DORA 指标由 Google 的 DevOps 研究与评估 (DORA) 团队开发，为软件交付和 DevOps 成熟度提供了行业标准基准。

其核心，DORA 指标关注两个维度：

吞吐量：DevOps 团队交付软件的速度。



稳定性：DevOps 团队交付软件的可靠性和安全性。

面向吞吐量的指标揭示代码变更在软件开发生命周期中（从构思到生产）流转的速度，而面向稳定性的指标则显示部署发生故障的频率以及团队恢复的速度。两者结合，为企业领导者和 DevOps 团队提供了基于证据的、可复现的 DevOps 绩效洞见。企业不必依赖主观的绩效衡量标准或虚荣指标，例如“编写的代码行数”或“工作时长”。

跟踪 DORA 指标使 DevOps 团队能够了解自己与行业公认的绩效等级（低、中、高和精英级）相比处于什么水平，以及是否与整个企业的目标保持一致。它帮助企业客观地识别持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道、软件测试和事件管理中的瓶颈。

DORA 指标还使领导层更容易向业务利益相关者传达工程部门的健康状况，并证明对有助于优化 DevOps 实践的高级自动化、可观测性和站点可靠性工程 (SRE) 工具的投资是合理的。