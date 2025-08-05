为什么 2025 年是机器人技术的关键一年

Anto Patrex 今年辞去了一家大型 AI 公司的工作，创立了 CosmicBrain，这家初创公司旨在应对机器人学最大的挑战之一：数据。

“很多人已经开始构建和使用 AI 来增强机器人技术，”他在接受 IBM Think 采访时表示。“这也是我辞职的原因之一。我感觉如果今天不投身这个领域，我会错过很多。”

CosmicBrain 构建仿真模型，利用通过任何可穿戴智能眼镜收集的人类任务数据来训练机器人。“看看那些具身智能公司开发的机器人，它们目前主要通过遥操作进行训练，”Patrex 解释说。“这种方法缺乏可扩展性，因此当它们被部署到实际的仓库或农田时，会缺乏多样化的数据集。”

这个想法是？打造一个面向所有人的、即插即用的机器人应用商店：无论是开发者、学生，还是愿意训练其机器人的公司。“我们正在为机器人创建一个类似 Google Play 商店或苹果 App Store 的应用商店，”他说。“这就像现代版的《黑客帝国》。我们将有数十万种技能集，你只需直接接入，机器人就会知道该怎么做。”

Patrex 表示，计划在未来两年内收集超过 5000 万小时的视频。下一步将是利用这些数据生成合成数据。

“有很多事情我们实际上无法在现实世界中完成，”他说。“如果机器人失手让包裹滑落怎么办？它该如何捡起？我们可以教会这些机器人做这些事，或者识别 100 种不同的水果，比如区分采摘樱桃与番茄、苹果和橙子。”

CosmicBrain 认为其对机器人生态系统潜在的影响，类似于 Scale AI（专注于数据标注）以及 Google、Microsoft、Meta、OpenAI 或 Anthropic 对生成式 AI 繁荣的影响。“只不过 Scale AI 出售了他们的数据，”他说。“我们不会出售我们的数据。相反，我们将以 API 形式出售技能集，因此数据将保留在公司内部。”

几天前，特斯拉首席执行官 Elon Musk 预测，特斯拉的 Optimus 机器人可能带来 30 万亿美元的收入， 而 Patrex 相信这一点。“很快，你会看到（每个人）……都在制造机器人、维修机器人、为机器人喷漆、训练机器人，”Patrex 说。“这将形成一个巨大的经济体。”