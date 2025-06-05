向数据驱动和 AI 赋能的工作场所的转变遵循了一段不确定时期：全球技能短缺，加上后疫情时代的远程办公趋势，都要求竞争性组织优先考虑员工体验。

与此同时，普通组织管理的数据量远远超过以前，其中大部分数据单靠一个人很难解读。在整个组织中战略性地部署 AI，可以缓解其中的一些挑战，它既能提供个性化的员工体验，又能帮助企业从信息中收集可操作的洞察分析。

鉴于 AI 技术的巨大前景，各行各业在短时间内迅速引入了相关工具：从早期的自动化和 AI 技术，发展到生成式 AI，再到近期的自主 AI 智能体。技术的飞速发展有望在技术和文化层面重塑企业环境。过去，新技术科技曾是 IT 部门的专属领域，而如今，AI 素养对于各个岗位来说正变得日益重要。