物理 AI 通常涉及将 AI 模型与传感器、执行器和其他控制系统相结合，以便模型能作用于现实环境，从而将模型从比特领域引入原子领域。借助 AI，先进的物理系统如今能感知环境、利用大语言模型 (LLM) 的强大功能进行推理、采取相应行动，然后从行动结果中汲取经验。

思考物理 AI 的另一种方式是：它只是将人工智能驱动式模型应用于物理空间中的系统。例如，机器人学侧重于物理机器的机械结构和控制。在 AI 出现之前，机器人行为通常是基于规则或脚本化的，且机器人只能在专门设计的环境中执行小范围任务。试想：在汽车生产线上，一个机械臂每天会对同一焊道焊接 1,000 次；或者，早期的扫地机器人会遵循预设的导航规则来运行。

相比之下，从 LLM 中获得一般理解能力的机器人式 AI 智能体对世界的“常识”掌握有限，但却仍然很强大。这些模型可与高性能混合架构中的强化学习技术相结合，以使机器人既掌握通用知识，又能对特定用例有着专业的理解。

此外，物理 AI 的应用已远超单个机器人，而是包括整个人工智能驱动式工厂、节能智能电网或自动驾驶车队。存在于物理空间中的很多系统均可通过 AI 进行增强。