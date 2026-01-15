Einführung von IBM Sovereign Core: Eine neue Softwaregrundlage für Souveränität

Jahrelang konzentrierten sich die Diskussionen über digitale Souveränität hauptsächlich auf die Datenresidenz. Die KI hat dieses Modell grundlegend verändert. Moderne KI-Systeme arbeiten kontinuierlich zur Laufzeit, sind von sensiblen Daten und Modellen abhängig und bringen neue regulatorische Verpflichtungen in Bezug auf Rechenschaftspflicht, Nachvollziehbarkeit und Governance mit sich.

Folglich erstreckt sich die Souveränität heute über den Ort des Datenspeichers hinaus und umfasst Folgendes:

Wer betreibt die Plattform und unter welcher Autorität

Wo laufen KI-Modelle und wie werden Inferenzen gesteuert

Wer hat administrative Zugriffsrechte und wie werden diese durchgesetzt

Wie kann Compliance kontinuierlich nachweisbar gemacht werden, anstatt nur dokumentiert zu werden

Es ist eine grundlegende architektonische Veränderung erforderlich: Eine, bei der Souveränität eine inhärente Eigenschaft der Plattform selbst ist und nicht nur ein vertragliches Versprechen oder eine Bereitstellungsvariante. Sie muss Folgendes bieten: