智能顾问技术是从基于计算机的自动呼叫路由系统和虚拟助理发展而来的，可以执行设置计时器或检索天气信息等简单任务。但有时候，客户的需求很复杂，包含多个方面。聊天机器人和虚拟代理通常无法单独解决这些问题，因此需要一种能够利用人工代理的优点和人工智能地址驱动工具知识库的技术。

智能顾问使用会话式 AI 技术（如 Natural Language Understanding (NLU) 和自然语言处理 (NLP) 等）来分析与客户问题相关的信息和上下文。它还应用语音识别来转录客户电话并提供客户互动的摘要。

例如，AI 可以分析通话转录并识别关键字和短语，以检索与客户帐户或他们引用的特定文档（例如对账单或收据）相关的相关信息。这可以帮助人工代理简化与客户的对话，以更高效的响应时间解决问题，并为他们提供可用于未来互动的指标。

另外，尽管 AI 智能体与智能顾问技术有所不同，但它们已经成为一种流行的技术工具。AI 智能体是指自主或代表用户完成任务的系统或程序。它使用机器学习算法创建基线并根据初始输入识别偏差。