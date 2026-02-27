Assim como os logs e rastreamentos do OpenTelemetry, as métrica OTel fornecem sinais de telemetria padronizados que utilizam um modelo de dados e um protocolo de transmissão comuns e independentes de linguagem – o OpenTelemetry Protocol (OTLP), para ser mais preciso – para ingestão de dados de diferentes fontes, sistemas e formatos e enviá-los para backends de observabilidade.

Métricas OTel dependem da instrumentação OpenTelemetry para coletar dados de séries temporais – como uso de CPU e memória, throughput, taxas de erro, contagem de requisições e tempos de resposta – de aplicações e componentes de infraestrutura enquanto eles rodam. Após os desenvolvedores instrumentarem o código para registrar as métricas necessárias, o OTel permite que essas métricas sejam agregadas e exportadas para qualquer ferramenta de observabilidade de backend para armazenamento, consulta e visualização, tudo sem alterar a instrumentação.

As métricas normalmente são os primeiros sinais de telemetria a revelar um problema do sistema. No framework OTel, eles são integrados com logs (registros imutáveis de eventos discretos do sistema) e rastreamentos (a jornada de ponta a ponta de uma requisição de dados) que dependem dos mesmos conceitos e metadados.

Essa dinâmica permite que desenvolvedores e engenheiros de confiabilidade de sites (SREs) usem métricas como um sistema de alerta precoce de alto nível. Eles podem acompanhar todo o percurso de uma falha (incluindo as métricas de cada serviço com o qual o componente com falha interagiu) em uma única visão integrada e, de forma rápida, acessar rastreamentos e logs para realizar a análise da causa raiz.

Na prática, isso significa que as equipes de TI podem passar de "este endpoint está lento" para "estas solicitações e dependências específicas são o problema", com apenas alguns cliques.

Além disso, os protocolos de padronização do OTel facilitam a correlação automatizada de sinais entre fornecedores de observabilidade, dando às empresas a flexibilidade de mudar de ferramentas de observabilidade sempre que preferirem, ou usarem várias ferramentas simultaneamente.