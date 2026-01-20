Operationalisiert die Souveränität für die KI-Ära, indem es durchsetzt, wo Inferenzen stattfinden, wer Modelle kontrolliert und wie Entscheidungen protokolliert und nachverfolgt werden – innerhalb der Systemgrenzen von IBM Sovereign Core. Dies ist nicht nur eine Datenresidenz für KI, sondern auch Governance und Verantwortlichkeit während der Laufzeit.