这种合作的重要性源于一个基本现实：人类和机器拥有不同但互补的能力。根据 McKinsey 最新研究，AI 技术已经发展到理论上可以实现美国目前一半以上工作时间自动化的程度。

但该组织认为，能否实现这一价值在很大程度上取决于人类如何有效运用这些技术并将其切实融入关键工作流。这项调研与世界经济论坛的研究相吻合，后者发现：雇主预计未来四年内就业市场所需的关键技能中，将有 39% 的技能发生变化。

AI 系统擅长处理大量数据、识别模式并统一执行重复性任务。与此同时，人类则在创造性思维、直觉、评估背景信息、情商、道德推理和同理心等方面表现出色。协作策略可帮助组织提高生产力，同时保持复杂决策所需的人为判断能力以及创造性问题解决能力。

此外，它还通过自动执行繁琐的任务为人类创造了更有意义的工作。设计审慎的人机关系，确保 AI 系统通过持续监督保持问责并与人类价值观保持一致。