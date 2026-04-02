IBM Well-Architected Framework
混合是指在单个或多个公有云、私有云和本地环境中运行工作负载的功能，并能跨这些环境运行。 混合云 在公有云、私有云和本地基础设施之间提供编排、管理和应用程序可移植性。其结果是形成一个统一、灵活且单一的 Distributed Computing Environment，组织可以在最合适的计算模型上运行和扩展其传统或云原生工作负载。
可移植是指能够在云计算环境之间移动工作负载和数据，从而无需（大量）重新配置工作负载即可实现从一个公有云迁移到另一个公有云，甚至迁移到私有云。
混合与可移植原则的结合促进了互操作性。这包括平台、数据和应用程序的互操作性。使用设计原则构建的应用程序具有更高程度的互操作性。
企业采用多云策略是为了防止供应商锁定，或出于数据驻留要求。他们希望能够直接迁移工作负载，或将工作负载从一个云迁移到另一个云，或在多个云上运行应用程序。为此类企业设计具有可移植性和互操作性的云应用程序是关键。
工作负载应构建一次，并在任何地方一致部署。工作负载无需更改或配置以适应其托管平台的服务和约束。这实际上是 IBM Red Hat OpenShift（一个几乎可在所有公有云上使用的混合云容器平台）的理念。该支柱的其余原则均以实现这一理想为基础构建。
容器将工作负载与其托管的底层基础设施解耦。这使得容器化工作负载可移植到任何托管兼容容器运行时的平台，因此容器成为应用程序的首选打包和部署技术。
Kubernetes 是一个开源平台，用于部署和管理部署在任何支持 Kubernetes 容器运行时接口的容器引擎上的容器化工作负载。Kubernetes 及衍生管理平台可用于管理公有云、私有云以及私有基础设施上的容器化工作负载。
依赖于特定表示形式或类型的基础设施的工作负载，只能移植到具有该基础设施的环境中。使用与云无关的编码工具来定义环境或应用程序的配置方式。然后使用自动化工具在任何云上甚至本地环境中一致地部署。使用基础设施即代码 (IaC) 部署应用程序可以轻松地在任何云上部署或从一个云迁移到另一个云。使用 IaC 的另一个优点是它有助于扩展和防止配置漂移。它还使部署过程更具可移植性。
依赖于平台原生服务的工作负载会被“锁定”在该平台上。解决方案应转而采用独立于服务部署平台的行业标准化服务 API 和接口。
为了真正实现可移植性，团队可能会考虑采用开源解决方案作为技术栈的一部分，以最大限度地减少可能导致复杂性增加的锁定。
选择开源软件可能是因为其成本低（或无成本）、自定义源代码的灵活性，或有庞大的社区支持该应用程序。但是，它们可能会产生其他成本——通常用于网络集成、最终用户和 IT 支持，以及通常包含在专有软件中的其他服务。总的来说，此决策应与业务案例和迁移工作负载的可能性相权衡。
选择像 Red Hat OpenShift 这样在所有环境中通用的部署平台，是实现跨多云和本地环境可移植性和互操作性的基础。架构完善的解决方案使用容器作为其通用部署单元，因为容器体积小，且得到大多数操作系统、云服务提供商和基础设施平台的广泛支持。
像 Docker 这样的容器，可以将工作负载与其托管的底层基础设施解耦。这使得容器化工作负载能够移植到任何托管兼容容器运行时的平台上。
像 Kubernetes 这样的容器编排平台可以自动化应用程序在云环境中的部署。它还可以管理容器化工作负载。Kubernetes 是一个开源平台，用于部署和管理部署在任何支持 Kubernetes 容器运行时接口的容器引擎上的容器化工作负载。Kubernetes 及衍生管理平台可用于管理公有云、私有云以及本地基础设施上的容器化工作负载。
在各种云上进行配置和部署可能令人生畏，而第二天的运维操作也可能变得复杂棘手。像 Ansible、Terraform、Chef、Puppet 这类与云无关的工具是必不可少的。Ansible 是一个开源的 IT 自动化工具，可在云中和本地自动执行配置、变更管理、应用程序部署和编排。它可以用来自动化安装软件、配置基础设施，甚至通过及时修补系统来提高安全性和合规性。
手动配置数百或数千台服务器是不可行的，因此寻求快速可靠地扩展 IT 规模的企业更青睐 Ansible 运行手册。使用 Ansible 运行手册，您可以构建一个实例，然后立即使用相同的实例或采用相同基础设施参数的任意数量的额外服务器。
配置一个分布式云，使您能够在任何需要的地方使用云服务，并在本地环境、边缘计算环境以及来自任何云供应商的公有云环境中部署、管理和控制工作负载。IBM Cloud Satellite 在所有位置提供云服务、API、访问策略、日志记录和监控。这为您的基础设施带来了云的所有优势，例如服务化，并带来了根据策略将这些工作负载迁移到其他选定供应商云的灵活性。随着边缘设备的激增和数据的巨大增长，将计算移近数据引力中心的可移植性更具成本效益。它还带来了增强的安全性和简化的第二天运维操作。
虽然安全性是一个独立的支柱，但它渗透到云计算的各个方面，无论是私有云、公有云还是本地基础设施。将工作负载灵活迁移到不同环境带来了额外的安全挑战。不能以牺牲可移植性为代价来换取安全。必须在整个基础设施、应用程序堆栈和生命周期中采取分层、纵深防御的安全策略。