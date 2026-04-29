弹性预算是一种随实际业务绩效变化而调整的财务规划方法。
该财务计划反映实际活动水平，例如销售、生产和资源可用性的实时变化。这些调整会根据业务产出和活动水平自动进行。
静态预算在财务期初设定固定数字。弹性预算方法则随着业务状况变化，相应调整收入预测和可变成本。
该模型建立在业务活动水平之上，而非仅仅基于单一预测或预算期间。当实际产量或销量公布后，预算会重新计算，以反映在该水平下成本和收入本应达到的数额。这种重新计算为管理者衡量绩效和实际结果提供了更有意义的基线。
弹性预算是财务组织向更具动态性、响应更及时的规划转变的一部分。许多组织正采用融合了人工智能 (AI)、自动化和预测性分析功能的财务预测模型。IBM 商业价值研究院近期的一份报告发现，41% 的财务规划与预算流程具有一定程度的动态性，34% 会定期更新以适应新情景。然而，仅有 8% 实现了完全动态和响应式。
各行业的现代组织都正在认识到这种整合财务规划方法的好处。弹性预算有助于在整个财政期间，就定价、人员配置和资源分配做出更明智的决策，而不仅仅是针对固定支出。
预算情况很少能完全按计划或时间表推进。市场状况变化、供应链停滞、收入预测偏离目标。这正是弹性预算发挥作用的地方，它为财务团队提供了一种能够处理意外支出和不可预见业务活动的工具。
弹性预算在绩效管理中具有极高价值。通过调整财务计划以反映实际活动水平，管理者可以将实际成本与本应发生的成本进行比较。这一模型为财务领导者和首席财务官 (CFO) 提供了关于业务运营状况的更清晰信号，而不仅仅是推测性预测。
弹性预算还能加强成本控制。弹性预算编制能隔离效率方面的差异，并快速识别原因。该模型将固定成本和可变成本分开，使管理者能清晰了解哪些方面的支出可能偏离预期。
在规划、预算和预测领域，弹性预算可能极具价值。现代财务工具运用 AI，跨多种财务情景构建弹性预算差异分析，并同步来自多个部门的实时数据。
这种方法有助于财务团队更深入地理解成本行为，并在波动发生时，能更自信地进行数据驱动型决策。弹性预算可以将预算职能从静态数字转变为反映实时实际绩效的动态财务管理工具。
自 20 世纪 20 年代以来，静态预算一直是财务组织设定收入和支出基线预测的工具。该方法中使用的数字保持不变，不随时间推移而改变，无论业务活动如何。
弹性预算则采用截然不同的方法，根据企业销售或生产的内容重新计算数字。这种方法的适应性对组织制定计划、衡量和响应方式具有深远影响。
静态预算对许多行业仍然重要。静态模型在成本主要为固定成本的稳定、可预测的业务环境中效果最佳。静态预算本质上简单明了，易于跨团队沟通。然而，当实际活动偏离预测时，问题就会出现。
在这些情况下，弹性预算可以介入，在业务量差异和效率低下出现时自动进行调整。然后，财务团队可以将实际结果与在特定活动水平下成本和收入本应达到的数额进行比较。
弹性预算的概念可追溯到 1934 年。在过去十年中，随着 AI、财务自动化和预测性分析等现代技术的发展，这种方法发生了巨大演变。组织可以同时使用这两种预算类型，但关键区别在于适应性和响应能力。
静态预算的价值在高层规划和财务基准制定中最为明显。然而，弹性预算会介入实时监控预算和变化，以便与技术及行业变化保持一致并紧跟最新发展。两者可以协同工作，帮助做出更明智的决策，并帮助财务团队塑造衡量成功的方式。
弹性预算由几个相互关联的要素组成。它们必须协同工作，才能生成准确的、基于活动的财务预测：
弹性预算比静态预算需要更多的基础工作，但换来的分析价值要大得多。以下步骤可构建一个能动态适应实际业务活动的模型。
审查历史财务数据，将每项成本归类为固定成本、可变成本或半变动成本。
从财务报表入手，跨部门协作以了解组织的成本行为。可变成本的一些示例包括销货成本 (COGS) 和运费。
基于预测或过往财务数据，创建预算的基本框架，并计算每个可变成本项目的单位活动成本。
计算方法是用前期总可变成本除以总活动量。团队必须对照多个期间验证这些比率，以考虑季节性变化或一次性事件，避免数据失真。
根据历史数据和未来预测或情景，划分预算应考虑的潜在业务活动 水平——例如低、中、高。
从一开始就确定这些水平，有助于团队创建能够适应不断变化的业务环境的动态预算。
为每个可变成本和半变动成本创建公式，并以固定成本为基线。
通常，活动水平会低于、等于和高于预期范围。另外，针对不同活动情景（如季节性波动）预测收入，并考虑其对原材料成本或电费等支出的影响。
现代财务计划和分析 (FP&A) 软件提供了设置弹性预算的简便方法，并支持团队直接在 Excel 中工作。
根据组织需求，设置所有水平的固定成本，并使用公式计算可变成本和半变动成本。人工智能驱动的 FP&A 工具可根据实际活动水平自动调整预算。
积极监控预算。弹性预算是一个需要不断完善的迭代过程。
财务团队应定期将实际财务数据与弹性预算进行比较，以计算有意义的差异。通过持续评估预算，财务团队可以确保预算保持最新并反映当前业务状况。
弹性预算专为那些成本和收入随活动水平变化而非遵循稳定现金流的组织而构建。财务领导者、运营经理和整个业务部门都依赖这种方法来保持控制并管理不断变化的条件。
制造商在生产量随需求波动的环境中运营，这使得静态预算成为不可靠的成本控制基准。
弹性预算使运营经理能够对照实际产出水平下本应发生的支出，来追踪材料、人工成本和间接费用。这种增强的可视性有助于生产团队识别低效环节，并在其影响利润之前加以解决。
弹性预算是差异分析、预测和财务报告的核心工具。
借助现代 FP&A 工具，团队可以根据实际活动水平重新计算预算目标，并确定哪些明细项目应保持稳定——无需耗时的手工计算。团队还能从业务量波动造成的干扰中，分离出真正的成本和收入差异。
高管层领导者依赖弹性预算来保持对业务的监督。他们必须了解业务状况何时发生变化并偏离年度计划。
弹性预算模型为领导层提供了相关活动指标和可变费用的动态视图，帮助他们评估组织的运营效率。这种方法支持更快的资本配置决策，并有助于建立与投资者之间可靠的沟通渠道。
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