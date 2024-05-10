随着越来越多的企业希望使用混合云解决方案来帮助他们实现数字化转型计划，云环境（特别是用户如何访问、存储和使用其中的数据）变得日益重要。随着云计算在全球范围内的持续扩展，边界等传统的地理边界已不足以保护敏感数据。

主权云概念包含 数据主权、运营主权和 数字主权。主权云可帮助企业建立客户信任并 发展业务 ，同时遵守其运营所在地区的法律法规。

主权云能保护什么？

主权云主要保护消费者和组织数据。虽然许多法规主要侧重于保护个人身份信息 (PII)，但根据行业、地区或业务用例，它们也可以保护知识产权 (IP)、软件、商业秘密、财务信息等。由于有关云中数据隐私的法规因特定国家和地区而异，因此对于主权云可以保护的内容，没有单一的、公认的定义。具体方法往往因行业、地点和业务需求而异。

一些主权云框架可处理数据驻留问题，其中数据受存储所在特定国家或地区的法律法规约束。还有一些涉及数据主权，即所存储的数据受数据收集地所在国家或地区法律的管辖。最后，主权云方法不仅可以帮助企业遵守有关其最敏感数据的法律，还可以帮助他们保持弹性。