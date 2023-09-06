预算编制是组织财务规划的重要支柱，它常常带来一个独特的难题，即“预算悖论”。理想情况下，预算应能最准确、最及时地反映预期收入和支出。然而，传统的预算编制过程为了追求精确和协商一致，可能需要几个月的时间。当预算最终确定并获得批准时，它可能已经过时了。
在瞬息万变、充满不可预测性的当今世界，传统的预算编制流程正受到审视。
这并不是要否定传统的预算编制。远非如此。而是要认识到，世界正在以前所未有的速度发生变化。虽然精确性至关重要，但灵活性也变得同样重要，甚至更加重要。当市场发生变化或出现新的机遇时，企业需要灵活地快速调整财务计划。这就是“预算悖论”。
传统预算编制的悖论在于，编制详细的年度预算所花费的时间和精力越多，预算就可能越快失去其相关性。虽然组织会收集数据并进行详细审查以制定预算，但市场并不会停滞不前。受到技术进步、消费者偏好转变和新挑战的影响，市场仍在不断变化。因此，用来制定准确预算的时间表可能最终会导致其失败。
正如马拉松训练需要数月时间准备，制定预算也涉及大量数据收集、指标分析、资源分配和协作。以下是漫长的预算编制过程背后的一些预算编制因素：
从历史销售报告到预计收入图表，收集过去、现在和未来的财务数据非常耗时。这些数据有助于我们了解早期趋势，对于制定切合实际的预算至关重要。
虽然存在其他格式，但许多组织仍然大量使用电子表格进行预算编制。它们很灵活，但可能会出错，尤其是在数据集较大或多人编辑的情况下。协作往往会导致版本控制问题，从而减慢进程。
与各个部门合作，使其目标与公司目标保持一致，这需要团队合作。预算初稿随后会经过多次审查。它需要建立审批层级，并根据高层领导的反馈进行调整。这导致了繁琐的审查周期。
预算必须考虑到市场变化的不确定性并制定备份计划。谈判和复杂的财务模型增加了预算编制过程的深度和时间。
在财务规划领域，时机至关重要。延误看似是小问题，却可能动摇一个组织的财务运行状况和竞争力的根基。如果预算编制过程耗时过长，其所依据的数据可能会变得不那么相关。即使冗长的预算编制过程有充分的理由，其后果也不容忽视。
预算本质上是财务预测。如果是基于旧信息，预算就不会准确。市场状况、利率和经济增长指标的快速变化会让一个月前的预算显得不合时宜。在编制预算的同时，法规或经济状况可能会发生重大变化。
预算缓慢可能意味着错失良机和潜在的投资回报率。 这会降低组织利用新的投资渠道或适应市场变化的能力。
完善的预算计划可有效规避风险。使用旧预算可能导致对冲策略不足、财务决策不当、面临不利的货币波动风险或信用风险误判。
秘诀在于找到平衡点。企业需要的预算既要精心规划，又要有足够的时间灵活性，以便根据需要轻松调整。这意味着要将传统的预算编制方式与一些新的战略相结合，以确保团队为接下来的一切做好准备。
为了应对预算悖论，组织倾向于采用更灵活的预算编制模型，例如滚动预测和零基预算编制以及其他战略，例如整合的业务计划。通过将财务规划流程与销售、员工队伍及其他方面相结合，组织可以确保预算既反映更宏观的战略愿景，又反映基层运营需求。这种方法提供了调整的灵活性，使预算更贴近实时市场状况。
此类预算是传统静态年度预算的动态替代方案。滚动预测为未来的表现提供了不断更新的视角。随着市场的变化，企业可以快速适应并将资源转移到需要的地方。为了获得最佳结果，财务团队应使用专门为这类常规预测而设计的解决方案。
这涉及主动创建多个预算版本，每个版本针对未来可能出现的不同情况，无论是乐观的、悲观的还是中性的。通过准备好这些不同的计划，企业可以应对意外的变化，例如突然的监管变化或经济波动。为了确保这些方案保持可操作性，应根据最新数据和洞察分析定期加以更新。
使用人工智能驱动的预测软件和数据分析平台等先进解决方案，可以使预算编制更快、更智能。它们有助于加快工作速度，快速从数据中获取洞察分析，并使跨部门协作更加容易。
财务规划和分析解决方案的发展已开始重新定义预算编制领域。由人工智能驱动的高级分析解决方案分析历史数据并提供预测性洞察分析，以前所未有的精确度预测未来市场趋势。现在，企业可以更加积极主动，而不仅仅是被动应对。
对于财务专业人士而言，从 Excel 等熟悉的工具过渡到高级平台可能会令人望而生畏。认识到这一点后，IBM Planning Analytics 与 Excel 进行了原生集成。这种整合允许用户在保留电子表格的舒适性和灵活性的同时利用其高级功能。这是一种两全其美的解决方案，可简化过渡过程并放大现代财务规划的优点。
从 IBM Planning Analytics 等平台可以看出，实时数据集成可确保预算始终是最新的。由于来自不同来源的数据会立即合并和处理，因此延迟已成为过去时。
协作功能使跨部门协作变得轻松，确保每个人都承担责任。团队无需再陷入无休止的邮件往来和会议中，而是能够在一个平台上即时协作，确保步调一致并加快预算编制速度。工作流为所有人提供了清晰的分步指南。预测中去除了猜测，强调了应关注的数据点。
情境规划能力使企业能够针对多种市场状况（乐观、悲观或中性）制定计划，并在必要时迅速调整战略。所有预算决策的假设和理由都可以保存下来并在评论中轻松查看，使相关决策对所有参与者都清晰透明。
IBM Planning Analytics 平台利用 AI 的力量进行预测。摸着石头过河或完全依赖历史数据的时代已经一去不复返了。该软件通过内置的预测算法提供详细的洞察分析，使企业能够更准确地进行规划。
从本质上讲，预算悖论的解决之道在于拥抱加剧这一悖论的力量：变化。通过运用科技，企业可以确保其预算流程既详细又灵活，能够应对短期和长期的挑战，从而更好地应对现代世界变幻莫测的局面。
