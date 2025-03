Um componente cada vez mais crítico da experiência do cliente, as opções de autoatendimento foram concebidas para proporcionar praticidade, diminuir os tempos de espera e elevar a satisfação dos clientes. Enquanto as primeiras versões do autoatendimento ao cliente envolviam comunicações unilaterais, como bases de conhecimento e FAQs, hoje tecnologias mais sofisticadas estão revolucionando esse campo. Como parte integrante do help desk de uma empresa, essas ferramentas se mostram indispensáveis diante do elevado volume de solicitações dos clientes, cada uma demandando atenção personalizada.

Opções de autoatendimento bem-sucedidas oferecem experiências consistentes em todos os canais e garantem um suporte intuitivo e ágil. Os assistentes virtuais e sistemas de resposta interativa por voz (IOVP) impulsionados por inteligência artificial (IA) fornecem assistência em tempo real em larga escala. Enquanto isso, virtual agents utilizam frequentemente ferramentas de automação para atender solicitações rotineiras dos clientes, como alterações de senha ou assistência técnica simples. O autoatendimento ao cliente pode ocorrer em diversos canais de suporte, incluindo e-mail, chatbots, sites de suporte, aplicativos e por telefone.

O aumento das opções de suporte de autoatendimento está associado à maior satisfação dos consumidores e à redução de custos para as empresas que as adotam, seja a organização voltada para o consumidor ou B2B. (Por exemplo, apenas cerca de 20% dos compradores B2B afirmam que desejam interagir pessoalmente com um representante de vendas novamente.1) Segundo a McKinsey, dois terços dos millennials esperam um serviço em tempo real e três quartos de todos os clientes exigem experiências de serviço omnichannel consistentes.2