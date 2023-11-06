为了清楚地了解业务运营，必须设置关键绩效指标 (KPI) 来监控绩效。根据相关 BAM 产品或服务以及组织的目标和职能的不同，KPI 会有所变化，但可以包括应用程序使用情况、运行时错误、计划外停机、投资回报 (ROI) 或销售总额等指标。

创建有价值的 KPI 意味着业务领导者应仔细考虑并定义服务级别协议 (SLA) 中的绩效预期，其中详细说明了业务用户期望从服务提供商处获得的服务。SLA 应规定最终用户可以期望的明确服务条款，同时还解释如何衡量服务绩效或产品性能并向所有相关方传达。

这些标准应与所有利益相关者合作讨论、制定和建立。组织越了解自己应该如何运作，或者如何在 SLA 下运作，就越能准确地衡量表现水平并收集有价值的洞察。

一旦设定了指标，BAM 系统就会协助数据聚合过程，即从多个业务应用程序收集和汇总数据。业务活动监控 (BAM) 解决方案为仪表板提供关键数据的清晰可视化，并使所有团队成员都能访问这些数据。



团队还可以在 BAM 系统中设置触发器，以便在满足（或不满足）某些指标时自动采取某些操作或收集其他数据。例如，团队可以使用业务活动监控 (BAM) 平台中的自动化功能，根据特定时间范围内高于平均水平的信用卡交易设置警报。如果触发此警报，系统可以自动暂停付款，直到可以进一步调查增加的数量。

业务活动监控 (BAM) 方法侧重于通过分析来缩短数据收集和做出决策之间的时间。为此，企业领导者利用商业智能 (BI) 和业务流程管理 (BPM) 方法中的工具。