转型业务运营，适应中断并提高工作效率
制定协调计划，将业务战略与技术结合，简化流程并提高投资回报率
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自动导引车 (AGV) 机器人在仓库中运送纸箱
面向未来，转型业务运营

面对动态的市场条件以及不断增加的社会经济和环境压力，当今的商业领导者需要调整优先事项并迅速推动运营转型，以便为业务的未来带来更大的商业价值。他们通过优化流程并将其与 AI 和自动化结合，实现更高效、更创新的运营，既能提高生产力，又能产生新的增长来源。

要实现将丰富数据、AI 和自动化应用于运营的全部业务价值，企业需要合适的合作伙伴。IBM Consulting 在全球拥有超过 27,000 名财务、供应链和人才转型专业人员，具备提高运营效率并加快业务成果所需的综合专业知识和经验。作为专门的合作伙伴，IBM Consulting 在运营旅程的每个阶段（不限于实施阶段）为企业提供支持。
功能
财务转型咨询

重新设计企业财务流程，利用我们的专业知识和成熟的技术组合在企业中创造更高的价值。

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供应链咨询

构建智能、可持续的供应链，提高透明度、改善客户体验。

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业务流程外包 (BPO) 咨询

与我们的 BPO 专家共同建立业务连续性，实现更好的智能工作流程和转型。

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利用 IBM Garage 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多 与 IBM Garage 专家交谈
在努力应对通货膨胀对业务的影响时，企业应该将分析、AI 和自动化举措融入 5C：客户、现金、成本、文化和碳。 Scott Layton 亚洲业务转型服务副总裁 IBM Consulting

洞察分析

借助 SAP 和 IBM，为打造更智能且可持续发展的企业奠定坚实的基础。立即阅读有关 SAP 2022-23 的洞察。 阅读 SAP 洞察报告
相关解决方案 策略

重塑经营策略和运作方式，发掘企业中尚未开发的增长和转型潜力。

 了解更多 技术

现代企业需要开放的现代化技术，将策略与流程紧密结合，协同运作，从而实现富有意义的自动化、AI 洞察和成果。

 探索技术前景 IBM iX

IBM iX 采用以设计为主导、数据驱动的方法，是企业在 IBM Consulting 服务中的全球体验设计合作伙伴。

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