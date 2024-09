O que é uma cidade inteligente?

Que área urbana se qualifica como uma cidade inteligente e quais cidades são as "mais inteligentes" podem variar dependendo da fonte consultada. Cidades na Europa, nas Américas e na Ásia disputam regularmente posições em vários rankings. No entanto, o que é claro é que governos locais ao redor do mundo estão adotando uma variedade de soluções de cidades inteligentes - desde centros famosos de comércio global como Nova Iorque e Singapura, até potências regionais como Chattanooga, Tennessee e a Província de Zhejiang, na China.

Em Zhejiang, assim como em muitos outros lugares na China, as estações de carregamento para veículos elétricos estão se tornando onipresentes. A província supostamente tem mais de um milhão de estações de carregamento. Em Chattanooga, projetos de cidades inteligentes incluem uma colaboração com várias organizações para monitorar a qualidade do ar por meio de redes de sensores. O projeto apoia iniciativas de qualidade do ar da cidade e fornece informações valiosas aos profissionais da saúde .

Mas as inovações nas cidades inteligentes não ocorrem no vácuo. Planejadores urbanos, organizações sem fins lucrativos e corporações se reúnem regularmente para apresentar ideias e soluções em eventos como o Congresso Mundial de Cidades Inteligentes com sede em Barcelona, que tem como objetivo declarado "coletivizar a inovação urbana em todo o mundo".