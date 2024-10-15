面向企业的生成式 AI 用例
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Artificial Intelligence
2024 年 2 月 13 日
阅读时长9 分钟

您是否还记得第一次手握智能手机时的感觉有多酷吗？紧凑的设计和触摸式交互方式似乎是迈向未来的一次飞跃。不久之后，凭借其为企业生产力和通信所提供的各种便利，智能手机成为全球各大组织的一种运营方式。生成式 AI（人工智能）有望带来类似的生产力飞跃，并催生出新的工作与创造模式。

Midjourney 和 ChatGPT 等工具因其可生成逼真的图像、视频以及类似人类的复杂文本的功能而受到关注，从而扩展了 AI 创造性潜力的极限。生成式 AI 代表了深度学习和 AI 开发领域的重大进步，而有些人则认为这是朝开发“强 AI”而迈出的一步。这一演变表明，计算机已不再只是单纯的数字运算设备。如今，它们能进行自然语言处理 (NLP)、掌握情境并展现创造力。

例如，组织可使用生成式 AI 来：

  • 快速将大量非结构化文本转换为具体且可用的文档摘要，从而为实现更明智的决策铺平道路。
  • 自动执行繁琐、重复的任务。
  • 通过个性化的内容创建、定制的产品描述和适合市场的副本来简化工作流程。
  • 设计内容、广告活动和创新产品，打造更好的客户体验。
揭秘生成式 AI

生成式 AI 的核心是包含文本、图像、代码和其他数据类型的海量数据库。这些数据被输入到分代模型中，并且有一些可供选择，每个模型都是为了在特定任务中表现出色而开发的。生成式对抗网络 (GAN) 或变分自编码器 (VAE) 用于图像、视频、3D 模型和音乐。自回归模型或大型语言模型 (LLM) 用于文本和语言。

就像勤奋的学生一样，这些生成模型吸收信息并识别数据点之间的模式、结构和关系，这就是它们学习诗歌语法、绘画笔触和音乐旋律的方式。

生成式 AI 使用先进的机器学习算法和技术来分析模式并构建统计模型。您可将每个数据点想象为一个发光的球体，并将其放置在广阔的多维环境中。该模型会仔细绘制这些球体，从而计算出相对高度、山谷、光滑的斜坡和锯齿状的悬崖，以便创建一个概率图；而此概率图便是一本用于预测下一球体（即，生成的内容）最有可能降落的位置的指南。

现在，当用户提供提示（一个单词、一个草图、一个音乐片段或一行代码）时，提示就像一个信标，将模型绘制到该概率图上的特定区域；然后，该模型在这种环境中行动，在它学到的模式和用户提示推动的引导下，概率性地选择下一个元素和其后的元素。

每个输出都是唯一的，但在统计上与模型学习的数据相关。这不仅是复制和粘贴，它创造性地建立在由概率和引导提示带来的知识的基础上。虽然高级模型可以处理各种数据类型，但有些模型擅长特定任务，例如文本生成、信息摘要或图像创建。

输出的质量在很大程度上取决于训练数据、调整模型的参数和提示工程，因此负责任的数据来源和偏见缓解至关重要。试想一下，在一个只有言情小说的数据集上训练一个生成式 AI 模型。如果用户提示模型撰写一篇实事求是的新闻报道，结果将无法使用。

利用生成式 AI 的价值

生成式 AI 是一种强大的工具，但组织如何利用这种力量？大多数企业要实现生成式 AI 的价值，有两条路：

随时可用的工具

 

“面向所有人的 AI”选项：ChatGPT 和 Synthesia.io 等平台已在大量数据集上进行了预训练，允许用户利用其生成能力，无需从头开始构建和训练模型。组织可以使用特定数据对这些模型进行微调，使其朝着适合特定业务需求的输出的方向发展。用户友好的界面和集成工具使非技术人员也可以使用。

这些公共选项可提供有限的控制、较少的定制模型行为和输出，以及从预训练模型中继承的偏差可能性。

定制训练模型：

 

如果没有强有力的合作伙伴关系，大多数组织都无法生产或支持 AI。想要自定义 AI 的创新者可以选择 OpenAI 的 GPT-3 或 BERT 等“基础模型”，然后向其提供数据。这种个性化的训练可将模型塑造成与业务目标完美契合的定制生成式 AI。该过程需要高水平的技能和资源，但结果更有可能符合要求、量身定制且具有业务针对性。

企业组织的最佳选择取决于其具体需求、资源和技术能力。如果速度、可负担性和易用性是优先考虑因素，那么即用型工具可能是最佳选择。如果定制、控制和减少偏见至关重要，那么定制训练模型可能会得到更好结果。

采用用例驱动式生成式 AI 方法

成功的关键在于采用用例驱动的方法，专注于公司的问题以及生成式 AI 如何解决这些问题。

主要考虑因素：

  • 技术堆栈：确保您现有的技术基础设施能够处理 AI 模型和数据处理的需求。
  • 模型匹配：根据具体需求选择合适的生成式 AI 模型。
  • 团队合作：组建一支具备 AI、数据科学和行业专业知识的团队。这个跨学科团队将有助于确保您的生成式 AI 取得成功。
  • 数据：高质量的相关数据是推动实现生成式 AI 成功的源泉。为数据卫生和收集策略投资，以保持引擎平稳运行。废进废出。
生成式 AI 用例

对这项新技术的热情已迅速传染到各个行业和部门。许多营销和销售领导者快速采取行动，已经将生成式 AI 融入他们的工作流程中。生成式 AI 创建新内容和有用资产的速度和规模对于任何依赖生成大量书面或设计内容的学科来说都是不容错过的。医疗保健、保险和教育领域更加犹豫，因为他们必须遵守法律和合规要求，而且缺乏生成式 AI 方面的洞察力、透明度和监管。

  • 代码生成：软件开发人员和程序员可使用生成式 AI 来编写代码。经验丰富的开发人员正在依靠生成式 AI 来更有效地推进复杂的编码任务。生成式 AI 正被用于在不同平台上自动更新和维护代码。此外，它还在识别和修复代码中的错误以及自动执行代码测试方面发挥着重要作用；如此一来，便可帮助确保代码按预期工作，同时达到相关质量标准而无需执行大量手动测试。生成式 AI 在快速创建程序员所需的各种文档方面被证明非常有用。此类文档包括技术文档、用户手册以及软件开发所附带的其他相关材料。
  • 产品开发：产品设计师越来越多地利用生成式 AI 来大规模优化设计概念。该技术可实现快速评估和自动调整，从而显著简化设计流程。它有助于结构优化，确保产品坚固耐用，并且使用最少的材料，从而大大降低成本。为了产生最大的影响，生成式设计必须整合到整个产品开发周期，从最初的概念到制造和采购。此外，产品经理正在采用生成式 AI 来综合用户反馈，从而使用户需求和偏好能直接影响产品改进。
  • 销售和营销：生成式 AI 可通过电子邮件、社交媒体和短信等各种渠道与潜在客户和现有客户进行超个性化的沟通，从而协助营销活动。这项技术不仅简化了营销活动的执行，还增强了在不牺牲质量的情况下扩大内容创建规模的能力。在销售领域，生成式 AI 通过提供对客户行为的深入分析和洞察来提高团队绩效。营销部门正在利用这项技术来筛选数据，了解消费者的行为模式并制作真正与受众产生共鸣的内容，这通常涉及推荐符合受众兴趣的新闻故事或最佳实践。生成式 AI 在动态定位和细分受众以及识别高质量潜在客户方面发挥着至关重要的作用，可显著提高营销策略和外展工作的有效性。此外，完善的提示和输入能指示生成模型为电子邮件、博客、社交媒体帖子和网站输出创意内容。可以使用 AI 工具重新构想和编辑现有内容。组织还可以创建自定义生成式 AI 语言生成器，根据其品牌的语气和声音进行训练，以更准确地匹配以前的品牌内容。
  • 项目管理和运营：生成式 AI 工具可帮助项目经理在其平台内实现自动化。具体优点包括：自动生成任务和子任务、利用历史项目数据来预测时间线和要求、记录笔记以及风险预测。生成式 AI 允许项目经理全文搜索并创建基本业务文档的即时摘要。此用例可节省时间并帮助用户专注于更高级别的战略，而不是日常的业务管理。
  • 平面设计和视频：生成式人工智能能够创建逼真的图像并简化动画制作，因此将成为无需演员、视频设备或剪辑专业知识就能制作视频的首选工具。AI 视频生成器可以使用每个服务地区所需的任何语言立即创建视频。生成式 AI 创建的视频需要一段时间才能有效地取代人类演员和导演，但组织已经在尝试这项技术。用户还可以使用图像生成器编辑个人照片，以创建具有专业外观的商务头像以供在 Slack 或 LinkedIn 上使用。
  • 业务和员工管理：在客户服务方面，可在整个客户服务中心使用生成式 AI。它可简化针对必要文档的访问和搜索，以便支持代理能轻松获取案例解决信息。生成式 AI 驱动式工具可显著改善员工与经理的互动。此类工具可构建绩效评估，从而为经理和员工提供更为透明的反馈与发展框架。此外，生成式会话式 AI 门户可在管理层不参与的情况下为员工提供反馈，并确定需要改进的领域。
  • 客户支持和客户服务：虽然聊天机器人仍在广泛使用，但各大组织已开始融合各种技术，以改变聊天机器人的工作方式。生成式 AI 的进步有助于打造更具创新性的聊天机器人，而这些机器人可参与自然流畅的对话，从而能像人类代表一样理解相关情境和细微差别。生成式 AI 驱动式聊天机器人可访问并处理大量信息，以准确解答客户与代理查询；与人工代理不同，AI 聊天机器人可全天候处理客户查询，从而始终提供无缝的用户体验，而不分白天黑夜。从传统聊天机器人到生成式 AI 驱动式伙伴的转变仍处于早期阶段，但其潜力已是众人皆知。随着技术的发展，我们可以期待实现更为复杂且更具吸引力的 AI 交互，从而模糊虚拟辅助与人工辅助之间的界限。
  • 欺诈检测和风险管理：生成式 AI 可快速扫描并汇总大量数据，以识别模式或异常。承保人和理赔员可使用生成式 AI 工具来仔细审查保单和索赔，从而实现客户结果最优。生成式 AI 可根据特定需求来生成自定义报告和摘要，并直接向承保员、理赔师和风险经理提供相关信息，从而节省时间并简化决策。但是，为做出最终决策并确保结果公平，仍需引入人为判断和监督。
  • 生成用于培训和测试的合成数据：企业可利用 AI 来生成合成数据，以将其用于训练 AI 模型、测试新产品和模拟现实场景。此举可减少对实际数据的依赖，而这些数据可能较为敏感，且须保持私有或是来自昂贵的外部数据源。不再受到收集和准备真实数据的限制，从而可加快开发周期。借助现成的合成数据集，公司可快速迭代 AI 模型、测试新功能并更快地将解决方案推向市场。

以下是合乎道德地实施组织的生成式 AI 用例的关键要点：

  • 保护敏感数据：仅使用非个性化和非敏感数据，以避免暴露易受攻击的信息并遵守法规。
  • 随时了解情况：关注行业新闻，确定可靠的工具，避免不道德的 AI 行为。
  • 制定 AI 策略：为内部 AI 使用和第三方工具投资制定指导方针，以便从可用模板中汲取灵感。
  • 投资于技能提升：对再培训和技能提升计划的投资至关重要，它使工人能够发展适应自动化的技能。

最佳实践正在迅速发展。虽然生成式 AI 的潜力对许多组织来说令人兴奋，但驾驭这一局面需要在进步和谨慎之间取得平衡。

生成式 AI 的未来

根据 McKinsey,1 的数据，生成式 AI 在这十年内的任何时期均不太可能超越人类。然而，到 2040 年，我们可能会见证生成式 AI 能力的重大飞跃。McKinsey 预计，AI 将达到可在各类任务中与表现最出色的 25% 的人类相比肩的水平。这意味着 AI 可编写高质量的创意内容、解决复杂的科学问题或做出可与熟练的专业人员相媲美的富有洞察力的业务决策。以往无法自动完成的工作将进一步受到生成式 AI 的影响。教育、法律、技术与艺术领域的专业人士可能不久便会见证生成式 AI 对其职业产生的影响。

 麻省理工学院 AI 工具研讨会2  的小组成员 深入了解了生成式 AI 的各种未来研究途径。将感知系统整合到 AI 是一个重要的研究领域。这种方法将使 AI 能够模仿人类的触觉和嗅觉等感官，超越传统上对语言和图像的关注。人们还讨论了生成式 AI 模型超越人类能力的潜力，特别是在情感识别方面。这些先进的模型可能使用电磁信号来解释一个人的呼吸和心率的变化，从而更深入地了解他们的情绪状态。

专家预计，偏见仍将是大多数生成式 AI 模型的一个持续方面。预计这一挑战将催生以道德数据集为中心的新市场。此外，还可能出现一个动态场景，其特点是公司和使用生成工具的内容创建者之间的持续竞争。

随着这些工具在工作场所中越来越普遍它们将不可避免地带来工作角色的变化并需要新的技能。伴随着这些发展，对生成能力的滥用总是增加。随着用户获得创建各种形式的内容包括图像、音频、文本和视频的能力恶意滥用的可能性预计会上升。这种情况凸显了制定强有力的机制来降低此类风险并确保负责任地使用生成式 AI 科技的重要性。

生成式 AI 将继续改变各行业的企业运营，就像智能手机改变业务沟通和生产力一样。从自动化日常任务到培养内容创作方面的创造力等，生成式 AI 的潜力巨大且多样。

然而，考虑道德问题、最大限度地保证数据安全并适应不断发展的最佳实践均十分重要。对于准备探索生成式 AI 可实现的所有可能性的企业，只需单击一下即可获取相关指导和洞察。通过深入了解专为企业构建的 AI 和数据平台 IBM watsonx，详细了解如何利用生成式 AI 的强大功能来为您的企业服务。

 
作者
Tim Mucci IBM Staff Writer

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