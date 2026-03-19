财务运营 (FinOps) 与可持续发展支柱提供打造高成本效益、高资源利用率解决方案的实践方法与指导。

FinOps 聚焦于协同财务、IT 与业务跨职能团队，定义并跟踪云等技术资源的成本效益。FinOps 借鉴 DevOps 在软件构建与运营中的理念及协作模式，致力于打破团队壁垒，透明化制定、跟踪与预测资源使用的成本、用量、容量及效率，以此平衡业务价值目标与性能要求。在 Well Architected Framework 下，FinOps 致力于推广兼顾合规性与高效性的设计方案，帮助团队基于数据做出上云决策。

云场景 FinOps 的核心关注领域包括：

成本优化：通过合理配置规格、实施治理管控云实例，以此降低云成本。

成本管理：通过标签、成本公示及/或成本分摊方式，完成成本核算与分配。

可持续发展是与之相关的领域，核心是减少 IT 运营等各类活动对环境的负面影响。这是 FinOps 以高效为设计目标的自然延伸，因为资源使用优化，也会正向降低资源开发、运营与回收所产生的环境与社会成本。例如，通过关停闲置云实例，组织可降低公用事业资源消耗，提升资源利用率与复用率，践行可持续消费理念。

云场景可持续发展的核心关注领域包括：