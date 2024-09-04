Apache Kafka 用例：驱动跨行业创新

Kafka 是一种分布式系统，即由多个节点（计算机）上的不同软件程序集合而成，通过共享计算资源实现共同目标。这种架构使 Kafka 具备比其他系统更强的容错性——即使系统中某个节点或机器发生故障，仍能维持正常运行。

在分布式系统中，Apache Kafka 凭借其卓越的微服务架构构建能力脱颖而出。微服务是一种 云原生方法，将单个应用程序拆分为多个小型互联组件或服务。除了云原生环境，开发者还在 Kubernetes（开源 容器编排 平台）上使用 Apache Kafka，通过无服务器框架开发应用程序。

对开发人员而言，Apache Kafka 最大的吸引力在于其独特架构。Apache 采用发布-订阅消息模式，这种系统具备异步通信特性，使开发者能更轻松地构建高级且架构复杂的应用程序。Apache 架构由事件、生产者和消费者三大要素构成，其运行高度依赖应用程序编程接口 (API)。