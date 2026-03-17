Lösungen für digitale Souveränität

Erfahren Sie, wie IBM Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Souveränität zu stärken, indem sie leistungsstarke Technologien nach ihren eigenen Vorstellungen nutzen.

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Ein digitales Rendering, das faserbasierte Muster aus der CATK Renders Collection interpretiert.
Illustration mit zwei Fotos von Personen in einem Büro
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre digitale Zukunft
Erfahren Sie, wie digitale Souveränität die strategischen Anforderungen von Unternehmen und Regierung im Jahr 2026 beeinflusst.
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Stärkung der digitalen Souveränität

Nutzen Sie Workload-Mobilität mit voller Transparenz und Compliance, um Effizienz, Agilität und Innovation zu fördern.

IBM bietet ein bewährtes Framework, mit dem Sie die Kontrolle über Ihre Daten, Anwendungen und Infrastruktur behalten und gleichzeitig regionale sowie branchenspezifische Vorschriften einhalten können. Mit Funktionen, die für den Einsatz in hybriden Umgebungen ausgelegt sind, unterstützt IBM Sie bei der Stärkung Ihrer geschäftlichen Autonomie und hilft Ihnen, die Lücke zwischen Vision und konkreten Geschäftsergebnissen zu schließen.

Ein digitales Rendering, das faserbasierte Muster aus der CATK Renders Collection interpretiert.
Digitale Souveränität nach Zahlen 80%ige Sovereign Shift

Bis 2027 werden 80 % der multinationalen Unternehmen souveräne Datenstrategie implementiert haben1

 4,5x Prognostiziertes Wachstum

Der Markt für Sovereign Cloud wird voraussichtlich von 37 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 169 Milliarden USD bis 2028 wachsen2

 66 Milliarden USD  Erweiterung

Die Ausgaben in regulierten Branchen wie Banken, Gesundheitswesen und Versorgungsunternehmen werden bis 2028 von 14 Mrd. USD auf 66 Mrd. USD steigen – ein Anstieg um das Fünffache.3

Mit IBM die digitale Souveränität zu Ihrem Vorteil machen

Indem IBM seine Kunden beim Schutz ihrer Daten, bei der Wahrung vollständiger Transparenz und beim verantwortungsvollen Einsatz von KI unterstützt, versetzt das Unternehmen sie in die Lage, über die reine Einhaltung von Vorschriften hinauszugehen und die digitale Kontrolle in eine dauerhafte Quelle strategischer Vorteile zu verwandeln.
Kontrolle und Wahlmöglichkeiten für Kunden

Unternehmen benötigen die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie und wo ihre Daten, Workloads und Technologien ausgeführt werden, ohne dass ihre Optionen durch Anbieterabhängigkeit eingeschränkt werden. IBM unterstützt Sie beim Aufbau offener, interoperabler Lösungen, die Flexibilität bieten und Ihren Teams die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen, die auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt sind.
Transparenz und Vertrauen

Ein umfassender Überblick über Ihre Daten (wo sie gespeichert sind, wer darauf zugreifen kann und wie sie in Cloud- und KI-Systemen genutzt werden) sollte kein Luxus sein. IBM bietet Ihnen die Tools und Governance-Frameworks, mit denen Sie sicher auf Ihre Daten zugreifen, sie verwalten und kontrollieren können.
Flexible Souveränitätsmodelle

Keine zwei Branchen oder Organisationen haben dieselben Anforderungen an die Souveränität. IBM bietet konfigurierbare Souveränitätskonzepte für Software, Infrastruktur und Beratung, sodass Sie ein Modell erhalten, das Ihren regulatorischen Anforderungen, Ihrem Sicherheitsstatus und Ihren Innovationszielen entspricht.
Innovation ohne Kompromisse

Modernisieren Sie Ihre Systeme, setzen Sie KI ein und beschleunigen Sie die Transformation, ohne dabei auf Compliance, Sicherheit oder Wahlfreiheit verzichten zu müssen. Der architektonische Ansatz von IBM ermöglicht es Ihnen, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig die Kontrolle über Daten, KI-Modelle, Betriebsabläufe und Technologien zu behalten.

IBM Sovereign Core

Gemacht für Souveränität. Entwickelt für Innovation.

 

Vorkonfigurierte Software für Unternehmen, Behörden und Dienstleister zur Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-fähigen Umgebungen. IBM® Sovereign Core bietet Ihnen nachweisbare Unabhängigkeit – die Autonomie und Kontrolle, um hoheitliche Workloads und KI schnell auszuführen, mit cloudähnlicher Agilität, integrierter Compliance und rationalisierter, skalierbarer Bereitstellung.

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Illustration eines Kunstgemäldes in lila

Der Blueprint für Ihre Souveränität: Warum jede Ebene zählt

Der Weg zur digitalen Souveränität steckt voller Herausforderungen. Ganz gleich, ob technische Probleme oder betriebliche Ineffizienzen Ihre Daten in der Cloud gefangen halten – Unternehmen können ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, indem sie Souveränität erlangen. Bei IBM sind wir davon überzeugt, dass es vier Kernbereiche gibt, die zur Verwirklichung dieser Souveränität beitragen.

Datensouveränität

Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten geschützt bleiben und den Vorschriften entsprechen, und gewinnen Sie einen klaren Überblick über Speicherort, Zugriff, Governance und Lebenszyklusmanagement in Cloud- und KI-Systemen.

IBM bietet End-to-End-Lösungen für Datensicherheit, Verschlüsselung, Observability und Governance, um sensible Workloads sicher zu verwalten.
watsonx.data integration

IBM watsonx.data integration funktioniert über alle Integrationsstile, Datentypen und Speicherarchitekturen hinweg, um die Entwicklung und Optimierung von Pipelines intuitiv und dauerhaft zu gestalten. 

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IBM® watsonx.data

Greifen Sie sicher auf Daten in Ihren verschiedenen Umgebungen zu und integrieren und organisieren Sie diese, ohne sie an einen einzigen Ort verlagern zu müssen.

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IBM watsonx.data intelligence

Wandeln Sie Rohdaten schnell in umsetzbare Erkenntnisse um, vereinheitlichen Sie Data Governance, Datenqualität, -herkunft und -freigabe und stellen Sie Ihren Datennutzern zuverlässige und kontextualisierte Daten zur Verfügung.

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IBM Guardium

Schützen Sie sensible Daten mit fortschrittlicher Sicherheits- und Überwachungssoftware in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.

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KI-Souveränität

Setzen Sie KI-Systeme transparent ein und steuern Sie diese, um sicherzustellen, dass Modelle und Datensätze den regulatorischen, ethischen und betrieblichen Anforderungen entsprechen.

Die KI-Tools und Beratungsdienste von IBM für Unternehmen unterstützen Organisationen dabei, eine regulierte KI-Umgebung und verantwortungsvolle KI-Praktiken zu etablieren. 
Project Bob

Ganz gleich, ob Sie eine App auf eine neue Plattform umstellen oder an der Umsetzung der nächsten Funktion arbeiten – Bob, Ihr Partner für die Entwicklung von KI-Software, versteht Ihre Absichten, Ihr Repository und Ihre Sicherheitsstandards.

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IBM watsonx.governance®

Zentralisieren Sie die Governance und wenden Sie verantwortungsvolle KI-Richtlinien an, um Daten und Datenquellen in Ihrem gesamten Ökosystem sicher, konform und überprüfbar zu halten.

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watsonx.ai

IBM® watsonx.ai umfasst APIs, Tools, anpassbare Modelle und flexible Laufzeiten, die in jeder Cloud- oder Hybridumgebung eingesetzt werden können.

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watsonx Orchestrate

Stärken Sie Ihr Unternehmen mit einer generativen KI- und Automatisierungslösung, die Aufgaben automatisiert und komplexe Prozesse vereinfacht.

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Betriebliche Souveränität (Software)

Erhalten Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie Ihre geschäftskritischen Prozesse bereitgestellt, überwacht und verwaltet werden, und gewährleisten Sie so Ausfallsicherheit und Compliance in komplexen Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.

IBM unterstützt Unternehmen dabei, Frameworks zu schaffen, die Risiken minimieren, die Unternehmensführung stärken und die Eigenständigkeit in global verteilten Betriebsabläufen gewährleisten. 
Hybrid Cloud

Holen Sie mehr aus Daten heraus und nutzen Sie KI dort, wo sich Ihre Workloads befinden, mit einer leistungsstarken, kostengünstigen, offenen und sicheren Hybrid-Plattform.

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Terraform

Terraform bietet Unternehmen einen einheitlichen Workflow für die Bereitstellung ihrer Infrastruktur in der Cloud, in privaten Rechenzentren und als SaaS sowie für deren kontinuierliche Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

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IBM Concert

Vereinheitlicht Betriebs- und Sicherheitsdaten zu einer anwendungsorientierten Sicht auf Leistung und Risiken.

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IBM Security Verify Privilege

Bietet Funktionen für die Verwaltung von privilegiertem Zugriff, Anwendungskontrolle und Sicherheit von Endgeräterechten, sowohl On-Prem als auch in der Cloud.

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Betriebliche Souveränität (Infrastruktur)

Entwickeln und nutzen Sie Technologien ganz nach Ihren Vorstellungen – mit offenen, interoperablen und portablen Architekturen, die eine Anbieterbindung vermeiden und Innovationen fördern.

Mithilfe der Hybrid-Cloud-, Automatisierungs- und Modernisierungsfunktionen von IBM können Unternehmen einen anpassungsfähigen, sicheren und souveränen Tech-Stack auf allen Ebenen aufbauen.
Power Virtual Server

Profitieren Sie von einer Hybrid Plattform mit einheitlichem Nutzererlebnis und Konnektivität zu Ihrer Power-Infrastruktur.

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IBM Fusion

Die einheitliche Self-Service-Plattform für KI, VMs und Container, auf der OpenShift-Anwendungen und watsonx.data in Hybrid-Cloud-Umgebungen ausgeführt werden.

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IBM Z

IBM Z ist eine Familie moderner Infrastrukturen, die auf dem IBM Telum-Prozessor basieren und Unternehmensbetriebssysteme sowie IBM Z-Software ausführen, die für höhere KI-Genauigkeit, Produktivität und Agilität sorgen.

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IBM LinuxONE

IBM LinuxONE ist eine Familie von auf Unternehmen abgestimmten Linux-Servern, die mit dem IBM Telum-Prozessor ausgestattet sind und das Know-how von IBM im Bereich der Entwicklung geschäftskritischer und KI-Systeme mit der Offenheit des Linux-Betriebssystems vereinen. 

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Technologische Souveränität

Entwickeln und nutzen Sie Technologien ganz nach Ihren Vorstellungen – mit offenen, interoperablen und portablen Architekturen, die eine Anbieterbindung vermeiden und Innovationen fördern.

Mithilfe der Hybrid-Cloud-, Automatisierungs- und Modernisierungsfunktionen von IBM können Unternehmen einen anpassungsfähigen, sicheren und souveränen Tech-Stack auf allen Ebenen aufbauen.
HashiCorp

Verwalten Sie Container, Binärdateien und VMs effizient in der Cloud, On-Premises und in Edge-Umgebungen mit Nomad und automatisieren Sie die Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur durch einen systematischen Plattformansatz mit Terraform.

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Red Hat OpenShift

Ein vollständig verwalteter OpenShift® Cloud-Service mit integrierter Sicherheit, der Unternehmen dabei unterstützt, effizient zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren.

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Ansible Automation Platform erkunden

Die Software wurde anhand kuratierter Ansible-Datensätze trainiert und unterstützt Teams dabei, Anwendungen in hybriden Umgebungen effizient bereitzustellen, zu konfigurieren und zu verwalten – und schließt so die Lücke zwischen Absicht und Ausführung.

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IBM Sovereign Core

Speziell entwickelte, hoheitliche Software für Unternehmen, Behörden und Dienstleister zur Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-fähigen Umgebungen.

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Verwandte Services

Bei der digitalen Souveränität geht es nicht nur darum, Ihre Umgebung zu schützen – es geht darum, eine Zukunft zu erschließen, in der Sie selbstbewusst agieren, Innovationen vorantreiben und die volle Kontrolle über Ihre digitale Entwicklung behalten können.
Beratungsdienste zu Daten und KI
Skalieren von KI mit der richtigen Strategie, Datensicherheit und Governance. Durch das Kuratieren der Daten- und KI-Strategie Ihres Unternehmens können wir Ihnen helfen, mit verantwortungsvoller, skalierter KI einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
Cloud-Beratungsleistungen
Schöpfen Sie den Nutzen der Hybrid-Cloud im Zeitalter der agentischen KI voll aus – mit unserer flexiblen Cloud-Umgebung, die die Automatisierung von IT-Aufgaben, die Modernisierung von Anwendungen und die cloudnative Entwicklung unterstützt. Mit agentischer KI können Teams Anwendungen mitgestalten, in Echtzeit anpassen und Anwendungen plattformübergreifend verwalten.
Lösungen für den Geschäftsbetrieb
Optimieren Sie Ihre Betriebsabläufe und reagieren Sie schnell auf Veränderungen – mit IBM Business Operations, das ein neues Modell zur Transformation von Kernfunktionen bietet, gestützt auf KI, Automatisierung und globale Bereitstellung in großem Maßstab. Unternehmen können damit geschäftskritische Prozesse gestalten, betreiben und verbessern, um Risiken zu minimieren, die Agilität zu steigern und intelligentere Ergebnisse zu erzielen.
Cybersicherheit-Services
Transformieren Sie Ihr Unternehmen und verwalten Sie Risiken mit einem weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheits-, Cloud- und Managed Security Services. Mit Beratung, Integration, Managed Security Services und einem KI-gestützten, individuellen Ansatz verwandeln wir Sicherheit in einen strategischen Geschäftsfaktor.

Ressourcen zur digitalen Souveränität

Illustration einer abstrakten Textur mit Quadraten.
Einführung von IBM Sovereign Core: Eine neue Softwaregrundlage für Souveränität
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Illustration mit Projekt-Roadmap und Analysen
Datensouveränität am Edge
Grafik für EASeJ
Sovereign Cloud im globalen Maßstab: Entwerfen für Resilienz, Vertrauen und Innovation
Eine Illustration einer Taschenlampe, die Licht durch Dokumente und Wolken wirft.
IBM Cloud stellt Sovereign Cloud-Funktionen für Unternehmen bereit
Sovereign Tech Funktionen Whitepaper Cover Visual
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Förderung von Innovation mit Sovereign Cloud
Grafische Darstellung der Data Governance mit gesicherten strukturierten und unstrukturierten Daten, die für die Verwaltung mit watsonx.data intelligence vorbereitet werden.
Vertrauenswürdige KI in großem Maßstab: Das KI-Sicherheits- und Governance-Framework von IBM
Isometrische Darstellung für Concert DCO native
Datensouveränität und KI: Gesundheitsgerechtigkeit durch digitale Innovation skalieren
Machen Sie den nächsten Schritt

Besuchen Sie den IBM Policy Blog, um sich über die dringendsten technologischen Themen der Welt zu informieren, von KI bis Quantum und mehr. 

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