O que é Integrated Facilities Management (IFM)?

Quando se fala sobre percepções das instalações, as empresas (e o pessoal que as administra) às vezes reduzem o planejamento de instalações a discussões sobre possíveis blueprints. Mas a realidade prova que a operação de instalações é bem mais complexa do que simplesmente construir estruturas.

Trata-se, na verdade, de uma forma multifacetada de gestão de ativos que normalmente utiliza ferramentas como um Computerized Maintenance Management System (CMMS) para gerenciar todas as ações relacionadas à manutenção das instalações. A manutenção de instalações envolve gerenciar, reparar e manter os ativos de uma instalação para manter as operações eficientes, seguras e confiáveis.

Um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado é um software que centraliza dados de manutenção e otimiza as operações de manutenção. Ele ajuda a fornecer uma solução integrada informada por dados em tempo real que apoiam os esforços de automação. Pode ser usado com outros tipos de softwares de gerenciamento de instalações, tornando-se uma parte vital de uma abordagem abrangente para as operações.

Um dos principais objetivos de um CMMS é rastrear todos os serviços por meio de um único sistema, para que os serviços individuais não fiquem isolados e se percam no processo. Sem a centralização do IFM e do CMMS, os gerentes de instalações seriam obrigados a contratar serviços de vários fornecedores. Eles também teriam que lidar com diferentes cronogramas de prestação de serviços.