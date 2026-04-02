运维模式的示例包括“谁构建，谁运维”或建立站点可靠性工程实践。这些及其他的运维模式，都依赖于对业务、客户、管理员和开发团队的需求及背景的理解。

重要的是要了解，运维模式应持续评估、调整，并根据组织的需求量身定制，同时考虑行业、法规要求、现有解决方案和用户目标等因素。