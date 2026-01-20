Speziell entwickelte, hoheitliche Software für Unternehmen, Behörden und Dienstleister zur Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-fähigen Umgebungen.
Vordefinierte Software, die Ihnen nachweisbare Unabhängigkeit bietet – die Autonomie und Kontrolle, um hoheitliche Workloads und KI schnell auszuführen, mit cloudähnlicher Agilität, integrierter Compliance und rationalisierter, skalierbarer Bereitstellung.
Die Souveränität wird architektonisch und nicht vertraglich durchgesetzt. Die Kontrolle hängt nicht von einer vom Anbieter verwalteten Kontrollebene oder von Richtlinien-Overlays ab, sondern ist direkt in die Software eingebettet.
Operationalisiert die Souveränität für die KI-Ära, indem es durchsetzt, wo Inferenzen stattfinden, wer Modelle kontrolliert und wie Entscheidungen protokolliert und nachverfolgt werden – innerhalb der Systemgrenzen von IBM Sovereign Core. Dies ist nicht nur eine Datenresidenz für KI, sondern auch Governance und Verantwortlichkeit während der Laufzeit.
Ermöglicht schnelle, wiederholbare Bereitstellungen durch Automatisierung, sodass Unternehmen ihre souveränen Fähigkeiten mit mandantenfähigen Funktionen erweitern und die Time-to-Value innerhalb weniger Tage nach der Implementierung beschleunigen können.
Behalten Sie die Autonomie und Kontrolle, wenn sich Vorschriften oder Anbieter ändern – ermöglicht durch eine Open-Source-Grundlage, die auf Red Hat OpenShift basiert.
Integrierte Identitäts- und Sicherheitsautomatisierung mit vorgefertigten Beschleunigern für geltende regionale Vorschriften, um die manuelle Erfassung von Beweisen zu vermeiden.
Setzen Sie LLM-Inferenz und Agenten innerhalb Ihrer Hoheitsgrenzen bereit, indem Sie ein kuratiertes, selbst bereitgestelltes Toolset mit gebrauchsfertigen Agenten und Project Bob (IBMs KI-gestützte Entwicklungsumgebung) verwenden.
Schnelle Installation und Konfiguration einer souveränen Steuerungsebene mit automatisierter Einrichtung eingebetteter Komponenten für Sicherheit, Compliance und Resilienz.
Bringen Sie Ihre eigene Hardware mit und setzen Sie sie in Umgebungen Ihrer Wahl ein – von isolierten bis hin zu regulierten Umgebungen, die strenge Kontrolle und minimalen Zugriff von außen erfordern.