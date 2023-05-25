从最基本的层面上讲，合成监测是开发人员用来通过应用程序模拟用户操作来测试其功能的一种方法。

如果程序检测到错误，它可以帮助您在问题影响您的客户之前发现并修复任何问题。这种积极的监控方法是在开发阶段维持网站性能的重要组成部分。

合成监测根据地理位置、网络类型、不同设备等因素使用脚本进行用户交互。此计策可为您提供应用程序的正常运行时间、用户在使用您的界面时可能遇到的问题、系统中断以及应用程序的总体运行情况的洞察分析。

收集并分析了这些数据后，您可以使用可观察性工具来弥补差距并为应用程序用户创造积极的体验。