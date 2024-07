Veröffentlichen Sie Mitteilungen nach Rolle, Land und Geschäftsbereichszugehörigkeit. Veröffentlichen Sie Richtlinien, Schulungen und Verfahren und leiten Sie sie je nach Rolle, Programmteilnahme, Land oder Unternehmenszugehörigkeit an die entsprechenden Personen weiter. Stellen Sie Aufbewahrungsverfahren und Zeitpläne für Systeme bereit, sobald sie implementiert sind. Verwenden Sie es in Verbindung mit IBM Disposal and Governance Management for IT, um zusätzliche Funktionen für das Informationsmanagement bereitzustellen.