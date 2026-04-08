整合财务规划是将财务规划、预算编制和预测整合为整个组织内单一、统一系统的流程。
这种方法让财务计划和分析 (FP&A) 团队能够全面审视业务绩效，并将来自不同来源的所有财务数据关联到单一可信数据源中。大多数组织的财务报告和规划流程是作为独立职能分别执行的，包括损益表、资产负债表、流动性核算和现金流量表。
整合财务规划方法将财务规划的各个单独要素整合为一个整体。通过现代 FP&A 软件，相关财务数据得到实时分析，并在人工智能 (AI) 和自动化技术的驱动下，将业务规划统一到一个受管控的单一平台上。
随着组织面临全球市场环境、不断演进的技术以及更严格的监管要求等各种外部逆风，整合财务规划方法变得日益关键。这些问题，连同可能发生的内部变化，使得整合规划职能对财务团队至关重要。
通过实施战略规划职能，团队和利益相关方能够从整体上评估公司的财务健康状况，而非仅通过单一视角。这种方法能够带来更具战略性的决策、更优的预算分配和改进的风险管理。
现代 FP&A 技术通过实时数据集成和主动洞察为组织带来优势，从而助力做出更明智的决策。随着组织看到这些工具在简化财务管理和整合业务规划方面的益处，AI 在 FP&A 中的应用正日益受到青睐 。
此外，首席财务官 (CFO) 可以利用整合财务规划来优化整个价值链的预测和盈利能力。这种方法在所有时期都很有用，而不仅限于不确定时期。对业务的全面概览能推动更好的决策，并帮助团队实现财务目标。
另外，整合财务规划对于帮助满足法律要求和降低税务负担也很重要。这些要求确保了透明度和财务健康，使公司能够良好运营。对于 CFO 和财务领导者而言，理解这些要求至关重要——不仅为了合规，也为了让公司做好准备，快速应对未来的不确定性。
整合财务规划包括若干组成部分，用于协调财务、运营、供应链和战略等跨团队职能。通过整合这些流程，财务团队可以提升财务绩效和数据驱动的决策能力：
整合财务规划是一个迭代过程，应当被视为一个持续循环，而非一次性工作。组织要实施这一方法，应遵循以下几个一般性步骤。
首先要与各团队的领导者及其他利益相关方沟通，明确组织在财务和运营层面试图达成的目标。
强有力的战略对于整合财务规划流程的运行成效至关重要，并能实现更快的增长和更智能的分析。确定该流程由谁负责，以及各职能部门的参与人员。
将财务和运营数据整合到单一数据源，以统一各职能的数据。
所需数据包括财务报表、需求预测、运营指标和成本模型。现代 FP&A 软件通过自动化的数据采集、整合和分析，实现大规模数据收集。
将财务、运营、商业和人力资源团队聚集在一起，形成共享计划，精简业务战略，减少规划差距，并建立共同问责制。
对计划的统一视图和共享 KPI 能够实现整个组织的可视性。团队的协同正是整合规划有别于传统孤岛式方法之处，后者只有少数团队了解情况。
通过 FP&A 软件和 AI 驱动的工具，制定预算、预测和场景模型。
场景规划有助于财务团队检验假设，并在干扰发生前做好准备。组织正从静态年度预算转向能够持续更新公司预测的滚动预测。
运用 KPI，对照整合规划方法来追踪实际绩效。
定期审查循环对于随形势变化更新假设至关重要。整合财务规划是一个需要不断微调和评估的流程。计划应随业务一同演进，同时与战略、执行和财务成果保持一致。
整合财务规划带来的价值超越财务职能，在制造、医疗和金融等重要行业都具有影响力。这一流程推动整个组织实现更好的业务成果和更强的决策能力：
实施整合财务规划是一个多层面的方法，需要关注人员、流程和技术。这些最佳实践是让整合在实际工作中奏效的基础。
统一的数据源能够实现一致的报告、准确的预测和跨职能信任。当团队使用各自独立的 Excel 电子表格工作时，就可能出现数据集冲突和数值缺失等问题。
数据完整性对组织的整体成功及其实施整合规划流程的能力至关重要。
有效的整合财务规划只有通过协作才能实现。孤岛是一种障碍，可能导致目标不一致、工作重复和错失机会，从而耗费组织的时间和金钱。
在流程早期解决孤岛问题比事后弥补更为重要，并能带来更稳健的规划成果。
组织必须选择最契合其业务目标和流程需求的技术。作为基准，合适的工具应能统一数据、自动化常规流程并支持场景建模。
此外，整合规划工具应能与现有系统集成，而非使其变得更加复杂。
向组织引入新的工作流或流程时，教育和帮助员工做好准备非常重要。
整合财务规划要求团队在根本层面上改变工作方式。这一流程需要领导层的支持、针对特定角色的培训以及清晰的沟通渠道。开展团队赋能有助于实现长期规划的成功。
持续规划方法需要整个组织转变思维模式。财务团队将摆脱静态的年度预算，转向 滚动预测和定期审查循环，从而提供实时数据和分析。
采用和接受这一方法需要领导层的承诺、共同的问责制以及对迭代的包容态度。如果组织及其员工开放并愿意采用新的工作方式，整合财务规划将蕴含巨大潜力。
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