O que é inteligência de localização?

Os dados de inteligência de localização vêm de várias tecnologias, como satélites, drones, LiDAR e sensores baseados na Internet das Coisas (IoT). Na verdade, o aumento acentuado no número de dispositivos inteligentes com IoT nos últimos anos acarretou uma enorme quantidade de dados geográficos relevantes para uso em plataformas de inteligência de localização. A integração de inteligência artificial (IA) e modelos de base escaláveis (modelos de aprendizado de máquina (ML) treinados em amplos conjuntos de dados) está começando a ser implementada para analisar esse alto volume de dados.

No entanto, no centro das ferramentas de inteligência de localização estão os sistemas de informação geográfica (GIS). São sistemas computacionais que capturam, armazenam, analisam, visualizam e gerenciam dados geoespaciais. Com os GIS, os usuários podem criar consultas interativas, analisar informações espaciais, editar dados, integrar mapas e apresentar resultados. Sem a tecnologia GIS, os conjuntos de dados geoespaciais e seus insights são facilmente ignorados devido ao seu volume e à sua complexidade. O GIS exibe esses dados em formatos digeríveis com padrões reconhecíveis.

Organizações de todos os setores usam mapas, dashboards, aplicações e análises baseados em GIS para melhorar o gerenciamento de recursos, o gestão de ativos, as avaliações de impacto ambiental, o gerenciamento da cadeia de suprimentos e outras atividades. A Esri é líder do setor no desenvolvimento de softwares GIS e é responsável pelo desenvolvimento de muitos dos métodos e tecnologias GIS usados atualmente, como o ArcGIS.