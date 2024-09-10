机器人在汽车行业的崛起

Hu 博士分析道：“与轮式机器人不同，腿式系统的优势在于能通过攀爬楼梯、跨越障碍等方式，在复杂环境中实现更灵活的移动。”但她同时指出，腿式机器人仍存在稳定性不足的问题，而这正是轮式机器人的优势所在。

机器人公司对此持有鲜明立场。制造轮式人形机器人 Phoenix 的 Sanctuary AI 公司联合创始人兼首席执行官 Geordie Rose 表示：“就当前执行器技术而言，双足行走机器人基本无用。”今年四月，该公司宣布与全球汽车零部件供应商麦格纳（在 43 个国家拥有 343 家工厂）建立合作。

“任何研发双足机器人的企业都将局限于小众应用场景，例如搬运空料箱这类本应由专用机器人更好完成的任务，”Rose 进一步阐述。“这是因为双足行走本身具有不稳定性，能耗效率低，且由于需要尽可能减轻上半身重量，严重限制了上肢电机的性能。适用于工作的移动 灵巧 操作机器人必须配备轮式底盘——这正是我们系统的设计架构。轮式设计不仅是优选 方案，更是移动操作产品的必备要素。”

而制造人形机器人 Digit 的 Agility Robotics 公司则认为精良的腿部设计至关重要。Agility 首席战略官 Daniel Diez 指出：“Digit 的设计初衷是承担多样化任务，其腿部结构正是关键差异化特征。”目前 Digit 已应用于 Amazon 和 Spanx 的仓储作业；Agility 正与多家汽车制造商开展合作，但暂未透露具体名称。

Agility 通过研究动物行走的生物特征数据，最终确定了采用仿鸟类腿部结构——即配备巨大踝关节与趾部的设计路径（点击此处观看 Digit 运作视频）。这种仿鸟类腿部设计使机器人能笔直下蹲并折叠收纳。“Digit 的腿部设计使其能够高度模拟人类移动方式，”Diez 补充道。“这使得机器人能够执行更复杂多样化任务的能力，也是我们当前能实现商业化部署的重要原因。”