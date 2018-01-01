面对动态的市场条件以及不断增加的社会经济和环境压力，当今的商业领导者需要调整优先事项并迅速推动运营转型，以便为业务的未来带来更大的商业价值。他们通过优化流程并将其与 AI 和自动化结合，实现更高效、更创新的运营，既能提高生产力，又能产生新的增长来源。
要实现将丰富数据、AI 和自动化应用于运营的全部业务价值，企业需要合适的合作伙伴。IBM Consulting 在全球拥有超过 27,000 名财务、供应链和人才转型专业人员，具备提高运营效率并加快业务成果所需的综合专业知识和经验。作为专门的合作伙伴，IBM Consulting 在运营旅程的每个阶段（不限于实施阶段）为企业提供支持。
重新设计企业财务流程，利用我们的专业知识和成熟的技术组合在企业中创造更高的价值。
构建智能、可持续的供应链，提高透明度、改善客户体验。
与我们的 BPO 专家共同建立业务连续性，实现更好的智能工作流程和转型。
重塑经营策略和运作方式，发掘企业中尚未开发的增长和转型潜力。
现代企业需要开放的现代化技术，将策略与流程紧密结合，协同运作，从而实现富有意义的自动化、AI 洞察和成果。
IBM iX 采用以设计为主导、数据驱动的方法，是企业在 IBM Consulting 服务中的全球体验设计合作伙伴。