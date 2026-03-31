Da sich Software, Infrastruktur und KI-Funktionen mit beispielloser Geschwindigkeit globalisieren, ist digitale Souveränität zu einer strategischen Priorität für Führungskräfte geworden. Vorstände, Regierungen und Unternehmen überdenken derzeit, wie sie Daten verwalten, kritische digitale Assets sichern und die Kontrolle über die Technologien behalten, während sie gleichzeitig ihre wirtschaftliche und operative Resilienz wahren. Dieses Whitepaper stellt IBMs Standpunkt zur digitalen Souveränität vor und liefert die strategische Klarheit, die Sie benötigen, um diese sich entwickelnde Geschäftswelt sicher zu navigieren.

Was Sie in diesem Whitepaper erwartet: