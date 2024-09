O que é cloud banking?

Custos reduzidos

A migração de cargas de trabalho para a nuvem permitiu que os bancos reduzissem os custos associados ao armazenamento de dados e à análise de dados. Considerando que os bancos são obrigados por lei a manter registros financeiros detalhados para todos os clientes, essa é uma área significativa para descobrir valor. O cloud banking permite que as instituições financeiras mudem de um modelo inicial de armazenamento de dados no local para soluções mais flexíveis e pré-pagas que podem ser ajustadas à medida que suas necessidades mudam.

Segurança e conformidade de dados aprimoradas

Como protegem as informações e os ativos mais importantes dos clientes, os bancos são alvos frequentes de tentativas de hackers e fraudes, mas a migração dos serviços financeiros para a nuvem tornou-os mais seguros. As soluções bancárias modernas na nuvem mantêm os dados dos clientes seguros por meio de camadas adicionais de proteção, como criptografia e detecção de fraudes. As soluções de cloud banking também ajudam os bancos a manter a conformidade com as regulamentações em constante mudança que regem seu setor. Por fim, muitas ofertas de nuvem possuem recursos integrados de recuperação de desastres (DR) que ajudam as instituições financeiras a se recuperarem rapidamente após uma violação de segurança ou uma enorme interrupção.

Capacidades aprimoradas de IA

O uso da nuvem abriu os sistemas bancários para o poder da IA em várias cargas de trabalho. Um exemplo está no campo de dados de clientes e desenvolvimento de produtos. Quando um banco armazena dados de clientes na nuvem, os algoritmos de IA podem digitalizá-los constantemente em busca de insights sobre os comportamentos dos clientes que podem ser usados para criar novos produtos e recursos. Outro exemplo está no espaço de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) , onde chatbots de IA e agentes virtuais já estão substituindo as centrais de atendimento, ajudando melhor os clientes em uma variedade de tarefas, incluindo abertura de novas contas, transferências de dinheiro e solicitação de cartões de crédito.

Entrega mais rápida de novos serviços

Como o cloud banking é um espaço bastante vibrante e tecnologicamente inovador, há novas aplicações e serviços sendo criados todos os dias. Isso significa que muitos recursos de cloud banking já vêm prontos para o uso, reduzindo drasticamente o tempo que leva para o banco oferecê-los aos seus clientes. Quando um banco que já está implementando a infraestrutura de cloud banking identifica uma necessidade do cliente que não está sendo atendida, é provável que já exista uma aplicação pronta para uso que melhoraria imediatamente a experiência do usuário.