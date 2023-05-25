合成监测或合成测试模拟潜在用户与您的应用程序交互时的行为，以确定其工作方式。创建客户行为模拟可以为开发人员提供有关其应用程序的运行方式及其对用户体验之影响的信息。
从最基本的层面上讲，合成监测是开发人员用来通过应用程序模拟用户操作来测试其功能的一种方法。
如果程序检测到错误，它可以帮助您在问题影响您的客户之前发现并修复任何问题。这种积极的监控方法是在开发阶段维持网站性能的重要组成部分。
合成监测根据地理位置、网络类型、不同设备等因素使用脚本进行用户交互。此计策可为您提供应用程序的正常运行时间、用户在使用您的界面时可能遇到的问题、系统中断以及应用程序的总体运行情况的洞察分析。
收集并分析了这些数据后，您可以使用可观察性工具来弥补差距并为应用程序用户创造积极的体验。
合成监测的工作原理是模仿不同地点的客户体验，以发现应用程序中潜在的性能问题。要开始合成监测，您首先需要完成几个步骤才能使系统准确启动并运行。
以下是通过合成监测收集有价值数据的四个步骤：
设置脚本：要开始合成监测，首先必须让工程师为应用程序编写脚本。这些脚本设置为以设定的时间间隔（通常每十五分钟）从不同地理位置运行，以监控不同场景中的用户活动。然后，脚本将模拟用户如何与应用程序进行每一步交互。
定制合成监测：可以配置合成监测试验，以满足您的独特业务需求。它可以放置在特定的计算机中以测试应用程序的性能，或者放置在防火墙内以监控内部系统功能。
收集数据：接下来，监控软件收集并分析发自机器人客户端的数据。如果在测试过程中发现错误，则会第二次运行，以确认测试的可靠性。
分析收集的信息：合成监测会发送警报，通知您测试期间发生的任何错误。开发人员使用收集的数据来调整其可观测性或监控系统，以改善数字体验和网络性能。
每当将更新应用于您的应用程序时，您都可以重新运行合成监测测试。这一功能可以让您对每次更新更有信心，因为您知道您有一个系统可以找到任何问题的根源。
高达 88％ 的在线消费者在经历不良体验后返回网站的可能性较小（北亚利桑那大学，ibm.com 外部链接）。您应该使用合成监测，主要是因为您可以实时改善客户体验。
以下是使用合成监测的一些主要原因：
解决问题：当出现流量低或交易可用性不足等错误时，合成监测功能会向 IT 团队发出警报。这种实时监控使开发人员能够在问题影响您的用户之前发现并修复问题。
改进基准测试：在长期使用合成监测后，您可以使用历史数据来改进应用程序。这些数据为您提供了整体性能的基线知识，并可深入洞察您较之竞争对手的成功之处。
监控复杂交易：可以轻松确定您的交易是否正常。合成监测可以模拟填写表格、购物和向购物车添加商品等流程。
为流量旺季做好准备：合成监测可以从不同位置模拟客户，以监控 API、移动和网络应用程序、SaaS 产品等。这种能力使您能够确定潜在的高峰市场和地理区域。
监控这些因素使您的组织能够追究第三方组织的责任，在各种情况下蓬勃发展并成功完成集成。最后，它可确保您遵守面向提供商和用户的服务级别协议 (SLA)。
有三种主要类型的合成监测可帮助排除网络中的潜在错误。
可用性监控：此类监控是合成监测中最基本、最标准的类型之一。可用性监控本质上是指检查不同的网站特性和功能是否可供应用程序用户使用。部分示例包括验证 SSL 或 DNS 证书条目、检查响应时间或执行 API 调用。
交易监控：一种更复杂的合成监测形式是商业交易监控。它是一台可以运行执行交易的脚本的计算机。此脚本通过模拟结帐和填写表单的体验来确保用户可以完成提交。
综合测试有两种类型：浏览器测试和 API 测试。浏览器测试模拟用户与机器人客户的交易。API 测试使用应用程序基础架构不同层中的不同端点。SSL、HTTP 和 DNS 是 API 测试的例子。
随着现代云原生应用程序迁移到分布式环境，它们会变得越来越复杂。开发运维团队可能很难模拟系统内所有可能的交易场景。如果不对特定情况或地点进行测试，就很容易遗漏错误。未知的客户路线图会导致普遍缺乏背景信息，无法了解应用程序中出现问题的原因。
合成监测的成本可能很高，而且难以建立。通常，您的组织需要具有高级技术技能的资源来管理与此类监控相关的编码和脚本语言。设置此工具非常耗时，即使对于高度专业化的开发人员也是如此。
最后，即使是很小的 UI 变化也可能导致脚本失败，从而引发错误的警报和通知。简单地重命名一个按钮意味着您需要更改相应的监控代码。合成监测正在努力提高其弹性和自动化程度，以应对这些障碍。
开发人员检查其应用程序功能的两种主要方法是合成监测和真实用户监测。我们将真实用户监测称为 RUM，因为它在开发运维社区中经常被缩写。
RUM 是一种被动监控形式，它跟踪实际用户的特定任务，而不是模拟他们。组织可以通过在其网页代码中实施 JavaScript，并在真实客户与页面交互时跟踪真实客户来实施 RUM。对于公司来说，它是了解其系统中不同错误的长期影响的绝佳资源。RUM 的主要问题之一是，如果客户不使用您的网络，您的系统则无法监控活动。
合成是一种主动监控，它使用脚本创建人工用户来检测系统内的问题。当应用程序仍在开发中时，这种类型的监控对于项目的早期阶段来说是一个很好的选择。尽早检测代码中的问题有助于您更快地解决问题，以便它们以后不会成为基础设施中更严重的问题。
Instana 很高兴地宣布，我们将在应用程序性能监控 (APM) 和 API 监控功能中添加合成监测。此新功能为数字体验监测提供了新的由外而内的视角。现在，您将能够使用合成和拓扑来评估测试覆盖率，并提出更多测试的建议。立即在 Instana Sandbox 中试用我们的 Full Stack Observability 平台。
IBM Instana 提供人人都能使用的实时可观察性。它可以快速实现价值，同时确保您的可观察性策略能够跟上当今和未来环境的动态复杂性。从移动设备到大型机，Instana 支持超过 250 种技术，并且还在不断增加。