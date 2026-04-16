MFT vs. SFTP

As organizações trocam grandes quantidades de dados, abrangendo uma ampla variedade de fontes, como sistemas internos, parceiros externos, armazenamento em nuvem e ambientes híbridos. Esse fator torna essencial a movimentação segura e confiável de arquivos. À medida que as necessidades dos negócios aumentam, as equipes de TI têm a tarefa de dar suporte à automação, a grandes volumes de dados e a integrações que vão muito além do simples compartilhamento de arquivos. Os dados também são acessados por mais usuários, parceiros, dispositivos e sistemas do que nunca, aumentando a importância de controles de acesso de usuários claramente definidos e medidas de segurança confiáveis. Igualmente críticos são os crescentes requisitos de segurança impulsionados pela regulamentação, pelas expectativas dos clientes e pela gestão de riscos. A criptografia de dados em trânsito, a autenticação de usuários e a manutenção de trilhas de auditoria tornaram-se expectativas básicas para muitos ambientes corporativos.



As plataformas de transferência de arquivos gerenciada se baseiam em protocolos seguros de transferência de arquivos, adicionando monitoramento, aplicação de políticas e governança, juntamente com maiores recursos de automação que impulsionam a auditoria, o agendamento, a orquestração e fluxos de trabalho de transferência de arquivos. Juntas, essas tecnologias dão às equipes de TI maior visibilidade e controle sobre as trocas de arquivos e, ao mesmo tempo, atendem aos requisitos de segurança e conformidade e reduzem a complexidade operacional do gerenciamento de transferências de arquivos em escala.