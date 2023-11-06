业务活动监控 (BAM) 是对业务流程、运营和活动的实时监控。BAM 提供对业务绩效的洞察，让组织能够快速解决问题并适应业务用户的需求。
通过可观测性以及对关键业务运营的全面了解，企业可以利用数据做出明智的业务决策，从而优化业务绩效。业务活动监控( BAM ) 优先分析关键绩效指标 (KPI) 和服务级别协议 (SLA)，帮助团队从数据中获得切实可行的洞察。BAM 可用于收集与业务运营相关的数据，并描绘如何改进业务功能以降低风险、提高盈利能力和改善用户体验的动态图景。
业务活动监控( BAM ) 通过围绕业务目标调整团队并提供有关业务绩效的实时信息，帮助连接业务部门和 IT 部门。BAM 监控工具使团队能够更全面地了解业务运营和实时绩效，使他们能够主动改进业务职能，而不仅仅是对问题做出反应。为此，业务主管可以使用商业智能 (BI) 软件监控历史数据，并使用业务流程管理 (BPM) 工具改善工作流程。
为了清楚地了解业务运营，必须设置关键绩效指标 (KPI) 来监控绩效。根据相关 BAM 产品或服务以及组织的目标和职能的不同，KPI 会有所变化，但可以包括应用程序使用情况、运行时错误、计划外停机、投资回报 (ROI) 或销售总额等指标。
创建有价值的 KPI 意味着业务领导者应仔细考虑并定义服务级别协议 (SLA) 中的绩效预期，其中详细说明了业务用户期望从服务提供商处获得的服务。SLA 应规定最终用户可以期望的明确服务条款，同时还解释如何衡量服务绩效或产品性能并向所有相关方传达。
这些标准应与所有利益相关者合作讨论、制定和建立。组织越了解自己应该如何运作，或者如何在 SLA 下运作，就越能准确地衡量表现水平并收集有价值的洞察。
一旦设定了指标，BAM 系统就会协助数据聚合过程，即从多个业务应用程序收集和汇总数据。业务活动监控 (BAM) 解决方案为仪表板提供关键数据的清晰可视化，并使所有团队成员都能访问这些数据。
团队还可以在 BAM 系统中设置触发器，以便在满足（或不满足）某些指标时自动采取某些操作或收集其他数据。例如，团队可以使用业务活动监控 (BAM) 平台中的自动化功能，根据特定时间范围内高于平均水平的信用卡交易设置警报。如果触发此警报，系统可以自动暂停付款，直到可以进一步调查增加的数量。
业务活动监控 (BAM) 方法侧重于通过分析来缩短数据收集和做出决策之间的时间。为此，企业领导者利用商业智能 (BI) 和业务流程管理 (BPM) 方法中的工具。
商业智能 (BI)、业务流程管理 (BPM) 和业务活动监控 (BAM) 有多个功能存在重叠，并且它们的整体方法可按互补方式使用，且助于改进业务流程。
商业智能 (BI) 是指允许业务分析师通过更简单的方式访问多个来源的数据的一系列技术和策略。访问历史数据、第三方供应商数据、金融交易等结构化数据、调查回复文本或网站日志文件等非结构化数据有助于更深入地了解业务运营。
业务流程管理 (BPM) 使业务主管能够跟进 BI 工作，并分析从这些不同来源收集的大量数据，以制定旨在优化特定业务流程的模型和战略。例如，组织可以分析用户数据，以识别最常见的问题。然后，团队可以训练聊天机器人来解决这些常见问题，为客户服务员工腾出更多时间。
业务活动监控 (BAM) 利用 BI 的数据收集和可视化功能以及 BPM 的分析能力，为所有业务活动提供整体解决方案。BPM 侧重于改进单个业务流程，而 BAM 则会考虑到每个流程以及不同流程之间的相互影响。BAM 工具还能够利用数据来预测未来问题，并实时排除故障。
综合使用这些方法，可以帮助组织制定端到端策略来改进业务功能。
