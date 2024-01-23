Channell Commercial Corporation

部分全球领先的电信提供商依靠 Channell 提供组件来保持其服务平稳运行，但 Channell 如何才能提高订单履行过程的效率呢？Channell 与 Draca Solutions 合作实施 IBM 的规划和分析解决方案，加快其深入了解库存水平的能力。
近一个世纪以来，Channell 一直引领着制造领域的创新。该公司现在由 Channell 家族第三代经营，为部分全球领先的电信、宽带和公用事业公司提供热塑性塑料箱和金属箱，帮助确保向美国及其他地区的消费者提供一流的服务。
Channell 运营着两家一流的制造工厂，分别位于加利福尼亚州特曼库拉和德克萨斯州罗克沃尔，在那里，高度先进的工业机器人生产客户所需的精密组件。Channell 在这两个工厂内运行五种独立的制造过程：注塑、转子成型、吹塑、金属和片状模塑料。
Channell 首席信息官 (CIO) George Sarabia 表示：“Channell 的独到之处，在于它是一家真正意义上的制造公司。我们不满足于只做组装，而是从原材料（这些原材料可能是金属板或塑料颗粒）环节开始介入，直到完成最终成品。因此，尽管我们是一家相对较小的公司，但我们的生产运营与大型企业的生产运营一样复杂。
“我们完成的每一项工作都涉及多层复杂性。我们不仅采用多种生产方法，而且客户的订单可能涉及大量的货物。在该订单中，各个组件可能需要多个子组件，而子组件又可能需要更小的零件。”
随着新订单的到来，Channell 的规划人员需要评估工厂和机器产能、分配人力资源并准备详细报告，说明完成工作所需零件。为了完成这些任务，该公司之前部分依赖基于电子表格的繁琐流程。
George Sarabia 还表示：“我们的规划人员花费了大量时间从 ERP 系统中提取数据，将现有库存与每个订单所需的材料进行匹配，并估算向客户交货的时间。”
依赖手动流程还存在着人为错误的风险。规划过程中的一个错误可能意味着公司将缺乏完成工作的材料，从而导致推迟交货日期。
George Sarabia 这样说道：“是时候为我们的规划人员提供更智能、更准确的工具了。”
在决定部署 IBM® Planning Analytics Express 和 IBM Cognos® Analytics 之前，Channell 开始对可用解决方案进行全面评估。为了实施这些解决方案，该公司与 IBM 业务合作伙伴 Draca Solutions 合作。
George Sarabia 解释说："在业务的某些部分，我们在非常有限的范围内使用了 IBM 分析工具。我们看到，通过升级这些解决方案并以此为基础，我们可以创建所需的规划平台。最终，我们很容易做出决定，要与 IBM 进行合作。”
事实证明，IBM Planning Analytics 的内存分析引擎以及 IBM Cognos Analytics 的灵活报告功能是生成复杂报告的理想组合，可以将 Channell 的复杂规划需求进行拆分。
为了实现这一目标，Channell 首先将其当前产品分为三种不同的类别：成品、半成品和原材料。总体而言，IBM 解决方案使 Channell 团队能够创建报告，来跟踪 9,000 多个成品项的库存状态。
从金属制造作业开始，Channell 还开始使用 IBM 解决方案自动为每个项目生成物料清单报告。之前，这个过程对于 Channell 的规划者来说是最复杂、最困难的过程之一。
未来，该解决方案将能够创建一个单一的综合性报告，其中包含每个制造作业所需的所有零件、组合件和子组件的详细信息。规划人员将能够根据库存报告交叉检查这些数据，以确保有足够的材料可用，帮助他们预测准确的交货时间并确保订单按计划准备好。
George Sarabia 继续说道：“除了报告功能之外，我们对 IBM 解决方案的用户友好性感到特别满意。例如，我们最近雇用了一位新分析师，他之前使用 Cognos 平台的经验有限。在很短的时间内，他就能够掌握在日常工作中使用该解决方案所需的一切知识和技能。”
Channell 还与 Draca Solutions 合作，提供持续的用户培训。Draca Solutions 最近在该公司的罗克沃尔工厂举办了培训班，培训了一批高级用户，使他们能够将自己的知识和经验传授给 Channell 的同事，帮助企业充分利用其投资。
George Sarabia 表示：“与 Draca 和 IBM 的合作，形成一个高效的联盟，我们对之寄予厚望，不断向前推进。他们不会仅仅通过 IT 视角来处理问题；他们花时间了解我们面临的难题，以及他们的解决方案如何为我们的业务增加价值。
我们知道 IBM 解决方案在财务、预算编制和预测方面有潜在的用例，我们将在未来的日子里探索这些令人兴奋的机会。
通过实施 IBM Planning Analytics Express 和 Cognos Analytics，Channell 减轻了规划人员的工作量，并且更快速、更深入地了解库存和制造过程。
Channell 的规划人员现在拥有更多工具来生成和查看数据，而不是手动筛选数据和准备电子表格。
George Sarabia 说道：“在产品类别方面，过去我们的团队需要花费很多时间来对所有项目进行分类和报告。以前使用嵌套物料清单来规划一个新项目时，可能需要一整天的时间才能完成工作。借助 IBM 解决方案，我们可以获得所需的洞察力，并在短短几个小时内做出正确的决策。”
通过消除工作流程中的手动流程，Channell 还降低了人为错误的风险，提供了材料当前库存情况的更准确视图，并帮助优化规划过程。
通过准确了解当前拥有的材料以及整个制造过程中所需的材料，Channell 可以为客户提供更准确的交货时间，并更有信心按时交付产品。公司还可以避免存储额外材料的成本，也无需在完成工作之前创建新组件。
George Sarabia 继续说道：“更清晰地了解库存材料和交货时间，将有助于我们更好地进行人力资源规划和工厂维护规划。为了准时完成订单而考虑额外增加班次，这种需求也会减少。而且，由于我们对工作何时完成更有信心，因此可以更轻松地找到维护时间窗口，而不会中断我们的生产线。”
这些解决方案还将帮助 Channell 重新调整其物流和分销策略。该公司此前依赖临时系统进行物流规划，并且会等到很多货物都准备好后才开始装载过程。
“如果我们知道货品何时准备好，我们就可以采取主动措施尽快包装和装载它们。我们可以计算需要多少辆卡车、需要多少物料搬运工以及多少叉车司机。借助我们的 IBM 解决方案，我们正在实现更加高效、系统的分销方法。”George Sarabia 说道。
他最后总结道：“在 Channell，我们认为 IT 应被视为业务增长的推动者，而不是成本中心。我们与 IBM 和 Draca 的合作正在帮助我们实现这一目标，并使我们的规划更加准确、快速和高效。
Channell Commercial Corporation （链接位于 ibm.com 外部）成立于 1922 年，是一家为光纤、电信、宽带、水、电力和公用事业行业提供热塑性塑料箱和金属箱的领先制造商。该公司拥有 400 名员工，在美国加利福尼亚州特曼库拉和德克萨斯州罗克沃尔设有两个制造基地，并在英国、加拿大和澳大利亚设有办事处。
Draca Solutions 是一家技术咨询公司，是 IBM 的业务合作伙伴，致力于帮助组织实现软件投资的理论收益。Draca 提供涵盖财务绩效管理、分析和数据平台的解决方案。Draca 的客户涵盖了多个行业和不同规模的公司。Draca Solutions 总部位于德克萨斯州达拉斯，在圣地亚哥和芝加哥设有运行团队。
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