Channell Commercial Corporation

近一个世纪以来，Channell 一直引领着制造领域的创新。该公司现在由 Channell 家族第三代经营，为部分全球领先的电信、宽带和公用事业公司提供热塑性塑料箱和金属箱，帮助确保向美国及其他地区的消费者提供一流的服务。

Channell 运营着两家一流的制造工厂，分别位于加利福尼亚州特曼库拉和德克萨斯州罗克沃尔，在那里，高度先进的工业机器人生产客户所需的精密组件。Channell 在这两个工厂内运行五种独立的制造过程：注塑、转子成型、吹塑、金属和片状模塑料。



Channell 首席信息官 (CIO) George Sarabia 表示：“Channell 的独到之处，在于它是一家真正意义上的制造公司。我们不满足于只做组装，而是从原材料（这些原材料可能是金属板或塑料颗粒）环节开始介入，直到完成最终成品。因此，尽管我们是一家相对较小的公司，但我们的生产运营与大型企业的生产运营一样复杂。



“我们完成的每一项工作都涉及多层复杂性。我们不仅采用多种生产方法，而且客户的订单可能涉及大量的货物。在该订单中，各个组件可能需要多个子组件，而子组件又可能需要更小的零件。”



随着新订单的到来，Channell 的规划人员需要评估工厂和机器产能、分配人力资源并准备详细报告，说明完成工作所需零件。为了完成这些任务，该公司之前部分依赖基于电子表格的繁琐流程。



George Sarabia 还表示：“我们的规划人员花费了大量时间从 ERP 系统中提取数据，将现有库存与每个订单所需的材料进行匹配，并估算向客户交货的时间。”



依赖手动流程还存在着人为错误的风险。规划过程中的一个错误可能意味着公司将缺乏完成工作的材料，从而导致推迟交货日期。



George Sarabia 这样说道：“是时候为我们的规划人员提供更智能、更准确的工具了。”

