwarb weitere Abfüllbetriebe in Brasilien und verschob gleichzeitig die Dezentralisierung seiner Geschäftstätigkeit weiter voran. An diesem Punkt kam der Lösungsanbieter von Solar, CTI Global – ein IBM Business Partner – ins Spiel, um die Prozesse zu optimieren und sie schneller und genauer zu gestalten.
In etwas mehr als fünf Monaten entwarf und implementierte CTI eine integrierte Planung, die Solar nun eigenständig unterhält. Dieser Prozess erfolgte durch die Integration von IBM Planning Analytics mit der bestehenden IBM® Cognos Analytics-Plattform von Solar, die das Unternehmen historisch für Finanzberichterstattung nutzte.
Ein Teil der Wissenstransferphase bestand darin, dass bestimmte Mitglieder des Finanzteams lernten, wie man die Business Rules-Funktionen innerhalb der Planning Analytics-Plattform nutzt. Dieser Wissensaustausch verdeutlicht einen flexiblen Ansatz, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und den Wettbewerbsvorteil, den Solar dank seiner Fachkompetenz nun hat.
„Die Tatsache, dass wir uns darauf verlassen können, das System nach Bedarf anzupassen, gibt uns ein enormes Maß an Flexibilität“, sagte Hermeson Anibal Marques, Senior Executive bei Solar. „Und das bedeutet, dass unser Team effizienter und produktiver ist.“
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