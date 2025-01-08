准确的信息是现代企业的命脉。企业依靠它来做出从供应链管理到产品营销等各个方面的关键业务决策。

虽然人工智能 (AI) 可以改善这种数据驱动的决策，但它也可以阻碍决策。AI 生成的内容可能充满了错误，从虚假新闻头条和糟糕的法律建议到以 Elmer’s 胶水为关键成分的披萨食谱。1

我们是否能让这种棘手的情况成为过去？尽管 AI 拥护者们不愿意相信，但答案可能是否定的。

IBM 的 Matt Candy 解释说，生成式 AI 模型总是容易无意中产生一些不实信息。IBM® Consulting 生成式 AI 全球管理合伙人 Candy 说：“由于这些东西本质上是预测性的，它们是在预测和猜测下一个词是什么，因此你总会面临一定的风险。”

Candy 补充说，传统的机器学习 (ML) 模型也无法避免产生不实信息。他说：“这些模型是统计类的机器，实际上是在试图预测某种结果。因此，归根结底，这些模型仍然会预测出错误的答案或结果。”

然而，好消息是，公司可以采取多种措施来减少自己的 AI 系统产生和传播不实信息的机会。

如果这些措施不能防止 AI 生成的所有不实信息，那么公司还可以实施防护措施，在不实信息造成危害之前将其检测出来。