什么是 AI 网络监控？

它利用 AI 系统实时处理网络数据流，了解正常网络行为的构成要素，并借助既定基线来检测网络活动中的偏差。AI 驱动的监控策略能帮助网络运营商突破传统规则化和手动方法的局限性，这些方法往往难以适应当今网络的规模、复杂性与精密性。

传统的网络监控工具依赖定期轮询、静态规则和以设备为中心的指标，适用于更简单且规模更小的网络。但是，现代计算网络日趋复杂且规模庞大。它们横跨多样化的动态全球环境和混合云基础设施，以及成千上万的互联设备。例如，多云环境平均覆盖 12 个不同的服务和平台。

与传统网络相比，高级网络还会生成大量数据。大多数 (86%) 的 技术领导者发现，传统监控方法完全无法跟上现代网络生成数据的数量和速度。因此，它们需要更复杂的监控工具和实践。

AI 网络监控工具支持对来自本地数据中心和云环境的海量遥测数据集（包括流量、日志、跟踪数据和用户交互）进行持续分析，从而全面了解网络活动。借助智能算法，AI 工具可以检测异常、预测组件故障并提供修复指导，以支持网络工程师和管理员预测潜在的网络问题，以免其导致运营中断（或影响用户体验）。

因此，人工智能驱动的网络监控可帮助企业实施更有效的网络管理实践，以构建更智能、更快捷、更具弹性的企业计算网络。