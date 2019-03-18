Web 3.0 是指采用区块链、AI、物联网、增强与虚拟现实 (AR/VR) 等新兴技术作为核心架构的下一代网络应用集合些新兴技术将塑造用户在下一代网络中的交互方式。互联网实现了从零到一的突破，使人类能够访问数字领域的信息。

自此，网络始终以指数级速度持续演进。伴随 Apple 应用商店等移动技术进步，我们进入了被称为社交网络的 Web 2.0 时代，以 Facebook 和 YouTube 等社交媒体应用为标志，这些应用将人类的社交能力释放到数字领域。随着下一代技术的持续发展，我们正处在网络向 Web 3.0 演进的关键节点。

本文是系列文章的第一篇，我将系统探讨 Web 3.0 的发展历程，追溯相关技术从诞生到未来形态的完整演进路径。接下来将剖析典型下一代应用的架构体系，并阐述区块链作为基础构建模块的核心作用。最后，我将重点介绍如何运用云平台与区块链技术平台构建未来网络。