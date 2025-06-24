Computação cognitiva versus IA: principais diferenças

Em termos básicos, os sistemas de IA são criados para “pensar” e decidir de forma independente. Ao mesmo tempo, a computação cognitiva é usada para simular processos de pensamento mais humanos a fim de informar a tomada de decisão humana — e não substituí-la.



Por exemplo, pense na IA como uma ferramenta que pode atender a um propósito específico. Em contraste, um computador cognitivo age mais como um assistente digital que ajuda a alcançar um objetivo mais amplo, orientando o processo geral de decisão.

Se a IA é um GPS que pode fornecer a rota mais rápida entre A e B, um computador cognitivo é mais parecido com um guia de viagem. A IA pode consultar mapas existentes e dados de tráfego para indicar o que “acha” ser a melhor rota.

Já um sistema cognitivo trabalha com o usuário para aprender suas preferências e responder a informações mais dependentes de contexto. Ele pode destacar pontos turísticos interessantes ao longo do caminho ou escolher uma rota mais cênica quando o clima está bom e a eficiência simples não é a prioridade principal.

De modo geral, a IA pode ser vista como uma ferramenta especializada de resolução de problemas. Os sistemas de IA se destacam por analisar rapidamente grandes volumes de dados para reconhecer padrões e tomar decisões com base em regras predefinidas. Os sistemas cognitivos, projetados para pensar de forma mais parecida com as pessoas, se apoiam nos recursos da IA, mas são melhores para compreender dados complexos e não estruturados. Eles aprendem com interações e fornecem explicações e recomendações.

O termo abrangente IA é mais comumente usado para se referir a tipos específicos de modelos computacionais limitados, como redes neurais e grandes modelos de linguagem (LLMs). Em contraste, a computação cognitiva é melhor entendida como uma metodologia híbrida. Ela combina ciência cognitiva e ciência da computação para criar sistemas que ajudam a ampliar e informar o processo de tomada de decisão humana.

Os sistemas cognitivos geralmente utilizam tecnologias de IA como aprendizado de máquina (ML) ou deep learning para melhorar o reconhecimento de padrões ou de fala.Além disso, esses tipos de sistemas são projetados para processar, ingerir e responder a grandes quantidades de dados em tempo real. Eles extraem informações de uma ampla gama de fontes de dados ou de input, como sinais visuais, gestuais ou auditivos.

Embora o escopo de qualquer modelo de IA individual possa ser limitado — levando-o a ter dificuldades fora de sua faixa de atuação — os sistemas de computação cognitiva são projetados de maneira diferente.Eles são adequados para lidar com problemas complexos que envolvem ambiguidade, incerteza ou respostas não específicas.

Em outras palavras, a IA — como a conhecemos hoje — tem o objetivo de preencher lacunas, fornecendo atalhos para tarefas mundanas ou desafiadoras. A computação cognitiva é mais uma tentativa de reforçar a cognição humana para tomar decisões mais bem fundamentadas.A computação cognitiva combina IA com disciplinas complementares, como interação humano-computador, diálogo e técnicas de geração narrativa, para criar máquinas que possam aprender, raciocinar e compreender como os seres humanos. Essa abordagem ajuda os usuários a tomar melhores decisões.

Embora alguns modelos de IA possam ser notavelmente proficientes, até mesmo além das capacidades humanas, mesmo os sistemas de IA mais avançados são projetados apenas para executar uma faixa restrita de tarefas. Apesar de os sistemas de IA amplamente utilizados parecerem extremamente capazes, instruções baseadas em regras os limitam de captar a flexibilidade e a sutileza da cognição humana.

Em tarefas que envolvem contexto, como compreender linguagem natural ou reconhecer objetos específicos, a IA ainda não consegue substituir ou replicar a inteligência humana — pelo menos por enquanto.

A computação cognitiva não busca substituir a tomada de decisão humana. Em vez disso, procura imitar os tipos de sistemas cognitivos responsáveis pelos processos de pensamento humano para melhorar a tomada de decisão dos usuários.