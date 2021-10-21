通过开源跨境支付推动金融业发展

金融服务、支付、简化低效流程是我们的工作重点。因此，我的同事兼本文的贡献者 Nitin Gaur 及其团队通过搭建一个可应对汇款与银行间支付的全球支付网络，从而解决四年前还不可思议的难题，便不那么令人惊讶了。



如果这还不够具有挑战性，该团队甚至还针对各种监管与合规要求设计出此网络并为其配备强大的支付运营功能，以期打破所有传统思维，从而变得更加开放和透明。

新冠疫情迫使众多企业和行业重新评估其战略、客户和团队。我们的跨境支付网络（也称为 IBM World Wire）也不例外。我们认真审视了支付网络和许可运营的态势及战略优先事项。于是，在 2020 年末，我们将工作重点从运营网络转移到吸取经验教训，并将其应用于我们的客户，以作为我们金融机构客户和支付提供商的服务加速器。

为此，我们很高兴地宣布，我们已于近期（在处理了大量繁文缛节之后）将 IBM World Wire 背后的代码进行开源！我们致力于服务开源社区，并利用我们的所学知识加快客户的发展。您可在此处找到相关代码。