Einführung von IBM Sovereign Core: Eine neue Softwaregrundlage für Souveränität

IBM Sovereign Core ist eine KI-fähige, von Grund auf souveräne Software, die es Unternehmen, Behörden und Dienstleistern ermöglicht, KI-fähige Umgebungen schnell und in großem Maßstab bereitzustellen und zu betreiben. Dabei werden bestehende Infrastruktur- und Plattforminvestitionen erweitert, wobei die vollständige Kontrolle über Daten, Abläufe und Governance gewährleistet bleibt.
Jahrelang konzentrierten sich die Diskussionen über digitale Souveränität hauptsächlich auf die Datenresidenz. Die KI hat dieses Modell grundlegend verändert. Moderne KI-Systeme arbeiten kontinuierlich zur Laufzeit, sind von sensiblen Daten und Modellen abhängig und bringen neue regulatorische Verpflichtungen in Bezug auf Rechenschaftspflicht, Nachvollziehbarkeit und Governance mit sich.
Folglich erstreckt sich die Souveränität heute über den Ort des Datenspeichers hinaus und umfasst Folgendes:
Es ist eine grundlegende architektonische Veränderung erforderlich: Eine, bei der Souveränität eine inhärente Eigenschaft der Plattform selbst ist und nicht nur ein vertragliches Versprechen oder eine Bereitstellungsvariante. Sie muss Folgendes bieten:
Mit einem grundlegend anderen Ansatz hinsichtlich der Umsetzung, Verwaltung und Nachweisbarkeit von Souveränität haben wir IBM Sovereign Core entwickelt, das sich auf drei Grundprinzipien konzentriert, die die Software durchgängig prägen:
Mit IBM Sovereign Core wird Souveränität architektonisch und nicht vertraglich durchgesetzt. Die Kontrolle basiert nicht auf Policy-Overlays oder vom Anbieter verwalteten Steuerungsebenen, sondern auf automatisierten, stets aktiven Kontrollen und benutzereigenen Steuerungsebenen. Basierend auf offenen und transparenten Technologien wie Red Hat OpenShift, mit Air-Gapped-Software, die wie SaaS funktioniert, jedoch vollständig unter der Kontrolle des Unternehmens und der lokalen Behörden steht. Identität, Verschlüsselungsschlüssel, Protokolle, Telemetriedaten und Prüfnachweise verbleiben vollständig innerhalb der souveränen Grenzen. Funktionen zur kontinuierlichen Compliance sind direkt in die Software integriert, sodass Unternehmen bei Bedarf ohne manuelle, auditgesteuerte Prozesse behördengerechte Nachweise erstellen können.
Innerhalb der souveränen Grenze können Organisationen CPU- und GPU-basierte Cluster einsetzen, zugelassene offene oder proprietäre Modelle einführen und den Zugriff auf Modelle, Tools und Wissensquellen über kontrollierte Gateways steuern. KI-Inferenz und agentische Anwendungen werden lokal ausgeführt, ohne dass Daten oder Telemetriedaten an externe Anbieter exportiert werden. Ebenso wichtig ist, dass IBM Sovereign Core die Souveränität nicht nur bei der Konfiguration, sondern auch zur Laufzeit durchsetzt. Identität, Zugriff, Modellnutzung und operative Aktivitäten werden kontinuierlich überwacht und aufgezeichnet, wodurch ein klarer Prüfpfad für KI-Systeme entsteht, die in hochwirksamen und regulierten Bereichen eingesetzt werden.
IBM Sovereign Core bietet eine vom Kunden betriebene Steuerungsebene, die schnell bereitgestellt und konsistent in großem Maßstab betrieben werden kann. Dadurch können lokale zentrale Teams Tausende von Kernen und Hunderte von Knoten mit unterschiedlichen Hoheitsanforderungen und Kontrollen von einer einzigen Steuerungsebene aus betreiben. Die automatisierte Konfiguration von Identität, Sicherheit und Compliance ist von Anfang an integriert, während die Selbstbedienungsbereitstellung für CPU-, GPU-, VM- und KI-Inferenzumgebungen eine wiederholbare Bereitstellung in unternehmensinternen und von Partnern betriebenen Multi-Tenant-Modellen ermöglicht, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen.
IBM Sovereign Core basiert auf offenen Technologien der Unternehmensklasse wie Red Hat OpenShift und ermöglicht es Unternehmen, bestehende Investitionen in Infrastruktur, Plattformen und Betriebswerkzeuge zu erweitern – unabhängig davon, ob es sich um lokale, regionale Cloud- oder von Partnern betriebene Umgebungen handelt. Die Souveränität wird hergestellt, ohne die technologische Grundlage neu zu definieren oder einen kompletten Neuaufbau zu erfordern.
Souveränität ist eine inhärente Eigenschaft der Architektur selbst und bietet Flexibilität in Bezug auf Hardware und Infrastruktur:
Durch die Architektur von IBM Sovereign Core werden Kunden Folgendes erleben:
IBM Sovereign Core verwandelt Souveränität in eine operative Funktion. Durch die direkte Einbettung von Kontrolle, Nachweisbarkeit und KI-Governance in die Software können Unternehmen KI-Umgebungen betreiben, die technologischen Fortschritt mit nachweisbarer Autorität über ihre Systeme in Einklang bringen.
Durch IBM Sovereign Core werden Unternehmen konkrete Vorteile erzielen:
Ab Februar wird IBM Sovereign Core als Tech Preview verfügbar sein, die vollständige allgemeine Verfügbarkeit ist für Mitte 2026 geplant. Erfahren Sie auf unserem nächsten IBM Technology Summit am 27. Januar 2026, wie IBM Sovereign Core Unternehmen dabei hilft, nachweisbare Souveränität und operative Kontrolle zu erlangen.
1 Eine souveräne Grenze ist der durchsetzbare Umfang, innerhalb dessen Daten, KI und Plattformoperationen vollständig unter einer einzigen Gerichtsbarkeit kontrolliert, geregelt und überprüft werden können – ohne Abhängigkeit von externen Kontrollinstanzen oder ausländischen Rechtsbehörden.