Da sich Software, Infrastruktur und KI-Funktionen mit beispielloser Geschwindigkeit globalisieren, ist digitale Souveränität zu einer strategischen Priorität für Führungskräfte geworden. Vorstände, Regierungen und Unternehmen überdenken derzeit, wie sie Daten verwalten, kritische digitale Assets sichern und die Kontrolle über die Technologien behalten, während sie gleichzeitig ihre wirtschaftliche und operative Resilienz wahren. Dieses Whitepaper stellt IBMs Standpunkt zur digitalen Souveränität vor und liefert die strategische Klarheit, die Sie benötigen, um diese sich entwickelnde Geschäftswelt sicher zu navigieren.
Was Sie in diesem Whitepaper erwartet:
Eine kurze Erläuterung, warum Souveränität im Mittelpunkt von Unternehmensstrategie, Wettbewerbsfähigkeit und digitalem Vertrauen steht.
Die Faktoren, die die Art und Weise, wie Daten, Infrastruktur und KI verwaltet werden, verändern, und warum Souveränität jetzt eine Priorität auf Vorstandsebene ist.
Die Grundprinzipien, die verantwortungsvolle, zukunftsfähige Ansätze für die Souveränität in den Bereichen Daten, Betrieb, Technologie und KI ermöglichen.
Klare, umsetzbare Erkenntnisse, die Führungskräften dabei helfen, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und Souveränitätsziele mit den Prioritäten von Unternehmen, Regulierung und Technologie in Einklang zu bringen.