O que é aquisição de clientes? 

As campanhas de aquisição de clientes bem-sucedidas tendem a alcançar a pessoa certa com a mensagem certa no momento certo. Isso significa que as empresas geralmente adaptam suas comunicações para atender às necessidades específicas de diferentes segmentos de clientes. Historicamente, experiências do cliente personalizadas têm afetado as taxas de conversão. Hoje, as tecnologias de IA generativa usadas no marketing permitem que as empresas criem mensagens não apenas para dados demográficos específicos, mas para clientes específicos. Essas campanhas de hiperpersonalização têm a capacidade de aumentar drasticamente as taxas de conversão (e a receita) ao considerar as comunicações e os comportamentos anteriores de cada consumidor.