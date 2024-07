Es handelte sich nicht um einen einzelnen Wendepunkt. Vielmehr hatten sich die Kräfte, die die Notwendigkeit eines Wandels vorantrieben, seit langem aufgebaut. So hatte Solar über viele Monate hinweg andere Abfüllbetriebe in Brasilien übernommen, um seine Marktpräsenz zu erweitern und Marktanteile zu gewinnen. Parallel zu dieser Expansion ging Solar auch dazu über, sein Geschäft weiter zu dezentralisieren, wobei die Direktoren der 18 bundesstaatlichen Einheiten des Unternehmens für die operativen Entscheidungen und die Rentabilität verantwortlich waren. Damit dieses Modell erfolgreich sein konnte, musste Solar sicherstellen, dass jeder dezentralen Einheit die richtigen Daten für Planungs- und Entscheidungszwecke zur Verfügung standen – und das heruntergebrochen auf ein hohes Maß an Granularität.

Das Problem, sagt Marques, war die Komplexität. „Es herrschte weitgehend Einigkeit darüber, dass unser bestehendes [auf Tabellenkalkulationen basierendes] System einfach nicht mit der Komplexität der Datenberichterstattung und -modellierung zurechtkam“, erklärt er. „Und wir wussten, dass eine Anpassung des Systems nicht die Lösung war, was auch unser vertrauenswürdiger Lösungsanbieter bestätigte. Wir brauchten also ein Planungstool, das der Komplexität unseres Geschäfts gerecht werden und unsere Flexibilität nicht mehr einschränken würde.“

Der von Marques angesprochene Anbieter ist der IBM Geschäftspartner CTI Global, der sich auf Lösungen zur Entscheidungsunterstützung spezialisiert hat. In seiner langjährigen Beziehung zu Solar hatte er dieses Vertrauen aufgebaut, indem er das Finanzteam an entscheidenden Punkten unterstützte, als die Nachfrage nach mehr, besseren und schnelleren Daten stetig wuchs. Nun, da Marques und sein Team an einem weiteren kritischen Punkt angelangt waren, sah er in CTIs tiefgreifendem Prozesswissen die ideale Lösung für das, was er am meisten brauchte – und das war nicht die Technologie. „Was wir wirklich suchten, war Fachwissen auf der Ebene der Finanzprozesse, das Wissen um die besten Verfahren, wenn es darum geht, die relevantesten Daten für bestimmte Geschäftsentscheidungen zu liefern“, sagt Marques. „CTI verfügte über dieses Fachwissen. Genauso wichtig war es aber, dass sie unser Team darauf vorbereiteten, das Ganze in Zukunft selbst zu handhaben.“

Grundsätzlich beauftragte Solar CTI mit der Optimierung der Prozesse, mit denen die Finanzsimulationen durchgeführt wurden, die für die Planung und Entscheidungsfindung des Unternehmens so wichtig waren. Das bedeutete, dass der Prozess nicht nur schneller und genauer werden sollte, sondern auch flexibler in Bezug auf die Unterstützung dezentraler Analysen durch die verschiedenen Geschäftsbereiche von Solar.

Vom Standpunkt der Implementierung aus betrachtet, gab es zwei Herausforderungen beim Aufbau eines solchen Systems. Die erste, und hier erwies sich die Erfolgsbilanz von CTI als wesentlich, war das Wissen um die Verwendung der richtigen Finanzdatenelemente, um die wichtigsten Geschäftsentscheidungen von Solar richtig zu gestalten. Laut Marques klingt das einfach, bis man die Komplexität all der dynamischen und voneinander abhängigen Faktoren bedenkt, die bei der Simulation auch nur einer einzigen Entscheidung eine Rolle spielen. „Wenn Sie simulieren wollen, wie sich eine Preisänderung für eine einzelne SKU in einem einzelnen Markt auf die Margen, den Unternehmensgewinn nach Steuern und den Cashflow auswirkt, müssen Sie in der Lage sein, die Annahmen auf einer sehr granularen Ebene mit echten Daten in einer sehr komplexen Ursache-Wirkung-Finanzmodellierung zu testen“, sagt er. „Deshalb ist eine umfassende Erfahrung mit den finanziellen Details der Abfüllprozesse eine absolute Voraussetzung, um es richtig zu machen.“

Die andere große Herausforderung bezieht sich direkt auf die Art der von Solar angestrebten dezentralen Entscheidungsfindung. Und hier, sagt Francisco Loschiavo Neto, Managing Partner bei CTI, ist das zugrundeliegende Prinzip zwar einfach, die Ausführung jedoch weit davon entfernt. „Wenn ein Planer oder ein Direktor eine Simulation auf Landes- oder sogar auf Kundenebene durchführt, ist es absolut notwendig, die Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen zu sehen und eine Single-Source-of-Truth zu haben“, sagt Loschiavo. „Diese kontinuierliche, integrierte Planung ist etwas, das kein Ansatz auf Basis einer Tabellenkalkulation leisten kann. Dementsprechend sind wir überzeugt, dass IBM Planning Analytics dies besser kann als jede andere Lösung.“