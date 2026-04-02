混合是指在单个或多个公有云、私有云和本地环境中运行工作负载的功能，并能跨这些环境运行。 混合云 在公有云、私有云和本地基础设施之间提供编排、管理和应用程序可移植性。其结果是形成一个统一、灵活且单一的 Distributed Computing Environment，组织可以在最合适的计算模型上运行和扩展其传统或云原生工作负载。

可移植是指能够在云计算环境之间移动工作负载和数据，从而无需（大量）重新配置工作负载即可实现从一个公有云迁移到另一个公有云，甚至迁移到私有云。

混合与可移植原则的结合促进了互操作性。这包括平台、数据和应用程序的互操作性。使用设计原则构建的应用程序具有更高程度的互操作性。

企业采用多云策略是为了防止供应商锁定，或出于数据驻留要求。他们希望能够直接迁移工作负载，或将工作负载从一个云迁移到另一个云，或在多个云上运行应用程序。为此类企业设计具有可移植性和互操作性的云应用程序是关键。