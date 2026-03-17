Lösungen für digitale Souveränität

Erfahren Sie, wie IBM Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Souveränität zu stärken, indem sie leistungsstarke Technologien nach ihren eigenen Vorstellungen nutzen.
IBM bietet ein bewährtes Framework, mit dem Sie die Kontrolle über Ihre Daten, Anwendungen und Infrastruktur behalten und gleichzeitig regionale sowie branchenspezifische Vorschriften einhalten können. Mit Funktionen, die für den Einsatz in hybriden Umgebungen ausgelegt sind, unterstützt IBM Sie bei der Stärkung Ihrer geschäftlichen Autonomie und hilft Ihnen, die Lücke zwischen Vision und konkreten Geschäftsergebnissen zu schließen.
Bis 2027 werden 80 % der multinationalen Unternehmen souveräne Datenstrategie implementiert haben1
Der Markt für Sovereign Cloud wird voraussichtlich von 37 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 169 Milliarden USD bis 2028 wachsen2
Die Ausgaben in regulierten Branchen wie Banken, Gesundheitswesen und Versorgungsunternehmen werden bis 2028 von 14 Mrd. USD auf 66 Mrd. USD steigen – ein Anstieg um das Fünffache.3
Indem IBM seine Kunden beim Schutz ihrer Daten, bei der Wahrung vollständiger Transparenz und beim verantwortungsvollen Einsatz von KI unterstützt, versetzt das Unternehmen sie in die Lage, über die reine Einhaltung von Vorschriften hinauszugehen und die digitale Kontrolle in eine dauerhafte Quelle strategischer Vorteile zu verwandeln.
Unternehmen benötigen die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie und wo ihre Daten, Workloads und Technologien ausgeführt werden, ohne dass ihre Optionen durch Anbieterabhängigkeit eingeschränkt werden. IBM unterstützt Sie beim Aufbau offener, interoperabler Lösungen, die Flexibilität bieten und Ihren Teams die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen, die auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt sind.
Ein umfassender Überblick über Ihre Daten (wo sie gespeichert sind, wer darauf zugreifen kann und wie sie in Cloud- und KI-Systemen genutzt werden) sollte kein Luxus sein. IBM bietet Ihnen die Tools und Governance-Frameworks, mit denen Sie sicher auf Ihre Daten zugreifen, sie verwalten und kontrollieren können.
Keine zwei Branchen oder Organisationen haben dieselben Anforderungen an die Souveränität. IBM bietet konfigurierbare Souveränitätskonzepte für Software, Infrastruktur und Beratung, sodass Sie ein Modell erhalten, das Ihren regulatorischen Anforderungen, Ihrem Sicherheitsstatus und Ihren Innovationszielen entspricht.
Modernisieren Sie Ihre Systeme, setzen Sie KI ein und beschleunigen Sie die Transformation, ohne dabei auf Compliance, Sicherheit oder Wahlfreiheit verzichten zu müssen. Der architektonische Ansatz von IBM ermöglicht es Ihnen, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig die Kontrolle über Daten, KI-Modelle, Betriebsabläufe und Technologien zu behalten.
Vorkonfigurierte Software für Unternehmen, Behörden und Dienstleister zur Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-fähigen Umgebungen. IBM® Sovereign Core bietet Ihnen nachweisbare Unabhängigkeit – die Autonomie und Kontrolle, um hoheitliche Workloads und KI schnell auszuführen, mit cloudähnlicher Agilität, integrierter Compliance und rationalisierter, skalierbarer Bereitstellung.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten geschützt bleiben und den Vorschriften entsprechen, und gewinnen Sie einen klaren Überblick über Speicherort, Zugriff, Governance und Lebenszyklusmanagement in Cloud- und KI-Systemen.
IBM bietet End-to-End-Lösungen für Datensicherheit, Verschlüsselung, Observability und Governance, um sensible Workloads sicher zu verwalten.
IBM watsonx.data integration funktioniert über alle Integrationsstile, Datentypen und Speicherarchitekturen hinweg, um die Entwicklung und Optimierung von Pipelines intuitiv und dauerhaft zu gestalten.
Greifen Sie sicher auf Daten in Ihren verschiedenen Umgebungen zu und integrieren und organisieren Sie diese, ohne sie an einen einzigen Ort verlagern zu müssen.
Wandeln Sie Rohdaten schnell in umsetzbare Erkenntnisse um, vereinheitlichen Sie Data Governance, Datenqualität, -herkunft und -freigabe und stellen Sie Ihren Datennutzern zuverlässige und kontextualisierte Daten zur Verfügung.
Schützen Sie sensible Daten mit fortschrittlicher Sicherheits- und Überwachungssoftware in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.
Setzen Sie KI-Systeme transparent ein und steuern Sie diese, um sicherzustellen, dass Modelle und Datensätze den regulatorischen, ethischen und betrieblichen Anforderungen entsprechen.
Die KI-Tools und Beratungsdienste von IBM für Unternehmen unterstützen Organisationen dabei, eine regulierte KI-Umgebung und verantwortungsvolle KI-Praktiken zu etablieren.
Ganz gleich, ob Sie eine App auf eine neue Plattform umstellen oder an der Umsetzung der nächsten Funktion arbeiten – Bob, Ihr Partner für die Entwicklung von KI-Software, versteht Ihre Absichten, Ihr Repository und Ihre Sicherheitsstandards.
Zentralisieren Sie die Governance und wenden Sie verantwortungsvolle KI-Richtlinien an, um Daten und Datenquellen in Ihrem gesamten Ökosystem sicher, konform und überprüfbar zu halten.
IBM® watsonx.ai umfasst APIs, Tools, anpassbare Modelle und flexible Laufzeiten, die in jeder Cloud- oder Hybridumgebung eingesetzt werden können.
Stärken Sie Ihr Unternehmen mit einer generativen KI- und Automatisierungslösung, die Aufgaben automatisiert und komplexe Prozesse vereinfacht.
Erhalten Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie Ihre geschäftskritischen Prozesse bereitgestellt, überwacht und verwaltet werden, und gewährleisten Sie so Ausfallsicherheit und Compliance in komplexen Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.
IBM unterstützt Unternehmen dabei, Frameworks zu schaffen, die Risiken minimieren, die Unternehmensführung stärken und die Eigenständigkeit in global verteilten Betriebsabläufen gewährleisten.
Holen Sie mehr aus Daten heraus und nutzen Sie KI dort, wo sich Ihre Workloads befinden, mit einer leistungsstarken, kostengünstigen, offenen und sicheren Hybrid-Plattform.
Terraform bietet Unternehmen einen einheitlichen Workflow für die Bereitstellung ihrer Infrastruktur in der Cloud, in privaten Rechenzentren und als SaaS sowie für deren kontinuierliche Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
Vereinheitlicht Betriebs- und Sicherheitsdaten zu einer anwendungsorientierten Sicht auf Leistung und Risiken.
Bietet Funktionen für die Verwaltung von privilegiertem Zugriff, Anwendungskontrolle und Sicherheit von Endgeräterechten, sowohl On-Prem als auch in der Cloud.
Entwickeln und nutzen Sie Technologien ganz nach Ihren Vorstellungen – mit offenen, interoperablen und portablen Architekturen, die eine Anbieterbindung vermeiden und Innovationen fördern.
Mithilfe der Hybrid-Cloud-, Automatisierungs- und Modernisierungsfunktionen von IBM können Unternehmen einen anpassungsfähigen, sicheren und souveränen Tech-Stack auf allen Ebenen aufbauen.
Profitieren Sie von einer Hybrid Plattform mit einheitlichem Nutzererlebnis und Konnektivität zu Ihrer Power-Infrastruktur.
Die einheitliche Self-Service-Plattform für KI, VMs und Container, auf der OpenShift-Anwendungen und watsonx.data in Hybrid-Cloud-Umgebungen ausgeführt werden.
IBM Z ist eine Familie moderner Infrastrukturen, die auf dem IBM Telum-Prozessor basieren und Unternehmensbetriebssysteme sowie IBM Z-Software ausführen, die für höhere KI-Genauigkeit, Produktivität und Agilität sorgen.
IBM LinuxONE ist eine Familie von auf Unternehmen abgestimmten Linux-Servern, die mit dem IBM Telum-Prozessor ausgestattet sind und das Know-how von IBM im Bereich der Entwicklung geschäftskritischer und KI-Systeme mit der Offenheit des Linux-Betriebssystems vereinen.
Entwickeln und nutzen Sie Technologien ganz nach Ihren Vorstellungen – mit offenen, interoperablen und portablen Architekturen, die eine Anbieterbindung vermeiden und Innovationen fördern.
Mithilfe der Hybrid-Cloud-, Automatisierungs- und Modernisierungsfunktionen von IBM können Unternehmen einen anpassungsfähigen, sicheren und souveränen Tech-Stack auf allen Ebenen aufbauen.
Verwalten Sie Container, Binärdateien und VMs effizient in der Cloud, On-Premises und in Edge-Umgebungen mit Nomad und automatisieren Sie die Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur durch einen systematischen Plattformansatz mit Terraform.
Ein vollständig verwalteter OpenShift® Cloud-Service mit integrierter Sicherheit, der Unternehmen dabei unterstützt, effizient zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren.
Die Software wurde anhand kuratierter Ansible-Datensätze trainiert und unterstützt Teams dabei, Anwendungen in hybriden Umgebungen effizient bereitzustellen, zu konfigurieren und zu verwalten – und schließt so die Lücke zwischen Absicht und Ausführung.
Speziell entwickelte, hoheitliche Software für Unternehmen, Behörden und Dienstleister zur Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-fähigen Umgebungen.
Bei der digitalen Souveränität geht es nicht nur darum, Ihre Umgebung zu schützen – es geht darum, eine Zukunft zu erschließen, in der Sie selbstbewusst agieren, Innovationen vorantreiben und die volle Kontrolle über Ihre digitale Entwicklung behalten können.