Sehen Sie sich vergangene und aktuelle Erfassungsaktivitäten in einem einzigen praktischen Dashboard an. Suchen Sie aktuelle rechtliche Sperrfristen und erfasste Daten nach Mitarbeiter oder System. Vermeiden Sie die versehentliche Löschung von gesperrten Daten. Protokollieren Sie rechtliche Anfragen automatisch in Ihren Ticketsystemen. Stellen Sie in einer Erfassungsarbeitsmappe vollständige Sperr- und Erfassungsanweisungen mit ausführlichen, relevanten Verwalter- und Datenparametern bereit. Teilen Sie Aufgaben und Joblisten im gesamten Datenerfassungsteam.