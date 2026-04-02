性能规划、测试和分析是一系列应用于 IT 解决方案的实践和方法，旨在确保解决方案的质量和实现预期业务成果的功能。

通常，此类分析应用于解决方案的性能、容量、可扩展性等质量属性，以及可用性、业务连续性和可持续性的某些方面。分析包括识别和量化与质量相关的业务需求，设计并执行测试以获取特定指标，这些指标反映解决方案在响应时间、吞吐量或支持负载等方面相对于一组期望值的表现。

此外，在更广泛的意义上，性能范围包括分析解决方案的容量、解决方案可服务的总工作量单位、其可扩展性（应对需求变化的良好程度）。性能分析也用于证明产品在极端操作条件下保持功能正常和稳定。预期性能分析的目标不仅仅是捕获解决方案的性能状况，还要查明瓶颈，并与利益相关者协作以改进解决方案的质量和可用性。

考虑到产品性能和容量管理的复杂性和整体性，它应贯穿软件开发生命周期的不同阶段，从产品设计到运维支持和 SRE。这确保了妥善的客户需求管理、早期问题发现以及对生产事件的快速响应。