在设计和开发生命周期后期才向解决方案添加安全性，通常会导致成本高昂的返工和可用性上的牺牲，从而削弱解决方案的功能和用户体验。从一开始就将解决方案设计为安全的，有助于确保最终解决方案在可用性、互操作性、弹性和安全性之间达到适当的平衡。

设计安全 是一项原则，即项目的设计、开发和交付实践必须包含由经验丰富的熟练团队所提供的安全与合规实践。下文将介绍的安全设计原则，用于指导架构思维实践。

设计过程需要从运用 企业设计思维 开始，聚焦于组织内外部风险、合规和安全利益相关者所需的用户成果。外部利益相关者包括客户、政府和监管机构。内部利益相关者包括负责管理风险、合规和安全的人员。

设计过程继续进行架构思考，定义架构特征、架构决策、功能架构和云部署模型。随后，完成对安全服务的弹性、性能和可扩展性等特征的定义。

在需求和架构定义之后，可以进行安全功能和基础设施的工程实施，包括遵循默认安全原则。

IBM 在产品开发中长期以来一直采用安全与隐私设计方法。已发布的 IBM 红皮书 《开发中的安全性：IBM 安全工程框架》 值得参考。