IBM StoredIQ® for Legal bietet leistungsfähiges eDiscovery-Prozessmanagement (Offenlegung elektronischer Daten) von der Sperrbenachrichtigung bis zur Identifikation, Aufbewahrung und Erhebung. Teams aus Rechtsabteilungen können eine Schnittstelle für das Management aller Anforderungen für die Datenaufbewahrung und -erhebung verwenden. Die Lösung integriert Automatisierung, Analyse und Erkenntnisse in den gesamten Prozess, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Komplexität, Kosten und Risiken zu reduzieren, die mit eDiscovery-Ereignissen verbunden sind. StoredIQ for Legal kann sowohl vor Ort als auch in der Cloud bereitgestellt werden.