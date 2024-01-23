使用基于云的自然语言处理 (NLP) 算法，实时分析客户对话，立即制定客服代理应遵循的最佳问题路径。客服代理屏幕上提示的“最佳问题”，就是在背景中展开的文本模式和客户数据之间复杂关联的唯一可见迹象。
瑞穗银行需要提高联络中心客服代理的效能。关键的潜在挑战在于，客服代理引导客户完成来电所需的信息非常复杂。尽管最资深和最有经验的客服代理，具有从对话中快速“读取”客户需求所需的信息熟悉度，但大多数代理商（尤其是新学员）却没有。
其核心是，该银行希望通过添加一层自动化和智能，实现客服代理在通话期间必须有效进行的逻辑关联，进而提高客服代理的绩效。该银行希望在对话过程中识别和分析上下文线索，并利用这些洞察实时指导客服代理的对话，而不是依赖客服代理经验（客服代理经验差异很大）。
瑞穗银行聘请 IBM Research® 开发了一款首创的客户联络优化解决方案，采用先进的语音识别技术和 IBM Watson® 内容分析软件，并在 SoftLayer® 云服务基础架构上运行。将客户的语音转换为文本数据后，该解决方案将自然语言处理 (NLP) 算法应用于每次交互，以推断客户在对话中每个时间点的特定需求或目标。关联算法根据历史客户服务记录运行，然后制定最佳回应，并作为提示实时发送到客服代理的屏幕上。基于关联算法测得的准确性，这一解决方案通过调整算法不断“自学”。
该解决方案使联络中心客服代理能够更有效地感知和响应客户需求，从而将客户交互的平均持续时间缩短了 6% 以上。通过提供更令人满意和个性化的体验，该解决方案可以提高客户保留率。
该解决方案还通过使用实时内容分析来增强员工知识，显著降低了联络中心的培训要求。
瑞穗银行（链接位于 ibm.com 外部）总部位于东京，是日本最大的金融服务公司之一——瑞穗金融集团 (Mizuho Financial Group)——的综合零售和企业银行部门。瑞穗银行拥有 500 多家分行，是唯一一家在日本每个都道府县都设有分行的银行。
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2016 年 7 月在美国制作。
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