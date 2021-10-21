通过开源跨境支付推动金融业发展

金融服务、支付、简化低效流程是我们的工作重点。因此，我的同事兼本文的贡献者 Nitin Gaur 及其团队通过搭建一个可应对汇款与银行间支付的全球支付网络，从而解决四年前还不可思议的难题，便不那么令人惊讶了。
如果这还不够具有挑战性，该团队甚至还针对各种监管与合规要求设计出此网络并为其配备强大的支付运营功能，以期打破所有传统思维，从而变得更加开放和透明。
新冠疫情迫使众多企业和行业重新评估其战略、客户和团队。我们的跨境支付网络（也称为 IBM World Wire）也不例外。我们认真审视了支付网络和许可运营的态势及战略优先事项。于是，在 2020 年末，我们将工作重点从运营网络转移到吸取经验教训，并将其应用于我们的客户，以作为我们金融机构客户和支付提供商的服务加速器。
为此，我们很高兴地宣布，我们已于近期（在处理了大量繁文缛节之后）将 IBM World Wire 背后的代码进行开源！我们致力于服务开源社区，并利用我们的所学知识加快客户的发展。您可在此处找到相关代码。
它是一种前沿的跨境支付网络，其中利用了 Stellar 驱动的区块链网络。该网络的核心价值是解决跨境支付中的成本和摩擦。
作为一种替代支付渠道，它旨在降低成本、消除摩擦并提高结算效率。该网络从汇款运营商 (MTO) 入手，并旨在扩展到其他支付流，其中包括 B2B、银行与企业支付。
我们设计了最初的 IBM World Wire，以减少跨境支付中的成本和摩擦。我们很乐意与开源社区共享此网络。相关详情如下：
该网络是一种应用程序编程接口 (API) 支付产品，且旨在支持金融机构的资金传输服务。这些软件服务使用了区块链网络和 API。IBM 负责担任网络运营商并托管验证者节点。各参与者之间的交易会根据区块链网络所定义的共识算法进行处理。
作为网络运营商，IBM 会以参与者的名义创建由参与者控制的网络帐户，其中包括用于资金交换和价值转移的帐户。这些帐户只能与 IBM 的软件服务结合使用。参与者通过区块链网络相互通信并交换信息，并利用该网络相互转移价值。
参与者既可通过数字义务直接在网外相互结算交易，也可借助区块链中维护的分类账条目，在其帐户之间转移虚拟货币或其他数字资产以进行网上交易结算。
立即与 IBM 开展合作，以利用此功能对您的业务流程和服务进行创新。
IBM Blockchain Services 可帮助您将想法变为现实。深入了解区块链和数字资产在您业务中的应用情况。
利用 IBM 的端到端财务咨询服务提升财务绩效。
IBM® Apptio 是一系列 SaaS 产品，用于本地 IT 基础设施、公有云服务和软件开发的成本分析和成本管理。
使用 IBM Planning Analytics 改进财务计划、预算和预测流程，并在整个组织中做出数据驱动型决策。