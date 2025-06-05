将人工智能 (AI) 整合到工作场所是几代人以来最重大的技术变革之一。这种转型不仅改变了我们的工作方式，也改变了它在 21 世纪工作的意义，并开创了一个人机协作的时代，重新定义了现代工作场所。
向数据驱动和 AI 赋能的工作场所的转变遵循了一段不确定时期：全球技能短缺，加上后疫情时代的远程办公趋势，都要求竞争性组织优先考虑员工体验。
与此同时，普通组织管理的数据量远远超过以前，其中大部分数据单靠一个人很难解读。在整个组织中战略性地部署 AI，可以缓解其中的一些挑战，它既能提供个性化的员工体验，又能帮助企业从信息中收集可操作的洞察分析。
鉴于 AI 技术的巨大前景，各行各业在短时间内迅速引入了相关工具：从早期的自动化和 AI 技术，发展到生成式 AI，再到近期的自主 AI 智能体。技术的飞速发展有望在技术和文化层面重塑企业环境。过去，新技术科技曾是 IT 部门的专属领域，而如今，AI 素养对于各个岗位来说正变得日益重要。
但随着 AI 的快速崛起，一些企业领导者感到难以适应。例如，IBM 商业价值研究院最近的一项调研发现，大多数高管预计 AI 将改变其业务核心。但半数人表示，鉴于近期投资步伐过快，其组织内部的技术相互脱节，这使其无法真正 AI 工具的价值。此外，企业文化对新技术的落地应用影响巨大：超过半数的 CEO 认为，在数据转换期间，推动文化变革比克服技术挑战更为重要。
无论商业领袖对人工智能是否做好了准备，AI 技术重塑全球劳动力市场已然成为公认的趋势。管理咨询公司麦肯锡指出，到 2030 年，美国高达 30% 的工作时间可以实现自动化，届时将有 1200 万次人需要经历职业转换。此外，世界经济论坛也预测，尽管未来几年全球可能会有 8500 万个工作岗位流失，但新技术可以创造多达 9700 万个新的工作岗位。简而言之，普通工人拥有的技能将在未来十年内发生巨大变化。
为了应对这些转变，各企业选择主动“出击”，采取全系统方案来普及 AI 技术。IBM 商业价值研究院近期的一份报告显示，在运营层面而非技能层面部署 AI 的组织，其员工留存率和营收增长等关键指标的表现比同行高出 44%。此外，越来越多的企业领导者开始关注新人才管理和培训模式的设计，以培养敏捷的 AI 就绪型员工。
身处这种根本性变革中，所有利益相关者都应将当下视为一个机遇，借此提升人类潜力并打造更有韧性的体系。迎接 AI 的未来，既需要周密的战略规划，也需要营造一种拥抱变革的组织文化。
当前，工作场所的 AI 环境主要由几项关键技术主导。它们常常协同运作，自动处理重复性任务，辅助人类决策，从而让员工能够专注于更具创造性和高价值的工作。这些核心技术包括：
生成式 AI 基于大型语言模型 (LLM) 运行，并部署机器学习 (ML) 来创建新内容。这项技术因 ChatGPT 而广为人知，能够生成高质量的文本、代码和其他新内容。同样，复杂的图像生成 AI 工具也擅长视觉内容创作。
这些系统的整合促进了多模态 AI 系统与文本、图像、音频和视频功能的无缝融合，在内容生成和处理方面展现出非凡的多功能性。在商业环境中，生成式 AI 的应用范围极为广泛。对外，它能够策划个性化的营销活动，并将客户服务沟通从一种语言翻译成另一种语言。对内，它能够生成代码，为员工提供个性化学习材料，并对内容进行总结，以便于人类员工更好的理解。
AI 助手融合了生成式 AI 和自动化技术，能够以自然语言与用户进行智能交互。如今，它们在工作场所中已得到广泛部署。这些工具通常嵌入在生产力软件中，用以辅助决策，并快速响应对数据或其他内容的请求。
专用 AI 助手还能够简化甚至完全取代某些工作流程。例如，赫尔辛基市最近整合了来自多个部门的数据，创建了一个虚拟助理。它能够帮助居民全天候联系各类医疗保健和社会服务机构，每天仅需少量人为干预即可处理多达 300 个客户请求。在企业内部，这些助手同样能为员工提供支持，例如通过即时提供与上下文相关的客户数据，帮助客服快速解决复杂问题。
AI 智能体和自主系统是工作场所转型的又一个前沿领域。这些系统只需少量人工监督，就能执行复杂的任务，从提取信息到独立执行多步骤流程。与简单的聊天机器人或早期形式的 AI 不同，它们能够调用外部数据源，并长期保留记忆。这些功能使其性能能够随着不断学习而大幅提升，从而胜任复杂的任务。这些所谓的数字工作者正越来越多地被部署到各行各业，以主动实现预先确定的目标。在医疗机构中，它们负责监测患者的生命体征。在人力资源应用中，它们能够分析简历并自主响应员工的请求。在客户服务中，它们能够解读消费者问题并提供解决方案。
AI 正在从根本上改变工作完成的方式以及岗位所需的技能。在就业环境中，有四个转变尤为明显：
由人工智能驱动的工具和自动化技术越来越多地处理各类日常任务，从文档处理到基础客户查询。这一过程将人类员工从重复性劳动中解放出来。借助这些工具，员工可以将特定任务交由 AI 处理，从而专注于那些最能发挥人类专长的领域，实现更高水平的绩效表现。
工作的完成速度正在急剧提升，因此 AI 处理数据分析、常规知识共享等耗时任务的速度远超人类。员工因此能够将精力从执行细节中解放出来，更多地关注业务目标和创意方向，从而可以在 AI 负责执行时，能够进行更具创造性和战略性的思考。
在深度整合 AI 的工作场所中，单个任务往往被分解成独立的组成部分，以便在人类员工和 AI 之间进行优化分配。虚拟机负责处理某些组件，而其他组件仍由人工处理，这种模式虽然带来一些流程上的挑战，但最终为打造更高效的工作流程创造了机会。在这种协作模式下，人类提供背景和判断，而 AI 则负责模式识别、数据处理和任务执行。最高效的工作流程正是利用了这些互补优势，创造出双方都无法独立实现的成果。
对人类员工而言，一个显著的转变是从内容创造变为策划和指导。他们花在从零到一搞创作上的时间变少了，而更多的时间用于审核、优化和指导 AI 生成的输出。这种转变正在改变许多岗位的技能要求，更加注重关键评估、情境理解和有效指导 AI 系统的能力。举例来说，通过将智能系统集成到人力资源部门，HR 主管从行政管理者转变为员工体验的推动者。
AI 提示作为工作场所的一项核心技能，正是这一变化的体现，同时也凸显了技术素养日益增长的重要性，尤其是在一线和非技术岗位上。如今，在众多行业中，有效使用和指导 AI 工具的能力正变得越来越有价值。随着这些工作流和技能要求的转变，一些组织正在投资于 AI 驱动的个性化培训项目，以帮助员工迎接未来的角色。
AI 与工作场所的整合正在构建全新的职位类型，预计将在劳动力市场掀起广泛变革。麦肯锡指出，尽管尚无确凿证据表明生成式 AI 等创新将彻底消除工作岗位，但研究显示就业结构可能发生改变。
通过战略规划，AI 带来的成本节约可被重新投资于新的岗位，从而为组织的未来发展提供支持。例如，在未来的劳动力市场中，销售代表花费在常规问询或从零开始制作个性化推介方案的时间可能会大大减少。而他们将更专注于建立紧密的客户关系和人脉网络，从而更深度地融入销售流程。
随着 AI 系统变得日益强大，某些类别的技能需求可能有所减少。数据输入、基本分析和简单内容创建等常规信息处理任务正逐步实现自动化。简单的研究和信息整合同样面临冲击。但是人类独有的能力将变得更有价值，例如创造性解决问题、创新、情商和人际交往能力。快速掌握新技能或适应变化环境的能力，其价值或将显著提升。
与此同时，就业市场对信息技术、计算机科学和 AI 相关技能的需求将会增加。有远见的组织正在梳理其现有的岗位架构，并密切关注员工队伍未来所需的技能，从而帮助员工为这些新岗位做好准备。
AI 能够通过增强人类的创造力并揭示前所未见的机遇，来加速各行各业的创新进程。它能够以惊人的规模和速度进行数据驱动的分析，带来单靠人工无法获得的洞察分析。AI 系统可以处理海量信息存储库，以识别有前景的研究方向或未开发的商业机会。它们还可以协助企业进行员工队伍规划，帮助大型公司分类和分析员工的现有技能。
从人才管理的角度来看，事实证明，AI 技术擅长帮助人力资源部门识别员工未来可能需要的技能，并提升其整体的敏捷性。在新的商业环境下，这种敏捷性可能与任何一种技能集同等重要。随着具体任务要求的快速变化，持续学习和适应市场变化的能力，可能成为个人获得长期职业成功的关键。这种具备自主性和灵活性的员工，也更有可能成功现有问题构思出富有想象力的解决方案。
人类角色向更充实、更具创造性的方向转变，也为更高层次的创新提供了空间 - 无论是跨学科的联结，还是对特定主题的更深度探索。最高效的组织正在精心设计工作流，以最大限度地让人类将时间投入到这些高价值的创造性活动中。
将 AI 融入工作场所，既为企业领导者带来战略机遇，也带来了管理上的挑战。要成功应对这一转变，通常需要采取一种多管齐下的方法，即同时兼顾技术、组织和以人为本这三个层面。以下将概述一些能够帮助企业培养适应性并取得长久成功的最佳实践。
制定与业务目标一致的 AI 战略，是至关重要的第一步。高效的领导者不会孤立地引入 AI 技术，而是会首先识别出 AI 能够创造切实价值的具体业务问题或机遇。这个过程通常包括梳理整个组织的架构和工作流，以及现有的岗位和技能，从而全面了解组织的瓶颈所在。通过专注于解决问题，而非简单地引入新科技，组织可以确保 AI 投资能够满足真正的需求。
构建支持 AI 能力的数据基础架构，仍然是领导层的另一项关键优先事项。AI 开发需要高质量、组织良好的数据才能正常运作。领导者通常需要投资于数据治理流程、安全架构和系统集成，为 AI 的有效部署奠定基础。
有效的数据治理框架能够在整个组织内为数据建立明确的所有权和责任制。它们还有助于确保 AI 工具的透明性及其输出的可解释性 - 这是成功应用 AI 的关键一环，它既可以保证产出的合理性，又能培养组织内部的信任。此外，成功的 AI 项目所依赖的数据，不仅要适合当前任务，还必须没有偏见。这可能意味着需要实施数据质量保障流程，并定期审核数据收集和使用实践。
数据收集过程通常需要打破部门间的数据孤岛，并建立统一的数据架构。这使得信息能够在整个组织内流通。打破这些孤岛最终往往能够提高效率并降低成本。企业数据系统的单一可信信息源能够更好地赋能决策者，并减轻同时维护多个系统的负担。
为由 AI 赋能的组织进行战略性员工队伍规划，需要在人才引进、培养和部署方面采取具有前瞻性的方法。这一过程既贯穿于人才招聘，也通过提升现有员工的技能来适应未来的变化。在有效的 AI 计划中，领导者通常会确定哪些岗位最有可能因技术引入而改变，并为受影响的员工制定转型计划。这可能包括根据现有能力与未来新技能要求进行比对，找出差距，并有针对性地设计员工能力的发展路径。
在整个组织内投资于 AI 素养和能力建设，可以让员工为有效的人机协作做好准备。通常，有远见的领导者会确保各级员工对与其岗位相关的 AI 应用有所了解。这种更广泛的关注可以减少抵触情绪，并让整个组织掌控工作场所中的 AI 项目。同时也能够帮助员工在自己的部门或岗位中发现 AI 的应用机会。
建立一个开放、全面的变革管理战略对 AI 整合也至关重要。这种方法包括：清晰传达引将 AI 引入工作流程的方式和原因，主动解决问题，并为员工新岗位提供切实有效的激励措施。这有助于建立信任，从而使员工能够更高效、更持久地参与到技术变革中。
自 AI 开始从根本上改变就业格局以来，一些领导者在获取即时生产力收益与寻求更深层次的组织转型之间面临两难。短期应用或许能够立竿见影，但要让组织为未来的工作做好准备，则需要更加雄心勃勃的举措。
基于 AI 的能力重新思考商业模式，可能会揭示出更深层次的创新机会。领导者应定期评估其组织如何创造价值的核心假设，特别是考虑 AI 技术如何能催生全新的方法，而不仅仅是改进现有方法。推动员工的持续发展和敏捷性，并不断完善 AI 战略，可以确其持续的相关性和有效性。最高效的领导者通常会建立明确的流程来收集数据和衡量成果。定期的反馈机制有助于组织快速适应不断变化的环境，同时保持战略一致性。
世界经济论坛在其最新的《未来就业》报告中发现，六成的企业领导者预计 AI 将改变他们的组织。1该报告表示，未来五年，工作所需的技能预计将有 70% 发生变化。无论是在公共部门还是私营部门，成功驾驭这一转变的关键在于积极主动进行技能培养。
个人和组织都必须投资开发 AI 增强型工作场所所需的能力。通过有效的技能管理，AI 的影响可能会带来显著的经济增长，而非岗位紧缩。IBM 商业价值研究院的研究显示，67% 的 CEO 认为，随着技术日益普及，企业的差异化优势取决于合适的专业知识以及合适的激励措施。然而，IBM 的另一项研究表明，仅有 20% 的高管认为人力资源部门应负责指导未来的工作战略。面对未来，领先公司需主要承担起 AI 对我们工作方式所产生影响的责任。
深思熟虑的系统设计也将变得愈发重要。创建有效的人机协作系统，需要密切关注工作流和员工体验。而将安全和数据治理置于首位的道德框架，则能够确保取得积极的成果。通过战略性地应对这些挑战，组织将能够创造一个由人工智能驱动、能够增强人类潜力的未来工作，从而营造更高效、更有成熟感的工作环境。
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