当金融服务业急于通过简单的聊天机器人实现现代化时，Consult Venture Partners 通过部署精通金融业务的 AI 助手保持了领先地位。公司与 AI 创新公司 INATIGO 合作推出了 Alda Ai，提供 24x7 全天候的数字客户服务体验，并具备 IBM watsonx Assistant 和 IBM Cloud 提供的所有嵌入式安全、隐私和可扩展性功能。公司多达 95% 的网站访问者表示他们的问题得到了正确回答。