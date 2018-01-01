面对动态的市场条件以及不断增加的社会经济和环境压力，当今的商业领导者需要调整优先事项并迅速推动运营转型，以便为业务的未来带来更大的商业价值。他们通过优化流程并将其与 AI 和自动化结合，实现更高效、更创新的运营，既能提高生产力，又能产生新的增长来源。

要实现将丰富数据、AI 和自动化应用于运营的全部业务价值，企业需要合适的合作伙伴。IBM Consulting 在全球拥有超过 27,000 名财务、供应链和人才转型专业人员，具备提高运营效率并加快业务成果所需的综合专业知识和经验。作为专门的合作伙伴，IBM Consulting 在运营旅程的每个阶段（不限于实施阶段）为企业提供支持。