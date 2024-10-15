生成式 AI 的核心是包含文本、图像、代码和其他数据类型的海量数据库。这些数据被输入到分代模型中，并且有一些可供选择，每个模型都是为了在特定任务中表现出色而开发的。生成式对抗网络 (GAN) 或变分自编码器 (VAE) 用于图像、视频、3D 模型和音乐。自回归模型或大型语言模型 (LLM) 用于文本和语言。

就像勤奋的学生一样，这些生成模型吸收信息并识别数据点之间的模式、结构和关系，这就是它们学习诗歌语法、绘画笔触和音乐旋律的方式。

生成式 AI 使用先进的机器学习算法和技术来分析模式并构建统计模型。您可将每个数据点想象为一个发光的球体，并将其放置在广阔的多维环境中。该模型会仔细绘制这些球体，从而计算出相对高度、山谷、光滑的斜坡和锯齿状的悬崖，以便创建一个概率图；而此概率图便是一本用于预测下一球体（即，生成的内容）最有可能降落的位置的指南。

现在，当用户提供提示（一个单词、一个草图、一个音乐片段或一行代码）时，提示就像一个信标，将模型绘制到该概率图上的特定区域；然后，该模型在这种环境中行动，在它学到的模式和用户提示推动的引导下，概率性地选择下一个元素和其后的元素。

每个输出都是唯一的，但在统计上与模型学习的数据相关。这不仅是复制和粘贴，它创造性地建立在由概率和引导提示带来的知识的基础上。虽然高级模型可以处理各种数据类型，但有些模型擅长特定任务，例如文本生成、信息摘要或图像创建。

输出的质量在很大程度上取决于训练数据、调整模型的参数和提示工程，因此负责任的数据来源和偏见缓解至关重要。试想一下，在一个只有言情小说的数据集上训练一个生成式 AI 模型。如果用户提示模型撰写一篇实事求是的新闻报道，结果将无法使用。