瑞穗银行需要提高联络中心客服代理的效能。关键的潜在挑战在于，客服代理引导客户完成来电所需的信息非常复杂。尽管最资深和最有经验的客服代理，具有从对话中快速“读取”客户需求所需的信息熟悉度，但大多数代理商（尤其是新学员）却没有。

其核心是，该银行希望通过添加一层自动化和智能，实现客服代理在通话期间必须有效进行的逻辑关联，进而提高客服代理的绩效。该银行希望在对话过程中识别和分析上下文线索，并利用这些洞察实时指导客服代理的对话，而不是依赖客服代理经验（客服代理经验差异很大）。

