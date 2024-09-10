机器人在汽车行业的崛起

汽车行业正全力投入机器人技术。根据国际机器人联合会 2024 年的研究，汽车行业已成为工业机器人的第一大应用领域，去年在美国的安装量占总安装量的 33%。主要原因包括向更多电动汽车转型以及劳动力短缺。
汽车制造商使用多种机器人，从协作机器人到六轴机械臂不等。但最新且最热门的技术是人形机器人，它们正逐步走进工厂车间。
近期，加州机器人公司 Figure（今年早些时候融资 6.75 亿美元）发布视频展示了其 Figure 01 人形机器人在宝马工厂的运作方式；8 月他们发布了 Figure 02，得益于与 OpenAI 的整合，它能进行自然语音对话，目前正由宝马进行测试。今年夏季，特斯拉在上海世界 AI 大会上展示了其擎天柱第二代，并表示计划很快将其用于特斯拉工厂；Elon Musk 曾表示，擎天柱的潜力可能超过特斯拉其他产品的总和。梅赛德斯-奔驰公司和中国蔚来汽车也在工厂中试验人形机器人。
此前，现代汽车于 2021 年收购了波士顿动力公司，不过目前尚未有波士顿动力 Atlas 人形机器人在现代工厂使用的消息——稍后会详细介绍它们。
“机器人已存在多年，”IBM 工业 4.0 全球负责人 Jose Favilla 说道。“未来发展的关键在于让它们从执行重复性任务进化得更‘智能’——能够根据在工厂环境中面临的不同条件，执行更多样化的任务。”他补充说，机器人与工厂系统的交互将更高效，因为它们不需要像人类那样通过屏幕访问系统。“它们能接收关于潜在问题的直接数字消息，查阅过往维护记录，并运用自身或接入其他智能系统来维修机器。”
“人形手部是当前主要研究课题，突破可能在未来几年内实现，”滑铁卢大学 Active & Interactive Robotics Lab 负责人 Yue Hu 博士指出。“由于人形机器人配备双腿且形态类人，工厂无需重塑现有环境。”Hu 博士提到，目前汽车工厂需要大量空间容纳仅能执行单一任务的大型设备。“人形机器人的普及可能带来更可持续的未来和更紧凑的工厂，通用型人形机器人能在高度压缩的空间内完成多种任务。”
Hu 博士分析道：“与轮式机器人不同，腿式系统的优势在于能通过攀爬楼梯、跨越障碍等方式，在复杂环境中实现更灵活的移动。”但她同时指出，腿式机器人仍存在稳定性不足的问题，而这正是轮式机器人的优势所在。
机器人公司对此持有鲜明立场。制造轮式人形机器人 Phoenix 的 Sanctuary AI 公司联合创始人兼首席执行官 Geordie Rose 表示：“就当前执行器技术而言，双足行走机器人基本无用。”今年四月，该公司宣布与全球汽车零部件供应商麦格纳（在 43 个国家拥有 343 家工厂）建立合作。
“任何研发双足机器人的企业都将局限于小众应用场景，例如搬运空料箱这类本应由专用机器人更好完成的任务，”Rose 进一步阐述。“这是因为双足行走本身具有不稳定性，能耗效率低，且由于需要尽可能减轻上半身重量，严重限制了上肢电机的性能。适用于工作的移动 灵巧 操作机器人必须配备轮式底盘——这正是我们系统的设计架构。轮式设计不仅是优选 方案，更是移动操作产品的必备要素。”
而制造人形机器人 Digit 的 Agility Robotics 公司则认为精良的腿部设计至关重要。Agility 首席战略官 Daniel Diez 指出：“Digit 的设计初衷是承担多样化任务，其腿部结构正是关键差异化特征。”目前 Digit 已应用于 Amazon 和 Spanx 的仓储作业；Agility 正与多家汽车制造商开展合作，但暂未透露具体名称。
Agility 通过研究动物行走的生物特征数据，最终确定了采用仿鸟类腿部结构——即配备巨大踝关节与趾部的设计路径（点击此处观看 Digit 运作视频）。这种仿鸟类腿部设计使机器人能笔直下蹲并折叠收纳。“Digit 的腿部设计使其能够高度模拟人类移动方式，”Diez 补充道。“这使得机器人能够执行更复杂多样化任务的能力，也是我们当前能实现商业化部署的重要原因。”
回到波士顿动力公司：今年春天，这家机器人公司退役了其已有十年历史的 Atlas 人形机器人，并在不久后推出了新版本。新版 Atlas 的病毒式传播视频已获得 600 万次观看，视频中机器人极其非人类化的动作促使 Elon Musk 暗示其“被附体了”。
Atlas 目前仍处于实验阶段。在汽车领域，该公司真正的“工作犬”是四足机器人 Spot，它已在汽车工厂巡逻作业了一段时间。事实上，IBM 曾在 2021 年与波士顿动力合作，为 Spot 开发基于 AI 的解决方案。
Spot 最新的合作对象是宝马汽车。在英国伯明翰郊外的宝马工厂里，Spot 自主进行工业巡检并反馈数据，以便团队实施预测性维护。例如其声学传感器能在压缩空气泄漏演变成昂贵维修前及时发现（波士顿动力代表告诉我们，一个四分之一英寸的泄漏点每年可能导致高达 8,000 美元的损失）。通过专用车队管理软件，操作员可在设施地图上追踪这些机器人，规划路线、安排任务、监控进度并远程控制。
仿生机器人相较人形机器人具有优势吗？“两者各有优劣，”Favilla 表示。“人形机器人通常通用性更强，更容易融入现有工厂环境。而仿生机器人更适合特定任务，例如在狭小空间爬行，这对人形机器人而言则较困难。”
既然人形机器人看起来——嗯——像人，是否会担心其鲜活的人类同事开始对其产生拟人化倾向？
“我认为在工厂环境中引入的、执行重复性专项任务的机器，会被视为与其他类似场景中引入的技术设备无异，”Hu 博士表示。“或许最初会存在过渡期，但相比需要更多社会交互的其他环境，其常态化进程将更为迅速。”
Hu 博士的研究聚焦人机互动领域，致力于探索机器人在执行任务时如何保持社会可接受性。她指出，人们对机器人社会属性的感知在护理或教育场景中至关重要，但“在工厂或自动化环境中，这种影响将大幅减弱”。
“机器人常被视作自动化和就业危机中的‘避雷针’，”Diez 坦言，“这种担忧可以理解，尤其当技术以人形形态呈现时。在思考人形机器人或自动化技术时，必须认识到……技术进步从未减少岗位总量。它只是改变了就业岗位的类型。”
Rose 用数据佐证：“美国目前有 820 万个职位空缺，却仅有 650 万失业工人。世界需要更多劳动者，特别是从事那些过于枯燥、肮脏或危险的人类不宜工作岗位。”
“企业必须通过自动化破解这个难题，”Diez 补充道，“否则企业自身的生存发展将面临危机。”
