深入了解区块链作为下一代 Web 3.0 应用的基础

三角形排列的多面镜片

Web 3.0 是指采用区块链、AI、物联网、增强与虚拟现实 (AR/VR) 等新兴技术作为核心架构的下一代网络应用集合些新兴技术将塑造用户在下一代网络中的交互方式。互联网实现了从零到一的突破，使人类能够访问数字领域的信息。

自此，网络始终以指数级速度持续演进。伴随 Apple 应用商店等移动技术进步，我们进入了被称为社交网络的 Web 2.0 时代，以 Facebook 和 YouTube 等社交媒体应用为标志，这些应用将人类的社交能力释放到数字领域。随着下一代技术的持续发展，我们正处在网络向 Web 3.0 演进的关键节点。

本文是系列文章的第一篇，我将系统探讨 Web 3.0 的发展历程，追溯相关技术从诞生到未来形态的完整演进路径。接下来将剖析典型下一代应用的架构体系，并阐述区块链作为基础构建模块的核心作用。最后，我将重点介绍如何运用云平台与区块链技术平台构建未来网络。

关键技术的诞生

关键物种被定义为（ibm.com 外部链接）对其生态环境产生远超其生物量比例影响的物种。尽管人类在地球上存在时间相对短暂，但部分生物学家认为智人已达到比基石物种更具生态影响力的分类层级——超关键物种

这种分类源于我们运用技术影响环境的非凡能力。过去一万年间， 我们通过农业革命、工业革命和信息革命彻底重塑了物理环境、经济结构和社会形态。 有历史学家指出，这得益于我们以指数级速度演进技术的天赋，这种能力最近才通过摩尔定律得到量化。

我认为这种源自人类心智与社交天赋的能力，最终体现在人类历史上的基石技术发明——全球计算机互联系统，即我们熟知的万维网。

超越营销热词：Web 3.0 发展历程

从营销视角看，网络一词比“全球计算机互联系统”或“万维网”更容易理解。从词源学角度来看，Web 3.0 一词源自营销人员和技术专家 Tim O'Reilly 推广的营销热词 Web 2.0。在其文章中 （ibm.com 外部链接），O'Reilly 用该词来描述网络代际间的范式转变。

Web 3.0 这个流行词的演变至今仍存在争议，并且仍由营销人士定义（ibm.com 外部链接）。作为区块链营销人员兼自诩的技术进化论者，我将尽力为现有知识体系贡献新视角。

从技术进化树的根源出发，让我们回到 1990 年代初万维网诞生时期。当时采用 TCP/IP 与 HTTP 互联网协议的计算机互联网络实现了从零到 1.0 的跨越。Web 1.0 通过实现无障碍信息交换，革命性提升了人类沟通能力。这个最初版本的网络是单向的，仅支持基础单向通信。Netscape、Yahoo! 和 AOL 等公司在这个新兴信息交换平台上蓬勃发展，最流行的应用是发布中心化信息的静态网页和电子邮件。

围绕新技术的狂热投机催生了90年代中后期的互联网投资热潮。2001 年秋季，这一泡沫破裂，导致纳斯达克的大多数公司（ibm.com 外部链接）股价暴跌至少 75%。在废墟中，实现信息双向流动的平台迅速崛起。这个被后世称为 Web 2.0 或社交网络的技术复兴时期，网络变得更具社交性与动态性。维基百科向用户开放知识源，eBay 连接全球买卖双方，LinkedIn 则让人们分享社交资本。

随着技术沿摩尔定律预测的指数曲线持续进阶，Web 2.0 将如何演进？技术进化论学者提出诸多理论，但类似生物物种形成，我们可能需待事后才能看清下一代网络形态。不过可以假设，当今新兴技术将融合成为 Web 3.0 的主要组成部分：

  • 通过 AR/VR 与高保真 3D 图形，数字网络用户界面将与物理世界融合。随着在数字领域渲染物理对象、在物理世界呈现数字对象的能力扩展，物理与数字的界限将逐渐模糊。

  • 随着物联网设备在日益先进的网络（如 5G 网络）上运行，网络将通过连接实物的互联网计算机接口实现无处不在。从手机到手表，汽车到无人机，冰箱到烤箱都将连接网络。如果 ElonMusk 的愿景（ibm.com 外部链接）成为现实，未来我们甚至可能将大脑与网络连接。

  • 借助人工智能，计算机将具备思考与学习能力，提供以用户为中心的交互体验。前端的聊天机器人语音转文本、文本转语音应用，结合后端分析结构化与非结构化数据以预测用户选择的机器学习算法，将使体验更具情境相关性、语义相关性。

  • 借助区块链，网络计算将通过个人、企业与机器间的点对点信息交换实现去中心化。如果没有中间机构在信息高速公路上收取费用，当前被困于数据孤岛的价值将得以释放。
  • 通过平台化运作，网络上的消费者与生产者将从各种网络效应中获益。云平台与区块链平台等中心化与去中心化技术平台，将连接消费者日益增长的需求与开发者快速扩张的应用供给。

我们是否已抵达未来？我们处于向 Web 3.0 过渡的阶段

与 2000 年代初期的 Ice Cube 电影不同，网络发展永不停歇。尽管进展超乎预期，我们仍未到达临界点。许多先驱者和行业巨头都在竞相发展网络。事实上，构成典型 Web 3.0 应用组件的新兴技术，已成为我们当今使用应用的核心部分。

从 Siri、Alexa 等个人助手到实时修正本文的机器学习算法，AI 正在现代应用中快速普及。此外，Facebook 和 Spotify 等热门应用在手表、汽车等联网设备中的无处不在，印证了物联网融合的现状。

更重要的是，通过比特币支付与供应链追踪等区块链应用，正在 Fidelity（ ibm.com 外部链接）和 Walmart（ ibm.com 外部链接）等主流用户与权威机构中获得认可。

最后，现代开发者正在使用 IBM Cloud 等技术平台快速部署与这些 Web 3.0 组件集成的应用。那么，模型 Web 3.0 应用究竟形态如何？敬请关注本系列第二篇，我将深入剖析典型 Web 3.0 应用的架构设计。

现在不妨喝杯咖啡，参考这些代码模式 （ibm.com 外部链接），即刻开始构建属于未来的应用。

 

作者

Alejandro Pinto

