IBM Well-Architected Framework
财务运营 (FinOps) 与可持续发展支柱提供打造高成本效益、高资源利用率解决方案的实践方法与指导。
FinOps 聚焦于协同财务、IT 与业务跨职能团队，定义并跟踪云等技术资源的成本效益。FinOps 借鉴 DevOps 在软件构建与运营中的理念及协作模式，致力于打破团队壁垒，透明化制定、跟踪与预测资源使用的成本、用量、容量及效率，以此平衡业务价值目标与性能要求。在 Well Architected Framework 下，FinOps 致力于推广兼顾合规性与高效性的设计方案，帮助团队基于数据做出上云决策。
云场景 FinOps 的核心关注领域包括：
可持续发展是与之相关的领域，核心是减少 IT 运营等各类活动对环境的负面影响。这是 FinOps 以高效为设计目标的自然延伸，因为资源使用优化，也会正向降低资源开发、运营与回收所产生的环境与社会成本。例如，通过关停闲置云实例，组织可降低公用事业资源消耗，提升资源利用率与复用率，践行可持续消费理念。
云场景可持续发展的核心关注领域包括：
尽管不同组织的最优 FinOps 战略各不相同，但成功落地 FinOps 始终需要综合统筹人员、流程与技术要素。因此，在制定具体 FinOps 战略或实践方案前，需先充分了解组织及其运作模式。
将 FinOps 与运营模式融合的核心要素包括财务、帐户、采购、IT 与业务团队等利益相关方的协同合作。这可形成一个完整闭环，持续完成云需求研判、云资源申领与云资源使用优化。同时，这也能消除信息孤岛，保障 FinOps 顺利落地推行。FinOps 基金会在“团队需协同合作”原则中，对此做了进一步阐释：
各团队必须通力协作，优化 FinOps 实践，持续提升效率与创新能力。跨职能团队的协作可以让财务工作匹配 IT 的响应速度与精细度，让工程师将成本视作其他效率指标同等重要，同时助力建立标准化的云使用治理与管控机制。
总而言之，构建明确标准角色、职责、流程、指标、工具、治理与赋能机制的一体化运营模式，对 FinOps 全面落地至关重要。
FinOps 通常聚焦行为与流程，独立于技术层之外，即基础设施、平台、中间件与应用程序/服务团队，均可采用同类要求，在各自解决方案领域提升效率。但组织内的利益相关方可能并不清楚自身在 FinOps 成功落地中所承担的角色。
通过设定明确的 FinOps 目标，例如优化和管理云存储成本、明确具体的 FinOps 目标指标，组织可以梳理出具体的措施与行动方案，让每一位利益相关方都能够将这些方案应用到自身所开展的工作当中。
这一原则的核心目标是打造具备成本意识的组织，清晰识别成本驱动因素与可用资产，以此做出更科学的决策。实现这一理想状态，需要持续收集并及时发布数据，正如 FinOps“报告应可便捷获取且实时有效”原则所述，让团队基于实际使用数据做出正确决策。有关更多信息，请参阅 FinOps 基金会“决策由云业务价值驱动”原则。
FinOps 实施过程中，最常见的挑战之一，是让战略目标与团队行为保持一致。因此，组织需要实施配套流程与管控机制，引导符合 FinOps 要求的行为。例如，建立激励与约束机制，推行可变成本管理、即时资源采购、精益资源管理等实践。
该 FinOps 治理方案需由所有参与团队共同制定并达成共识，避免出现意外情况。需要注意的是，治理不应成为 FinOps 落地的瓶颈，而应是特定场景下引导团队的规范路径。
例如，组织可制定政策，赋予团队一定灵活度，让他们可以在限定额度内或预算范围内自主选择云资源。通过这种方式，治理机制可激励合规行为，同时消除“FinOps 仅为降低云支出”的认知误区，因为选择特定云实例类型可能存在合理原因，即便其并非最便宜的方案。有关 FinOps 场景下个人行为的更多内容，可参考 FinOps 基金会“人人对自身云资源使用负责”原则。
在 FinOps 成熟度体系中，关键的最终目标是借助自动化，不仅能被动响应场景，更可主动执行操作。组织应依托分析实现自动化优化，例如通过合适工具，管理使用指标、支出、利用率等数据。
该要求源自 FinOps 基金会“充分利用云的可变成本模型”原则。为了实现云支出价值最大化，企业必须充分利用云成本模型中的降本机会，包括对比不同服务商的定价方案、使用折扣，合理调整所购实例与服务规格。
手动操作难以实现该目标，因此组织在试点与推广新 FinOps 实践时，应优先采用自动化方案。自动化可聚焦标准 FinOps 框架的以下核心环节：
数据监测：用于收集、跟踪与记录使用数据的工具。
标签管理：用于追溯资源使用情况的工具。
采购管理：用于规范云服务合同相关实践的工具，例如合同结构、定价类型等。
报告/开票：用于跟踪、预测云成本及/或开具发票的工具。
解决方案效率：用于优化解决方案设计流程、依托完善架构框架实现高效设计的工具。
云可持续发展是众多组织关注的新兴领域。组织始终致力于平衡环境、社会与业务目标，可从两个视角理解这一体系：
理解这一点至关重要，因为云作为共享服务公用资源，会产生外部可持续发展影响。例如，云服务提供商在组件负责任采购方面的决策，组织可施加影响并将其纳入供应商选型考量，但通常无法直接管控。因此，组织应聚焦自身决策/行动直接产生的内部可持续发展影响，例如控制闲置云实例的运行时长。在后续章节中，我们将重点围绕内部视角展开阐述。
作为组织现有可持续发展战略的一部分，可能会设定团队需努力达成的特定指标或成果。尽管部分内容可能不会对 IT 产生影响，但减排目标、效率目标、供应商偏好等其他更广泛的指导原则，会与 IT 和云相关决策密切相关。团队应了解这些目标，同时将其与关键需求相平衡，确保业务或工作负载的性能不受影响。以下为一些相关示例：
认识到这种差异，有助于团队评估决策、平衡各类观点，其中可能包含优先级相互冲突的事项。当需要优先选择某一方案时，也能依托推理形成有依据的决策。
随着云等预开发“即服务”能力的应用日益广泛，组织必须主动采取措施，从设计层面保障可持续发展。这需要将可持续发展目标贯穿采购全生命周期，从一开始就充分考量相关需求。示例：
对于希望提升可持续发展水平的团队而言，衡量并跟踪相关影响是基础的起点。这一工作可通过多种方法、工具、流程等实现，但核心是建立基准线，以此推动与可持续发展相关的行为，并衡量进展。
可通过定性或定量数据跟踪影响情况，并与组织制定的战略目标保持一致。除了衡量与基准测试之外，这类数据对投资决策也至关重要，团队可借助各类指标论证资源需求的合理性，并预测未来的工作计划。
最后，影响数据可能会对组织产生外部层面的影响。作为各类政府与非政府政策的组成部分，可持续发展数据正越来越多地被用于核查合规情况，以及传递组织对环境、社会和治理举措的承诺。最终客户也可依据这类数据做出合作相关决策。
打造高成本效益与高资源利用率解决方案的实践方法与指导。FinOps 是一项旨在协同财务与 IT 团队、确保 IT 成果与业务目标保持一致的能力。它包含成本规划、预测、管理与优化等实践内容。
对于以 FinOps 理念构建的新服务，团队应明确每一层级中哪些组件可作为成本优化的适用对象。这一界定方式为：将特定组件服务标记或分配给对应的责任方或会计类别（由会计/财务团队确定）。其次，各组件应关联对应的成本要素，以支持基于用量的定价模式。最后，将标签与成本数据相结合，清晰呈现各类别的成本情况，并与预算/预测（如有）保持一致。
对于需要启用 FinOps 的现有服务，通用的起步方式是建立成本公示机制，让团队了解已产生的成本；和/或建立成本分摊机制，就已产生的成本向团队正式开具帐单。这一工作通常需与对应的财务和会计团队协作完成，汇总特定服务的成本，并将其分配至相应单元（即按资源、团队、用户等维度划分）。
FinOps 战略、政策与治理工作，应由一个专属负责的集中式团队统筹推进。这样能确保工作聚焦最为清晰，同时保障数据准确性，这两点对 FinOps 的成功落地至关重要。注意：该集中式团队将与多方责任方协同合作，以达成预期成果。同时，这也能形成更强的协同效应，可将其作为云服务定价谈判的依据之一。
部署方案应支持标签功能与帐户层级结构，以实现更精准的使用量分配与更清晰的可视性。标签是对实例进行分类分组的方式，可实现跨团队、产品、业务部门等维度的使用量汇总。例如，通过强制添加标签为工作负载分配对应的责任业务部门，实现成本可视，并针对人力资源、会计、工程等特定领域开展成本优化。
帐户层级结构是指设置用户帐户与实例帐户，使其匹配组织的架构体系。这样能更便捷地映射并跟踪特定帐户与责任负责人之间的使用情况。
将标签与帐户结构结合使用，可依据预算与预测数据，清晰呈现各类别的成本情况。
部署方案应与选定的 IT 成本管理工具集成，实现成本与使用数据的自动化采集。与其他以可观测性为核心的用例类似，数据可获取性并非瓶颈，团队通常面临的限制是如何跨系统合并财务数据、分配至对应用户，以及生成 FinOps 报告。通过将自动化作为 FinOps 启动阶段的核心工作，可将相关任务设计为工作流的一部分，更易验证 FinOps 的价值，同时让团队腾出时间开展更多高附加值工作。
导致云成本过高的一个常见原因是，为实验创建的非生产资源。此外，在低规格实例已满足需求的情况下，用户仍可能选择云服务的最高规格实例。为避免此类情况，可部署预先审批的沙盒环境，用户可从云服务列表中自由选择，同时通过自动回收机制避免不必要的运行时间。
这既能帮助管控成本，又能让团队试用基础架构/平台功能，同时最大限度减少非增值计费。
根据中间件、应用程序、服务的类型，部署方案应秉持“即服务”理念进行设计，实现使用成本与报告的精细化管理。
对于以 FinOps 理念构建的新服务而言，这一点尤为关键。团队应首先明确每一层级中哪些组件可作为成本优化的适用对象。这一界定依据为：能否将特定组件服务标记或分配至会计与财务团队确定的对应责任方或会计类别。其次，各组件应关联对应的成本要素，以支持基于用量的定价模式。
应制定标准的定义、术语、指标与报告，并赋能团队合理运用这些概念，以产出可靠的结果。指标尤为关键，其能够支持基准对比，并助力做出更科学的决策。
组织应营造一种成本意识文化，让每位团队成员都了解 FinOps 的定义、对组织的影响，以及可采取哪些步骤实现预期成果。这包括了解全成本构成，并做出合理调整资源规格的决策。
一个通用的起步方式是建立成本公示机制，让团队了解已产生的成本；和/或建立成本分摊机制，就已产生的成本向团队正式开具帐单。这一工作通常需与对应的财务和会计团队协作完成，汇总特定服务的成本，并将其分配至相应单元，例如按资源、团队或用户等维度划分。
作为整体 FinOps 战略、政策与治理工作的一部分，为平台、应用程序、数据、运营以及人员与文化等领域设定可持续发展目标并确定优先级。这使团队能够通过可量化数据衡量并跟踪进展，同时为业务各环节的利益相关者建立可持续发展相关问责机制，因为每位成员都清楚自身可影响的事项。
例如：
为企业架构团队确立可持续发展视角，该团队是业务团队设计云解决方案时的核心合作伙伴。该团队具备独特优势，可在考虑工作负载部署的前提下，指导并推动更高效的解决方案设计。
企业架构师可影响的部分决策示例包括：
开发并发布可持续发展仪表板，展示核心指标，供各团队便捷查阅。重点展示当前状态与未来目标，便于团队根据需要调整方向，实现既定目标。此外，这对于了解整体影响、确保与可持续发展战略保持一致至关重要。
仪表板还可辅助生成报告，众多监管机构与非政府组织均要求提供此类报告，以了解可持续发展的影响与进展。
最后，仪表板有助于验证可持续发展举措的价值，并指导资源投入以实现既定目标。