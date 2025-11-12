O que é Integrated Facilities Management (IFM)?

O gerenciamento de instalações integrado (IFM, na sigla em inglês) é uma abordagem na qual um único provedor de serviços gerencia múltiplas funções de instalação sob um contrato, em vez de contratar fornecedores separados para cada serviço.
Os serviços de IFM abrangem manutenção de instalações, segurança, limpeza e outras áreas de suporte. A principal vantagem do IFM é a consolidação de serviços, o que evita o incômodo de coordenar vários fornecedores de serviços e seus respectivos cronogramas.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Quando se fala sobre percepções das instalações, as empresas (e o pessoal que as administra) às vezes reduzem o planejamento de instalações a discussões sobre possíveis blueprints. Mas a realidade prova que a operação de instalações é bem mais complexa do que simplesmente construir estruturas.
Trata-se, na verdade, de uma forma multifacetada de gestão de ativos que normalmente utiliza ferramentas como um Computerized Maintenance Management System (CMMS) para gerenciar todas as ações relacionadas à manutenção das instalações. A manutenção de instalações envolve gerenciar, reparar e manter os ativos de uma instalação para manter as operações eficientes, seguras e confiáveis.
Um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado é um software que centraliza dados de manutenção e otimiza as operações de manutenção. Ele ajuda a fornecer uma solução integrada informada por dados em tempo real que apoiam os esforços de automação. Pode ser usado com outros tipos de softwares de gerenciamento de instalações, tornando-se uma parte vital de uma abordagem abrangente para as operações.
Um dos principais objetivos de um CMMS é rastrear todos os serviços por meio de um único sistema, para que os serviços individuais não fiquem isolados e se percam no processo. Sem a centralização do IFM e do CMMS, os gerentes de instalações seriam obrigados a contratar serviços de vários fornecedores. Eles também teriam que lidar com diferentes cronogramas de prestação de serviços.
Os serviços de IFM interligam várias disciplinas relacionadas que afetam as operações diárias das instalações. A seguir estão algumas das atividades comuns que compõem o IFM.
O planejamento de espaço é a parte do processo em que os gestores de instalações estudam detalhadamente os blueprints. Os gestores geralmente consultam os stakeholders sobre a localização de escritórios ou áreas do imóvel a serem dedicadas a funções comerciais específicas.
A tomada de decisão usada no planejamento do espaço diz respeito não apenas à instalação, mas também à experiência de ambiente de trabalho que os funcionários têm na instalação e como isso afeta o bem-estar deles.
O gerenciamento de instalações técnicas concentra-se na estrutura da própria instalação, especialmente nos principais sistemas mecânicos que mantêm o edifício em funcionamento.
Inclui a manutenção do controle do sistema de climatização da instalação (para aquecimento, ventilação e ar condicionado). Outro elemento igualmente crucial, por motivos evidentes, é o sistema hidráulico do prédio. É também o ramo do IFM que lida com a forma como o sistema elétrico é apresentado e implementado.
Os edifícios utilizam instalações técnicas para manter tudo em funcionamento. No entanto, os serviços de apoio tornam o edifício mais acolhedor, criando um ambiente agradável para os funcionários.
Os serviços de apoio normalmente incluem limpeza, gestão de resíduos, sistemas de segurança e atividades de paisagismo. O paisagismo pode envolver atividades típicas de corte e manutenção de terrenos ou questões mais direcionadas, como gerenciamento de irrigação e análise de crescimento das plantas.
As instalações precisam estar limpas e organizadas por vários motivos. Para começar, a instalação pode oferecer serviços de saúde. Da mesma forma, um prédio sujo pode atrair visitantes indesejados, como insetos ou roedores, que podem disseminar doenças.
Um motivo muito mais urgente, especialmente de acordo com o Occupational Safety and Health dos EUA (OSHA), é que condições de trabalho desleixadas provocam acidentes no ambiente de trabalho, como lesões por escorregões e quedas.
Estabelecer a segurança das instalações sempre foi importante, mas agora é essencial. As instalações agora apresentam mais vulnerabilidades do que nunca devido à sua presença online.
Portanto, em um contexto moderno, a segurança das instalações abrange não apenas a proteção do edifício físico contra vandalismo, arrombamentos ou roubos, mas também ataques cibernéticos contra a infraestrutura de dados das instalações.
Qualquer instalação sofre pelo menos pequenos danos ao longo do tempo e requer manutenção regular durante seu ciclo de vida. A manutenção preventiva antecipa essas situações e permite identificar a necessidade de reparos futuros.
Entretanto, a manutenção preditiva vai ainda mais longe, projetando áreas de falha com antecedência (com base em variáveis operacionais conhecidas) e planejando correções específicas, além de agendar quando elas devem ocorrer.
Antes, as metas de sustentabilidade da maioria das empresas eram consideradas pouco importantes, mas essa mentalidade mudou. Atualmente, uma parte crescente dos serviços de gerenciamento de instalações é dedicada ao gerenciamento de energia.
Embora parte dessa preocupação possa envolver a promoção de uma imagem corporativa de eficiência energética, a maior parte do esforço visa reduzir o consumo de energia como uma economia significativa nos custos operacionais.
Os serviços de IFM oferecem uma série de vantagens à empresa que os utiliza:
Apesar das vantagens que oferece, o IFM tem suas desvantagens:
À medida que o IFM continua amadurecendo, ele também passa a se beneficiar das mudanças abrangentes que atualmente afetam a computação. Isso significa que a IA e a automação baseadas na Internet das Coisas (IoT) se tornarão ainda mais centrais para o processo de gerenciamento de projetos, aumentando a eficiência.
Também é esperado que os provedores de serviços de IFM (a maioria deles com sede na América do Norte) expandam seu foco nas metas de sustentabilidade. Esses objetivos também incluem a redução do uso de energia e a melhoria da experiência de trabalho dos funcionários das instalações.
Utilize processos preditivos impulsionados por IA para aumentar a produção fabril, reduzir o inventário de peças sobressalentes e otimizar os serviços de gerenciamento de ativos.
Saiba como preparar suas equipes de operações com gerenciamento inteligente de ativos e desempenho.
Com base em dados de IA e IoT, ativos conectados e inteligentes podem otimizar o desempenho, adaptar às circunstâncias em constante mudança e ajudar a garantir a continuidade.
Otimize agendamentos, recursos e desempenho dos ativos com o IBM Maximo Application Suite.
Utilize a IA e os insights extraídos dos dados para otimizar o desempenho dos ativos do início ao fim.
Transforme suas operações com dados avançados e tecnologias de IA poderosas para integrar processos de otimização e promover um crescimento inteligente.
Aproveite ao máximo os seus ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite, um conjunto de software inteligente integrado. Gerencie e monitore os ativos com mais eficiência utilizando análise de dados avançada, IA e automação, incluindo a manutenção preditiva, para aumentar a confiabilidade dos ativos.