Em certa medida, o desvio de configuração é inevitável ao longo do ciclo de vida de um sistema. Pode ser causado por alterações manuais em uma rede que afetam a maneira como seus componentes interagem uns com os outros ou por ferramentas automatizadas que ajustam as configurações de maneiras não pretendidas pelos administradores. Sem a documentação adequada, alterações incompatíveis ou prejudiciais podem ser feitas à medida que os administradores antigos saem e os novos entram.

Um exemplo didático de desvio de configuração é o caso de um administrador aplicando uma correção a um servidor em um ambiente com balanceamento de carga, mas não aos outros. Mesmo que o sistema continue operando normalmente por enquanto, podem ocorrer problemas mais adiante. O servidor corrigido pode usar uma nova biblioteca incompatível com atualizações futuras da rede que assumem as condições originais, podendo levar a interrupções e ineficiências.

O desvio de configuração não representa apenas uma ameaça ao desempenho. Sistemas que se afastam das configurações pretendidas podem se tornar mais vulneráveis a agentes maliciosos e violações de dados. Por exemplo, se as regras de firewall não forem atualizadas à medida que novos recursos são adicionados a uma rede, os hackers poderão entrar sorrateiramente.

O desvio de configuração também pode afetar o status de conformidade. Uma organização pode falhar em uma auditoria se a documentação da rede descrever um conjunto de configurações de segurança, mas o ambiente de produção for diferente.

Os profissionais de DevOps e os administradores de sistemas têm ferramentas à sua disposição para evitar configurações incorretas e combater o desvio de configuração. Ferramentas de infraestrutura como código (IaC), como o Terraform, conectam a configuração de rede a um arquivo de configuração que serve como fonte da verdade. Os arquivos de configuração ajudam a garantir que novos recursos de rede sejam provisionados automaticamente no estado adequado, reduzindo o número de oportunidades de desvio

As ferramentas de observabilidade oferecem aos administradores visibilidade sobre métricas, registros e rastreamentos, ajudando-os a identificar desvios de configuração assim que ocorrem e a aplicar correções. A infraestrutura imutável limita o desvio ao descartar os servidores desatualizados em vez de aplicar correções. O desvio de configuração também é tratado por ferramentas de gerenciamento de configuração, como o Ansible.