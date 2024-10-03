公司可以通过多种方式更好地优化和管理供应链。以下是一些企业在完善整体方法时关注的领域：

预测和需求计划

借助准确的需求预测，公司可以降低存储成本并避免缺货或库存过剩，需求预测利用历史销售数据、市场研究和经济趋势来预测未来市场对产品或服务的需求。

大数据和预测分析越来越多地用于提高预测准确性，使企业能够更有效地应对客户需求的变化。高级软件工具可以自动执行预测的某些部分，在库存水平过高或过低时提供实时更新和警报。

自动化

自动化可以简化从订单履行到库存跟踪的供应链运营。它可以采取多种形式，从拣选和包装订单的自动化仓库系统，到基于区块链的智能合约，再到自动化采购和发票流程的软件。这些技术可以显著减少人工劳动，最大限度地减少错误并加快流程，从而提高效率和节省成本。

技术驱动的可见性

AI 和机器学习可用于快速、准确地分析大量数据，提供有助于改善预测、库存管理和客户服务的洞察分析。2023 年的一项调查发现，三分之一的企业正在使用人工智能 (AI) 来改善资源和供应链规划，超过三分之一的企业表示，使用数字工具进行库存管理是降低整体供应链成本的最有效策略。

实时跟踪系统通常由物联网 (IoT) 设备实现，它们可帮助企业准确、即时地监控其供应链。在货物经由供应链进行传导时，了解货物的状态和位置有助于企业监控供应商绩效、识别瓶颈并快速处置中断问题。供应链控制塔可连接多种数据驱动型信息源，并提高端到端可见性。

此外，企业资源规划 (ERP) 软件可以将业务的不同方面集成到一个系统中，提供运营的整体视图和简化供应链流程所需的指标。IBM Planning Analytics 等集成的供应链分析软件可以连接复杂的数据集，以获得更有洞察力的分析和情景分析，从而有助于避免供需不匹配或履行延迟。

可持续和道德采购

公司正在努力确保供应链的每个阶段都遵守负责任的做法。这不仅有助于满足客户对可持续性和合乎道德的产品的需求，还有助于降低风险，例如监管处罚或声誉损害。

道德采购包括确保公司采购的产品和服务在公平、安全和环保的条件下生产。这可能涉及对供应商进行审计、实施行为准则以及使用认证计划验证合规性。与此同时，可持续采购的重点是最大限度地减少供应链对环境的影响。这可能包括与使用可再生能源、减少包装或实施回收计划的供应商合作。

区块链技术可提高供应链的透明度和可追溯性，从而有助于防止欺诈并确保产品真实性。例如，IBM Food Trust（一个由种植户、加工商、批发商、分销商、生产商、零售商及其他各方所组成的协作网络）使用区块链技术来改进整个食品供应链的可见性和问责制。

建立牢固的合作伙伴关系

牢固的关系是任何业务战略的关键部分。在供应链方面，与供应网络中的提供商、分销商和其他关键利益相关者建立牢固联系可以帮助公司提高弹性。合作伙伴关系可以促进更好的沟通、协作和响应能力，尤其是在中断时期。它们还可以提供进入新市场、获取新技术和专业知识的机会，从而提供竞争优势。

由于寻找合适的供应商可能具有挑战性，因此一些企业转向技术来寻求帮助。例如，供应链风险管理软件解决方案 IBM® Trust Your Supplier 帮助确保供应链中的供应商和其他合作伙伴满足全球和行业标准，提供持续的监控和风险评估，并使用基于区块链的信息管理来确保透明度和可追溯性。