Einführung von IBM Sovereign Core: Eine neue Softwaregrundlage für Souveränität

Ab Februar wird IBM Sovereign Core als Tech Preview verfügbar sein; die vollständige allgemeine Verfügbarkeit ist für Mitte 2026 geplant.

Veröffentlicht 15. Januar 2026
Digitale Illustration mit dunkel- bis hellblauen Würfeln in der Bildmitte

IBM Sovereign Core ist eine KI-fähige, von Grund auf souveräne Software, die es Unternehmen, Behörden und Dienstleistern ermöglicht, KI-fähige Umgebungen schnell und in großem Maßstab bereitzustellen und zu betreiben. Dabei werden bestehende Infrastruktur- und Plattforminvestitionen erweitert, wobei die vollständige Kontrolle über Daten, Abläufe und Governance gewährleistet bleibt.

Das weitere Vorgehen: Souveränität als Systemeigenschaft

Jahrelang konzentrierten sich die Diskussionen über digitale Souveränität hauptsächlich auf die Datenresidenz. Die KI hat dieses Modell grundlegend verändert. Moderne KI-Systeme arbeiten kontinuierlich zur Laufzeit, sind von sensiblen Daten und Modellen abhängig und bringen neue regulatorische Verpflichtungen in Bezug auf Rechenschaftspflicht, Nachvollziehbarkeit und Governance mit sich.

Folglich erstreckt sich die Souveränität heute über den Ort des Datenspeichers hinaus und umfasst Folgendes:

  • Wer betreibt die Plattform und unter welcher Autorität
  • Wo laufen KI-Modelle und wie werden Inferenzen gesteuert 
  • Wer hat administrative Zugriffsrechte und wie werden diese durchgesetzt
  • Wie kann Compliance kontinuierlich nachweisbar gemacht werden, anstatt nur dokumentiert zu werden

Es ist eine grundlegende architektonische Veränderung erforderlich: Eine, bei der Souveränität eine inhärente Eigenschaft der Plattform selbst ist und nicht nur ein vertragliches Versprechen oder eine Bereitstellungsvariante. Sie muss Folgendes bieten:

  1. Kundenbetriebene Steuerungsebenen: Unternehmen behalten die direkte operative Kontrolle über das Plattformmanagement, Bereitstellungsentscheidungen und Systemkonfigurationen, ohne dass ein Anbieter als Vermittler fungiert.
  2. In-Boundary-Identität und -Schlüssel: Alle Authentifizierungs-, Autorisierungs-, Verschlüsselungsschlüssel und Zugriffsverwaltungsprozesse verbleiben innerhalb der jurisdiktionellen Grenzen unter der Kontrolle des Kunden.
  3. Lokale Protokolle und Telemetrie: Umfassende Betriebsdaten, Systemtelemetrie und Prüfprotokolle werden vollständig innerhalb der Landesgrenzen erstellt, gespeichert und verwaltet.1
  4. Geregelte KI-Inferenz: Die Bereitstellung von KI-Modellen, die Ausführung der Inferenz und die Operationen der Agenten erfolgen unter lokaler Governance mit vollständiger Rückverfolgbarkeit und Überwachung.

Einführung von IBM Sovereign Core: Ein grundlegend anderer Ansatz

Mit einem grundlegend anderen Ansatz hinsichtlich der Umsetzung, Verwaltung und Nachweisbarkeit von Souveränität haben wir IBM Sovereign Core entwickelt, das sich auf drei Grundprinzipien konzentriert, die die Software durchgängig prägen:

1. Souveränität ist eine Funktion der Plattform, und sie muss nachweisbar sein

Mit IBM Sovereign Core wird Souveränität architektonisch und nicht vertraglich durchgesetzt. Die Kontrolle basiert nicht auf Policy-Overlays oder vom Anbieter verwalteten Steuerungsebenen, sondern auf automatisierten, stets aktiven Kontrollen und benutzereigenen Steuerungsebenen. Basierend auf offenen und transparenten Technologien wie Red Hat OpenShift, mit Air-Gapped-Software, die wie SaaS funktioniert, jedoch vollständig unter der Kontrolle des Unternehmens und der lokalen Behörden steht. Identität, Verschlüsselungsschlüssel, Protokolle, Telemetriedaten und Prüfnachweise verbleiben vollständig innerhalb der souveränen Grenzen. Funktionen zur kontinuierlichen Compliance sind direkt in die Software integriert, sodass Unternehmen bei Bedarf ohne manuelle, auditgesteuerte Prozesse behördengerechte Nachweise erstellen können.

2. Die Souveränität der KI ist eine erstklassige Systemeigenschaft

Innerhalb der souveränen Grenze können Organisationen CPU- und GPU-basierte Cluster einsetzen, zugelassene offene oder proprietäre Modelle einführen und den Zugriff auf Modelle, Tools und Wissensquellen über kontrollierte Gateways steuern. KI-Inferenz und agentische Anwendungen werden lokal ausgeführt, ohne dass Daten oder Telemetriedaten an externe Anbieter exportiert werden. Ebenso wichtig ist, dass IBM Sovereign Core die Souveränität nicht nur bei der Konfiguration, sondern auch zur Laufzeit durchsetzt. Identität, Zugriff, Modellnutzung und operative Aktivitäten werden kontinuierlich überwacht und aufgezeichnet, wodurch ein klarer Prüfpfad für KI-Systeme entsteht, die in hochwirksamen und regulierten Bereichen eingesetzt werden.

3. Souveränität wird für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit operationalisiert

IBM Sovereign Core bietet eine vom Kunden betriebene Steuerungsebene, die schnell bereitgestellt und konsistent in großem Maßstab betrieben werden kann. Dadurch können lokale zentrale Teams Tausende von Kernen und Hunderte von Knoten mit unterschiedlichen Hoheitsanforderungen und Kontrollen von einer einzigen Steuerungsebene aus betreiben. Die automatisierte Konfiguration von Identität, Sicherheit und Compliance ist von Anfang an integriert, während die Selbstbedienungsbereitstellung für CPU-, GPU-, VM- und KI-Inferenzumgebungen eine wiederholbare Bereitstellung in unternehmensinternen und von Partnern betriebenen Multi-Tenant-Modellen ermöglicht, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen.

IBM Sovereign Core basiert auf offenen Technologien der Unternehmensklasse wie Red Hat OpenShift und ermöglicht es Unternehmen, bestehende Investitionen in Infrastruktur, Plattformen und Betriebswerkzeuge zu erweitern – unabhängig davon, ob es sich um lokale, regionale Cloud- oder von Partnern betriebene Umgebungen handelt. Die Souveränität wird hergestellt, ohne die technologische Grundlage neu zu definieren oder einen kompletten Neuaufbau zu erfordern.

Die Architektur von IBM Sovereign Core

Souveränität ist eine inhärente Eigenschaft der Architektur selbst und bietet Flexibilität in Bezug auf Hardware und Infrastruktur:

Abbildung 1: Überblick über die IBM Sovereign Core-Architektur Abbildung 1: Überblick über die IBM Sovereign Core-Architektur

Durch die Architektur von IBM Sovereign Core werden Kunden Folgendes erleben:

  1. Portal: Bietet die Benutzererfahrung der Steuerungsebene.
  2. Hardware-Optionalität: Infrastrukturabstraktion und Hardwareflexibilität mithilfe von OpenShift und OpenShift-Virtualisierung.
  3. Betrieb und Orchestrierung: Bietet automatisierte Koordination der Plattform-Workflows.
  4. Compliance Center: Bietet Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Funktionen für die Plattform.
  5. Katalog: Eine kuratierte Sammlung von Atom-Beschleunigern, die es Anwendungsbesitzern ermöglichen, traditionelle und KI-Anwendungen bereitzustellen und zu betreiben.
Abbildung 2: IBM Sovereign Core Architecture: Vollständig ausgearbeitete, detaillierte Ansicht. Eine logische Single-Pane-of-Glass-Lösung, die Flexibilität, Konsistenz und Sicherheit für das Hosten und Verwalten traditioneller und KI-Anwendungen bietet Abbildung 2: IBM Sovereign Core Architecture: Vollständig ausgearbeitete, detaillierte Ansicht. Eine logische Single-Pane-of-Glass-Lösung, die Flexibilität, Konsistenz und Sicherheit für das Hosten und Verwalten traditioneller und KI-Anwendungen bietet

Was bedeutet das für Unternehmen?

IBM Sovereign Core verwandelt Souveränität in eine operative Funktion. Durch die direkte Einbettung von Kontrolle, Nachweisbarkeit und KI-Governance in die Software können Unternehmen KI-Umgebungen betreiben, die technologischen Fortschritt mit nachweisbarer Autorität über ihre Systeme in Einklang bringen.

Durch IBM Sovereign Core werden Unternehmen konkrete Vorteile erzielen:

  • Unter hoheitlicher Aufsicht operieren: Die operative Kontrolle wird an die Organisation oder den hoheitlichen Betreiber übertragen und nicht von außerhalb der Grenze ausgeübt.
  • Demonstrieren Sie Compliance und Souveränität durch operative Maßnahmen. Dies ermöglicht es Unternehmen, sowohl ihre Souveränität als auch ihre Compliance-Haltung auf Abruf unter Beweis zu stellen, indem sie operative Nachweise verwenden, anstatt sich auf regelmäßige Audits, statische Bescheinigungen oder manuelle Berichte zu verlassen.
  • Führen Sie KI vollständig innerhalb der Grenzen durch, mit Governance zur Laufzeit. Die KI-Souveränität wird zur Laufzeit durchgesetzt und regelt, wo Schlussfolgerungen getroffen werden, wer Modelle kontrolliert und wie Entscheidungen protokolliert, nachverfolgt und überprüft werden.
  • Bewegen Sie sich mit der Flexibilität der Cloud, ohne die Kontrolle zu verlieren. Durch die Reduzierung von maßgeschneiderter Technik und laufenden Betriebskosten ermöglicht IBM Sovereign Core Unternehmen den Betrieb souveräner Umgebungen für sensible oder KI-Workloads.
  • Langfristige Unabhängigkeit bewahren. IBM Sovereign Core wurde für Austauschbarkeit und Hybridbetrieb entwickelt und etabliert Souveränität als Grundlage für langfristige Entscheidungen, Portabilität und architektonische Unabhängigkeit. Damit können Unternehmen weiterhin ihre bestehenden Infrastruktur- und Plattforminvestitionen nutzen und gleichzeitig die volle operative Kontrolle über souveräne Umgebungen behalten.
  • Flexible Bereitstellung: Betreiben Sie die Plattform mit direkter Betriebsbefugnis oder arbeiten Sie mit vertrauenswürdigen lokalen Dienstanbietern zusammen, um die Umgebung zu betreiben. IT-Dienstleister können IBM Sovereign Core als standardisierte Grundlage für die Bereitstellung von souveränen Cloud- und KI-Diensten in großem Maßstab nutzen.
  • Bestehende Investitionen erweitern: Bestehende Investitionen erweitern: Nutzen Sie vorhandene Infrastruktur, Plattformen und operative Tools in lokalen, regionalen Cloud- oder von Partnern betriebenen Umgebungen.

Souveräne Operationen in die Tat umsetzen

Ab Februar wird IBM Sovereign Core als Tech Preview verfügbar sein, die vollständige allgemeine Verfügbarkeit ist für Mitte 2026 geplant. Erfahren Sie auf unserem nächsten IBM Technology Summit am 27. Januar 2026, wie IBM Sovereign Core Unternehmen dabei hilft, nachweisbare Souveränität und operative Kontrolle zu erlangen. 

Priya Srinivasan

General Manager

IBM Software

1 Eine souveräne Grenze ist der durchsetzbare Umfang, innerhalb dessen Daten, KI und Plattformoperationen vollständig unter einer einzigen Gerichtsbarkeit kontrolliert, geregelt und überprüft werden können – ohne Abhängigkeit von externen Kontrollinstanzen oder ausländischen Rechtsbehörden.