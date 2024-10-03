在当今复杂的全球商业环境中，有效的供应链管理 (SCM) 对于保持竞争优势至关重要。刚刚过去的新冠疫情及其后果凸显了制定强大供应链战略的重要性，而很多公司已因原材料短缺和客户需求波动而面临瓦解。这些挑战仍在继续：2023 年的一项调查发现，44% 的公司在过去一年中已因供应链足迹问题而被迫做出改变，49% 的公司则表示供应链中断已引发规划问题。
但是，凭借正确的工具和优先级，流程中的每个步骤都可以顺利进行。以下是公司如何使用不同的策略来解决供应链管理并实现业务目标。
供应链管理是指协调和管理寻源、采购、转换和物流涉及的所有活动。它包括从产品开发和战略决策到信息系统和新技术的所有内容。但是，当今最相关的或许是供应链管理 (SCM) 中有助于缓解中断的功能。
供应链中断由多种因素造成，包括流行病、自然灾害、政治不稳定、供应商破产和 IT 故障。为了减轻这些风险，公司需要资源和技术来制定稳健的应急计划。
除了中断之外，拥有全球供应链的公司还必须应对不同的监管环境、文化规范和市场条件。他们需要强大的供应链管理实践来帮助解决长距离和跨国运输货物的物流问题，而不会延长交货时间或延误。
有效的 SCM 举措可提供多个优点：
公司可以通过多种方式更好地优化和管理供应链。以下是一些企业在完善整体方法时关注的领域：
借助准确的需求预测，公司可以降低存储成本并避免缺货或库存过剩，需求预测利用历史销售数据、市场研究和经济趋势来预测未来市场对产品或服务的需求。
大数据和预测分析越来越多地用于提高预测准确性，使企业能够更有效地应对客户需求的变化。高级软件工具可以自动执行预测的某些部分，在库存水平过高或过低时提供实时更新和警报。
自动化可以简化从订单履行到库存跟踪的供应链运营。它可以采取多种形式，从拣选和包装订单的自动化仓库系统，到基于区块链的智能合约，再到自动化采购和发票流程的软件。这些技术可以显著减少人工劳动，最大限度地减少错误并加快流程，从而提高效率和节省成本。
AI 和机器学习可用于快速、准确地分析大量数据，提供有助于改善预测、库存管理和客户服务的洞察分析。2023 年的一项调查发现，三分之一的企业正在使用人工智能 (AI) 来改善资源和供应链规划，超过三分之一的企业表示，使用数字工具进行库存管理是降低整体供应链成本的最有效策略。
实时跟踪系统通常由物联网 (IoT) 设备实现，它们可帮助企业准确、即时地监控其供应链。在货物经由供应链进行传导时，了解货物的状态和位置有助于企业监控供应商绩效、识别瓶颈并快速处置中断问题。供应链控制塔可连接多种数据驱动型信息源，并提高端到端可见性。
此外，企业资源规划 (ERP) 软件可以将业务的不同方面集成到一个系统中，提供运营的整体视图和简化供应链流程所需的指标。IBM Planning Analytics 等集成的供应链分析软件可以连接复杂的数据集，以获得更有洞察力的分析和情景分析，从而有助于避免供需不匹配或履行延迟。
公司正在努力确保供应链的每个阶段都遵守负责任的做法。这不仅有助于满足客户对可持续性和合乎道德的产品的需求，还有助于降低风险，例如监管处罚或声誉损害。
道德采购包括确保公司采购的产品和服务在公平、安全和环保的条件下生产。这可能涉及对供应商进行审计、实施行为准则以及使用认证计划验证合规性。与此同时，可持续采购的重点是最大限度地减少供应链对环境的影响。这可能包括与使用可再生能源、减少包装或实施回收计划的供应商合作。
区块链技术可提高供应链的透明度和可追溯性，从而有助于防止欺诈并确保产品真实性。例如，IBM Food Trust（一个由种植户、加工商、批发商、分销商、生产商、零售商及其他各方所组成的协作网络）使用区块链技术来改进整个食品供应链的可见性和问责制。
牢固的关系是任何业务战略的关键部分。在供应链方面，与供应网络中的提供商、分销商和其他关键利益相关者建立牢固联系可以帮助公司提高弹性。合作伙伴关系可以促进更好的沟通、协作和响应能力，尤其是在中断时期。它们还可以提供进入新市场、获取新技术和专业知识的机会，从而提供竞争优势。
由于寻找合适的供应商可能具有挑战性，因此一些企业转向技术来寻求帮助。例如，供应链风险管理软件解决方案 IBM® Trust Your Supplier 帮助确保供应链中的供应商和其他合作伙伴满足全球和行业标准，提供持续的监控和风险评估，并使用基于区块链的信息管理来确保透明度和可追溯性。
无论是通过预测、自动化、可持续发展采购、强大的合作伙伴关系还是新技术，公司都可以采用多种策略来优化供应链规划和执行。通过这种方式，他们可以提高盈利能力，满足客户需求，并确保业务在面临干扰时具有弹性。
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