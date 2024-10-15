您是否还记得第一次手握智能手机时的感觉有多酷吗？紧凑的设计和触摸式交互方式似乎是迈向未来的一次飞跃。不久之后，凭借其为企业生产力和通信所提供的各种便利，智能手机成为全球各大组织的一种运营方式。生成式 AI（人工智能）有望带来类似的生产力飞跃，并催生出新的工作与创造模式。
Midjourney 和 ChatGPT 等工具因其可生成逼真的图像、视频以及类似人类的复杂文本的功能而受到关注，从而扩展了 AI 创造性潜力的极限。生成式 AI 代表了深度学习和 AI 开发领域的重大进步，而有些人则认为这是朝开发“强 AI”而迈出的一步。这一演变表明，计算机已不再只是单纯的数字运算设备。如今，它们能进行自然语言处理 (NLP)、掌握情境并展现创造力。
例如，组织可使用生成式 AI 来：
生成式 AI 的核心是包含文本、图像、代码和其他数据类型的海量数据库。这些数据被输入到分代模型中，并且有一些可供选择，每个模型都是为了在特定任务中表现出色而开发的。生成式对抗网络 (GAN) 或变分自编码器 (VAE) 用于图像、视频、3D 模型和音乐。自回归模型或大型语言模型 (LLM) 用于文本和语言。
就像勤奋的学生一样，这些生成模型吸收信息并识别数据点之间的模式、结构和关系，这就是它们学习诗歌语法、绘画笔触和音乐旋律的方式。
生成式 AI 使用先进的机器学习算法和技术来分析模式并构建统计模型。您可将每个数据点想象为一个发光的球体，并将其放置在广阔的多维环境中。该模型会仔细绘制这些球体，从而计算出相对高度、山谷、光滑的斜坡和锯齿状的悬崖，以便创建一个概率图；而此概率图便是一本用于预测下一球体（即，生成的内容）最有可能降落的位置的指南。
现在，当用户提供提示（一个单词、一个草图、一个音乐片段或一行代码）时，提示就像一个信标，将模型绘制到该概率图上的特定区域；然后，该模型在这种环境中行动，在它学到的模式和用户提示推动的引导下，概率性地选择下一个元素和其后的元素。
每个输出都是唯一的，但在统计上与模型学习的数据相关。这不仅是复制和粘贴，它创造性地建立在由概率和引导提示带来的知识的基础上。虽然高级模型可以处理各种数据类型，但有些模型擅长特定任务，例如文本生成、信息摘要或图像创建。
输出的质量在很大程度上取决于训练数据、调整模型的参数和提示工程，因此负责任的数据来源和偏见缓解至关重要。试想一下，在一个只有言情小说的数据集上训练一个生成式 AI 模型。如果用户提示模型撰写一篇实事求是的新闻报道，结果将无法使用。
生成式 AI 是一种强大的工具，但组织如何利用这种力量？大多数企业要实现生成式 AI 的价值，有两条路：
“面向所有人的 AI”选项：ChatGPT 和 Synthesia.io 等平台已在大量数据集上进行了预训练，允许用户利用其生成能力，无需从头开始构建和训练模型。组织可以使用特定数据对这些模型进行微调，使其朝着适合特定业务需求的输出的方向发展。用户友好的界面和集成工具使非技术人员也可以使用。
这些公共选项可提供有限的控制、较少的定制模型行为和输出，以及从预训练模型中继承的偏差可能性。
如果没有强有力的合作伙伴关系，大多数组织都无法生产或支持 AI。想要自定义 AI 的创新者可以选择 OpenAI 的 GPT-3 或 BERT 等“基础模型”，然后向其提供数据。这种个性化的训练可将模型塑造成与业务目标完美契合的定制生成式 AI。该过程需要高水平的技能和资源，但结果更有可能符合要求、量身定制且具有业务针对性。
企业组织的最佳选择取决于其具体需求、资源和技术能力。如果速度、可负担性和易用性是优先考虑因素，那么即用型工具可能是最佳选择。如果定制、控制和减少偏见至关重要，那么定制训练模型可能会得到更好结果。
成功的关键在于采用用例驱动的方法，专注于公司的问题以及生成式 AI 如何解决这些问题。
主要考虑因素：
对这项新技术的热情已迅速传染到各个行业和部门。许多营销和销售领导者快速采取行动，已经将生成式 AI 融入他们的工作流程中。生成式 AI 创建新内容和有用资产的速度和规模对于任何依赖生成大量书面或设计内容的学科来说都是不容错过的。医疗保健、保险和教育领域更加犹豫，因为他们必须遵守法律和合规要求，而且缺乏生成式 AI 方面的洞察力、透明度和监管。
以下是合乎道德地实施组织的生成式 AI 用例的关键要点：
最佳实践正在迅速发展。虽然生成式 AI 的潜力对许多组织来说令人兴奋，但驾驭这一局面需要在进步和谨慎之间取得平衡。
根据 McKinsey,1 的数据，生成式 AI 在这十年内的任何时期均不太可能超越人类。然而，到 2040 年，我们可能会见证生成式 AI 能力的重大飞跃。McKinsey 预计，AI 将达到可在各类任务中与表现最出色的 25% 的人类相比肩的水平。这意味着 AI 可编写高质量的创意内容、解决复杂的科学问题或做出可与熟练的专业人员相媲美的富有洞察力的业务决策。以往无法自动完成的工作将进一步受到生成式 AI 的影响。教育、法律、技术与艺术领域的专业人士可能不久便会见证生成式 AI 对其职业产生的影响。
麻省理工学院 AI 工具研讨会2 的小组成员 深入了解了生成式 AI 的各种未来研究途径。将感知系统整合到 AI 是一个重要的研究领域。这种方法将使 AI 能够模仿人类的触觉和嗅觉等感官，超越传统上对语言和图像的关注。人们还讨论了生成式 AI 模型超越人类能力的潜力，特别是在情感识别方面。这些先进的模型可能使用电磁信号来解释一个人的呼吸和心率的变化，从而更深入地了解他们的情绪状态。
专家预计，偏见仍将是大多数生成式 AI 模型的一个持续方面。预计这一挑战将催生以道德数据集为中心的新市场。此外，还可能出现一个动态场景，其特点是公司和使用生成工具的内容创建者之间的持续竞争。
随着这些工具在工作场所中越来越普遍它们将不可避免地带来工作角色的变化并需要新的技能。伴随着这些发展，对生成能力的滥用总是增加。随着用户获得创建各种形式的内容包括图像、音频、文本和视频的能力恶意滥用的可能性预计会上升。这种情况凸显了制定强有力的机制来降低此类风险并确保负责任地使用生成式 AI 科技的重要性。
生成式 AI 将继续改变各行业的企业运营，就像智能手机改变业务沟通和生产力一样。从自动化日常任务到培养内容创作方面的创造力等，生成式 AI 的潜力巨大且多样。
然而，考虑道德问题、最大限度地保证数据安全并适应不断发展的最佳实践均十分重要。对于准备探索生成式 AI 可实现的所有可能性的企业，只需单击一下即可获取相关指导和洞察。通过深入了解专为企业构建的 AI 和数据平台 IBM watsonx，详细了解如何利用生成式 AI 的强大功能来为您的企业服务。
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