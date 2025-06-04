O que são contêineres do Linux?

O conceito de conteinerização existe desde a década de 1970, quando o Unix introduziu um sistema conhecido como chroot. O Unix, um SO popular, permitia que os usuários controlassem recursos de hardware e software em um computador ou dispositivo eletrônico. O chroot era único, pois permitia o isolamento de processos em um sistema, algo crítico para as tecnologias de contêiner.

Enquanto outras tecnologias (como AIX Workload Partitions e jails do FreeBSD) ofereceram isolamento de processos e virtualização semelhantes à execução de contêineres, nenhuma teve um uso tão difundido. Em 2013, a introdução do Docker, uma plataforma de gerenciamento de contêiner de código aberto, supercarregou o domínio dos contêineres no ecossistema de aplicação moderna, tornando a criação, a gestão e a implementação de contêiner mais fácil do que nunca.

O domínio do mercado de contêineres no mercado de aplicativos modernos não pode ser exagerado, especialmente para aplicativos nativos da nuvem e de microsserviços. De acordo com um relatório recente, o mercado global de contêiner foi estimado em US$ 5,85 bilhões no ano passado. Espera-se que cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 33% nos próximos 5 anos.1